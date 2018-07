1. Actionfilm fra Pakistan

Lightingale Productions

Det er ikke så ofte filmer fra Pakistan er innom Oslo, så da er det morsomt at actionkomedien Teefa in Trouble får verdenspremiere her. Filmen, som er spilt inn i Lahore og Warsaw, handler om gangstere og kjærlighet. Det hele starter med at en polsk gangster ikke vil gifte bort datteren sin til en gangster-venn i Pakistan. Inn kommer Teefa for å hente den motvillige datteren til Lahore. På veien blir Teefa forført av den motvillige bruden.

Når og hvor: Fredag, lørdag og søndag kl. 17.00 og 20.15 på Klingenberg og kl. 21.00 på Odeon

Henie Onstad Kunstsenter

2. Weidemann i varmen

Jakob Weidemann (1923–2001) trekker folk til Høvikodden i tropevarmen. Weidemann debuterte allerede 19 år gammel i 1942, da han raskt ble genierklært. Han er opplagt en av de viktigste kunstnerne innenfor den norske modernismen. Nå viser Henie Onstad Kunstsenter en retrospektiv utstilling og markerer samtidig kunstsenterets 50 års jubileum.

Etter utstillingen kan du ta turen ned til Høvikodden badeplass for en dukkert i sjøen.

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Når: Varer til 14. oktober

Sommerens kunsthøydepunkter: Syv utstillinger du bør få med deg

3. En And-erledes utstilling

Arild Midthun

Den norske Donald-tegneren Arild Midthun er omsider klar med sin første salgsutstilling. Her kan du se både skisser og ferdige tegninger – samt en og annen vri på kanskje noe mer kjente kunstverker. Det er med andre ord intet annet å gjøre enn å møte opp og se ved selvsyn.

Hvor: Asker kunstforening, Arnestadveien 2a, 1390 Vollen

Når: Torsdag – søndag kl. 12–16 frem til 5. august

4. Se opp for Gasper

sparedogrecords.com

Gasper Nali er et Kwela Roots enmannsband fra den lille byen Nkhata Bay på bredden av Lake Malawi. Han spiller en en-strengs hjemmelaget tre meter lang «bassgitar» med en pinne og en tom ølflaske og en kuskinnstromme. Slik skaper han en dansbar og ikke så rent lite original musikk. Gaspers unike musikkstil fikk voldsom oppmerksomhet på nettet etter at en video av ham fikk over 18 millioner visninger. Han deltar i dokumentarfilmen Deep Roots Malawi og har jammet med artisten Joss Stone. Nå venter Oslo. Hvor: Kafé Hærverk

Når: Torsdag kl. 20

5. Slemmeste gutta i byen til byen

Promo

The Dwarves kom som et knyttneveslag på midten av 80-tallet, og shock-punk-bandet har ikke slakket av på farten eller intensiteten siden den gang. Nå er de klare til å gi Tigerstaden om real omgang musikalsk juling. Dette blir garantert en midt-i-fleisen-opplevelse. Husk tannbeskytter – i det minste øreplugger.

Hvor: Blå

Når: Fredag kl. 20

6. Sommerlig balkongsang i Operaen

Rasmussen, Marit

I hele sommer kan du oppleve unge musikere og sangere på balkongkonserter i Operaen. konsertene begynner kl. 14 og varer ca. en time. Denne helgen opptrer disse artistene:

Fredag: Mariann Fjeld-Solberg, sopran og Åse Mathiesen, klaver, lørdag: Svein Erik Sagbråten, tenor og Stian A. Olsen, klaver, og søndag er det Liv Migdal, fiolin og Jie Zhang, klaver, som sørger for de kunstneriske innslagene.

Hvor: Operaen i Bjørvika

Når: Hver dag kl. 14

7. Her kan du danse i alternativskyggen

HANNIBAL HANSCHKE / X02197

Shadowlove er klubbkonseptet som vokste ut av butikken for sjangrene industrial, new wave, rock, punk, new romantic, metal, synthpop, EBM, gothic, pop, ambient og neo-folk m.m. Siden åpningen i 1996 vært Shadowland vært landets eneste spesialforretning for denne typen musikk. Nå kan du høre de mest hemmelige hitene fra de mørkeste krokene i 80-tallet og frem til i dag (men mest de gamle, gode gothlåtene).

Hvor: John Dee

Når: Lørdag kl. 22

8. Spennende sang i museet

promo

Håkon Kornstad gjorde braksuksess i Vigeland-museets sommerserie i fjor. Nå er saksofonisten og sangeren tilbake i samspill med pianisten Reza Aghamir vil spontankomponere frem små symfonier for sang og saksofon samt foredra kjente og mindre kjente operaarier. Håkon Kornstad turnerer hele Europa med sitt utradisjonelle program, og nå skal han utfordre Oslo-publikumet.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Søndag kl. 14.00

9. Sommerlatter

Den alternative teaterscenen Det Andre Teatret inviterer til sommerforestillinger i Den Andre Cafeen hver onsdag, torsdag og fredag, tvers gjennom sommeren. Teatrets sommerkledde skuespillere improvisere en intim og lettbeint forestilling, og lover å gjøre sommeren i Oslo til en ordentlig sommer, bare litt morsommere.

Hvor: Det Andre Teatret, Ivan Bjørndalsgate 9

Når: Torsdag og fredag kl. 21.00

10. Gå på «Visning»!

Oslo har de siste årene vært blant de raskest voksende byene i Europa. Utstillingen «Visning» viser hvordan sammenhengen mellom politikk, regelverk og arkitektur påvirker byen vår og utformingen av særlig de små leilighetene i Oslo. Hver søndag hele sommeren er det omvisning i utstillingen i regi av Nasjonalmuseet for arkitektur.

Hvor: Nasjonalmuseet for arkitektur

Når: Søndag 14–15