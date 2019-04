1. Brum, brum, Unge Ferrari tar en dobbel

Unge Ferrari har rukket mye siden han debuterte for bare litt over tre år siden: Samarbeid med Arif, Tomine Harket, Hkeem, Karpe Diem og Silvana Imam, og hits som «Nostalgi», «Lianer», «Ashanti», «Urettferdig», «Jeg er lei meg» og «BBB». Han har toppet flere festivalplakater, fylt Oslo Spektrum med Arif, opptrådt med symfoniorkester og er blitt nominert til flere P3 Gull- og Spellemannspriser.

Nå er han ute med Midt imellom magisk og manisk, som Aftenpostens anmelder kaller «et album som har dype daler og høye topper. Både i sinnsstemning og i kvaliteten på det musikalske.»

NB: 18-årsgrense i salen, fri aldersgrense på galleriet.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag og lørdag kl. 19

2. Sølvguttene synger «Messias» av Händel

Georg Oppermann Moe

Det blir garantert trøkk når Sølvguttene forener krefter med profesjonelle solister, Oslo Oratoriekor og Drammen Symfoniorkester i Händels Messias. Händel komponerte sitt kanskje mest kjente verk høsten 1741 på bare 24 dager. En av mytene rundt musikkfortellingen om Jesu liv fra fødsel til død og oppstandelse er at Händel fikk sin inspirasjon direkte fra Gud. Mest kjent er «Halleluja-koret», som Sølvguttene ofte fremfører på sine julekonserter.

Hvor: Trefoldighetskirken

Når: Lørdag kl. 16 og 19, søndag kl. 16.

3. Oppstandelse i Folketeateret

Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Aziz Ansari har fått to Emmy Awards og en Golden Globe for Netflix-serien Master of None. I sistnevnte er Ansari både forfatter og skuespiller. Han er dog mest kjent som stand-up-komiker og sin evne til å løfte frem hverdagslige problemer til smart humor. Nå er han ute på tur med nytt materiale under tittelen Road to nowhere.

NB: Flyttet fra Sentrum Scene til Folketeateret. Kun få billetter igjen.

Hvor: Folketeateret

Når: Lørdag kl. 19.30

4. Eli sings Ella

Sterk stemme og unik sceneutstråling er karakteristikker som går igjen i omtalen av Eli Kristin Hanssveen. Sopranen gjester Sentralen og Saturday Classics med showet Eli sings Ella. Her tar hun utgangspunkt i låter fra Ella Fitzgeralds repertoar.

Hanssveen har tidligere sunget både pop og viser og ble kjent for hele landet i NRK-programmet Stjernekamp. I hjemtraktene på Hadeland arrangerer hun sin egen Operafest Røykenvik.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 16

5. Men hvem er Frankie?

Frankie Cosmos er bandet til låtskriveren Greta Kline – kjendisdatter av Kevin Kline og Phoebe Cates, som har 52 utgivelser på samvittigheten siden 2011. Vessel kom i fjor og er det tredje albumet til Frankie Cosmos og inneholder blid indiepoprock.

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 20

6. Hard konkurranse på Nordstrand

Noen av landets fremste talenter innen klassisk musikk møtes i finalen i Nordstrand Musikkonkurranse. Syv ungdommer i alderen 14–18 år konkurrerer om juryens og publikums gunst i denne årvisse konkurransen arrangert av Nordstrand Rotary. Finalistene er: Martha-Pil Neumer – fiolin, Mathias Rugsveen – trekkspill, Daniel Goldin – fiolin, Mikkel Brekke Krossli – trombone, Sytske Pas – horn, Sherwin Ngan – piano og Mathias Zonka – fløyte.

Wolfgang Plagge er konferansier, og fjorårets vinner, Victoria Lewis (19), bidrar med virtuost fiolinspill i pausen.

Hvor: Nordstrand kirke

Når: Torsdag kl. 19

7. En diktator blir født

Vega Scene

I mellomkrigstidens Europa blomstret fascismen, men hvordan kunne det skje? Brady Corbets film The Childhood of a Leader er ingen historisk film, men en fabel om en diktators fødsel. Historien sentreres rundt en ung amerikansk gutt som bor i Frankrike i kjølvannet av første verdenskrig i 1918.

Hvor: Vega Scene

Når: Torsdag kl. 18.00 og lørdag kl. 20.30

8. Kjempesuss på siste toget

Medlemmene i svenske Big Kizz har tidligere spilt i tyngre band som Graveyard og Witchcraft. Her lar de seg inspirere av rock med melodifølelse og popnerve med en sleng av 70-tallet – og en liten dose psykedelia slik Roky Erickson kunne finne på å gjøre det.

Hvor: Last Train

Når: Torsdag kl. 21

9. Velkommen til i dag

Lars Opstad

I 2010 – Lollywood har Statsteateret ankommet vår egen samtid. Handlingen i er lagt til Lahore, Pakistan, hvor et norsk filmselskap vil lage en thriller av internasjonalt kaliber. På veien kjemper de mot kreditorer, korrupsjon og konspirasjoner, samt et ublidt møte med en tiger.

Hvor: Oslo Nye Centralteatret

Når: Urpremiere lørdag kl. 18.00

10. Rossini på Frogner

Akademisk korforening er Universitetet i Oslos offisielle blandede kor. Søndag fremfører de 60 sangerne Gioachino Rossinis Petite Messe Solennelle i Frogner kirke. Den feterte operakomponisten komponerte også kirkemusikk og kammermusikk, blant annet denne messen som veksler mellom rolige kor- og solistpartier og to massive fuger. Dirigent er Gjermund Bjørklund.

Hvor: Frogner kirke

Når: Søndag kl. 19