1. Jazzfest i tre dager

Vet du hvor du kan oppleve hele Norges jazzelite på ett sted? Svaret er Cosmopolite, hvor Kongshaugfestivalen går av stabelen med navn som Tord Gustavsen Trio, Bugge Wesseltoff, Ketil Bjørnstad, Arild Andersen Trio og Nils Petter Molvær Quartet.

Full oversikt over programmet finner du hos www.cosmopolite.no

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag – søndag

2. Fare for allsang

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

For første gang i sin 39-årige karriere spiller Ingrid Bjørnov solokonsert på Chat Noir. Arrangørene ønsker velkommen til musikalsk vårløsning ved flygelet. Konserten kan inneholde spor av allsang.

Hvor: Chat Noir

Når: Lørdag og søndag kl. 19.00

3. Ellevill strengelek ...

Johansen, Carina / NTB scanpix

Eldar Vågan inviterer til «gitarhelt-festival» etter modell av «Eric Clapton med gitarvenner i Madison Square Garden». Det er ingen smågutter han har fått med seg: Svein Finjarn – «aktiv gitarhelt» siden 1963 – mens Torstein Flakne (Stage Dolls, The Kids m.fl.) og Vågan delte garderobe allerede under Rocke-NM i 1980.

Den gang var Torstein med The Kids og Vågan med Vazelina Bilopphøggers. «Villtotningen» Ronni Le Tekrø er selvskreven på en slik kveld. I anledning av gitarfesten har Vågan arrangert en «Gitarhelt-konkurranse» der vinneren får spille to selvvalgte låter pluss noen fellesnummer på scenen. 14 år unge Tobias Ruud fra Leirsund vant dysten og får prøvd seg sammen med de hardbarkede rockerne.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20

3. ... og lekende stålstrenger

Promo

Den nordnorske visegruppen Hekla Stålstrenga blander varm visesang, glade barnerim, røffe riff og de tristeste ballader. Bandet er kjent for sin særegne blanding av folkemusikk, viser og pop. Nå er bandet klart med ny musikk, og det skal feires med plateslipp. Regn med energi, musikalitet, humor og spilleglede fra garvede musikanter.

Hvor: Riksscenen

Når: Torsdag kl. 19.30

4. Barokkmusikk på Akershus

Christian Palm

Mezzosopranen Marianne Beate Kielland har de seneste årene etablert seg i det internasjonale stjernelaget av barokksangere. Sammen med det kritikerroste barokkensemblet Oslo Circles synger hun italienske Mariaklager fra 1600-tallet. Publikum får høre musikk av Monteverdi, Frescobaldi, Merula, Rossi, Sances, Uccellini, Ferrari og Cesti.

Hvor: Akershus slottskirke

Når: Fredag kl. 19

5. Formans film «Amadeus» for full musikk

Amadeus © The Saul Zaentz Company/Warner Bros.

Dirigent Karen Kamensek og Oslo-Filharmonien presenterer en legendarisk film i spektakulær innpakning. Miloš Formans Amadeus (1984) vant åtte Oscar og fire Golden Globe og er en av tidenes mest berømte musikkfilmer. Nå kan du oppleve filmen i Oslo Konserthus og Mozarts musikk fremført live med fullt orkester og kor på scenen.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19, lørdag kl. 18

6. Grimt og vakkert på Løkka

Tom Garretson

Norsk-amerikanske Tom Garretson har bakgrunn fra No Wave-miljøet i New York og punk-miljøet i Oslo. Han er også utdannet fotograf, og kunstfotografi-utstillingen Baroque Grotesque blander skjønnhet og det «stygge», der kjente historiske gjenstander fra kunst og arkitektur blandes med manipulerte «stygge» gjenstander fra moderne tider.

Hvor: Galleri Schaeffers gate, Schæffers gate 5

Når: Vernissasje torsdag kl. 18–20, står til 24. mars. Åpent 16–19 torsdag og fredag, 12–16 lørdag og søndag.

7. Klubbmusikk-pionér til Blå

Handout

Oslo får fredag besøk av en av klubbmusikkens store pionérer, François K.

Den fransk-armenske dj-en var en viktig aktør under discoens storhetstid i New York på 70-tallet. På Blå gjør han et av sine legendariske dj-sett med fokus på tekno, disco, dub og psykedelisk rock.

François Kevorkian har vært produsent, remikser eller tekniker for artister som Kraftwerk, King Crimson, Eurythmics, Pet Shop Boys, Yazoo, U2, The Cure, Diana Ross og Depeche Mode.

Hvor: Blå

Når: Fredag kl. 22–03

8. Italiensk filmfest – og dermed pasta!

Cinemateket retter oppmerksomhet sørover, nærmere bestemt mot Italia. Det betyr at du denne helgen kan se fire italienske filmer. En av dem er Tvillingblomsten, et drama om to tenåringer på flukt på Sardinia. Andre filmer som vises er Smaken av Toscana (spis middag før filmen!), noir-komedien Notti magiche, Lucias mirakel og En italiensk familie.

Fullt program finner du her

Hvor: Cinemateket, Dronningensgate 16

Når: Fredag-søndag

9. Sopp og sirkler i Brugata

Black Moon Circle er et psykedelisk spacerockband fra Trondheim. Musikken inneholder en del improviserte løse jammer, og de har så langt gitt ut syv album. Oslotrioen Steinsopp driver med «skitten og groovy neandertalpsykedelisk sabbathiansk amp-forgudelse», eller en powertrio marinert i riff og psykedelia.

Hvor: Vaterland, Brugata 9

Når: Lørdag kl. 20

10. Filmmusikk og popcorn i Ridehuset

Stabsmusikken inviterer til filmmusikkonserten One Night at the Oscars i Ridehuset på Akershus festning. Her blir det popcorn til de første 100 som kommer!

Orkesteret spiller musikk fra hvert tiår siden The Academy begynte å dele ut Oscar for beste musikk. Musikalske høydepunkter fra blant andre disse filmene står på programmet: The Sea Hawk, The Bridge on the River Kwai, Gudfaren, The Glenn Miller Story, Platoon og Catch me if you can.

Hvor: Ridehuset, Akershus festning

Når: Torsdag kl. 19