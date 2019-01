1. Nå er de tilbake 1

Paal Audestad

En av norgeshistoriens mest etterlengtede gjenforeninger? Madrugada markerer 20-årsjubileet til debutalbumet Industrial Silence, som gikk rett inn på førsteplass på VG-lista. Albumet er blitt stående som en av norsk rocks virkelig store klassikere. På scenen disse kveldene står tre av de fire originale medlemmene: Sivert Høyem, Frode Jacobsen og Jon Lauvland Pettersen.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag og lørdag kl. 19

2. Samisk festhelg

Pr. Heimly

I forbindelse med den nær forestående Samefolkets dag arrangeres det fest tre dager til ende. Her kan du oppleve teaterforestillinger, joik, historier og tradisjonsmusikk iblandet mer moderne toner med bl.a. Kompani Ulvogugle, Niko Valkeapää, duoen Ozas, Mikkel Gaup, Sara Ajnnak, Kajsa Balto og Georg Buljo med flere.

Se hele programmet på riksscenen.no

Hvor: Riksscenen

Når: Fredag kl. 19, lørdag fra kl. 17 og søndag kl. 12

3. Tenor-trio med trøkk

Handout

Nordic Tenors sprudler av sang- og musikkglede. De erklærer sin kjærlighet til de vakre klassiske perlene fra operaens verden og til musikalske høydepunkter fra pop- og visesjangeren gjennom konserten «Viva la Musica». Publikum får en kveld spekket med musikalske høydepunkter og humor. «Tårnarien», «Nessun Dorma», Elvis og nyskrevet musikk er noen få eksempler på det du får høre.

Hvor: Konserthuset

Når: Fredag kl. 19

4. Mexico i skuddet

CINEMATEKET

Netflix-filmen Roma ble nettopp nominert til 10 Oscar-priser med sin oppveksthistorie fra Mexico by. I Carlos Reygadas Our Time skal vi også til Mexico, men denne gangen til et ektepar på en stor ranch. Filmen er visstnok delvis selvbiografisk, og regissøren går langt ved å gi seg selv og kona rollene som filmens ektepar og ved å filme på sin egen ranch. Filmen beskrives som en drømmeaktig og kontemplativ skildring av et forhold som sakte går i stykker.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag kl. 20.00 og søndag kl. 17.15

5. Nå er de tilbake 2

Union Carbide Productions debuterte i 1987 og ble raskt beryktet for sitt provoserende image, kaoslignende forestillinger og energiske rock’n’roll ledet av frontmann og vokalist Ebbot Lundberg. Göteborgsbandet har inspirert skandinaviske artister som The Hellacopters, Turboneger og Broder Daniel. Bandet ble oppløst i 1993, men nå har medlemmene funnet sammen til en kort gjenforeningsturné.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Fredag kl. 20

6. Hvit avslutning med gutta

Paal Audestad

Mannskorets Hvite Månedsavslutning er blitt en årlig tradisjon for mange, der menn «i sin verste alder» trommer sammen til fest for å feire at vannvognen kan parkeres for denne gang. Koret som ble kjent for det brede publikum gjennom kinofilmen For vi er gutta, synger gammel punk, rockeklassikere, svenske tåreperser og nasjonalsanger fra nedlagte stater.

Hvor: Parkteatret

Når: Lørdag kl. 20

7. Tung, tung kraftpakke

Jimmy Hubbard

Snakk om kraftpakke: De amerikanske hardrockerne Mastodon, norske Kvelertak, amerikanske Mutoid Man og Scott Kelly fra Neurosis kommer til byen.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19

8. Skilek på Ola Narr

Magnus Nyløkken/Skiforeningen

Oslo kommune lager skispor i flere parker i Oslo sentrum. Tre søndager i februar setter Skiforeningen opp et skilekområde med porter og hopp. Her kan alle som vil, få prøve seg på ski og få enkel opplæring. Det er også mulig å låne skiutstyr. Søndag 3. februar er det skilek på Ola Narr. Søndag 17. er Skiforeningens instruktører på Voldsløkka, og 24. februar finner du dem i Frognerparken.

Hvor: Ola Narr

Når: Søndag 10–14

9. Ellevill musikkmiks

Vil du oppleve noe helt utenom det vanlige, er Texas-trioen Khruangbin noe for deg. Bandet henter inspirasjon fra eksotisk og obskur musikk som thailandsk funk fra gamle kassettutgivelser, 60-talls instrumentalrock, hint fra Middelhavet og Midtøsten, lett psykedelia og kultfilmsoundtracks.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 20

10. Åpningsfest for Gamle Raadhus Scene

Opera til folket har holdt til i Gamle Raadhus siden 2013 på det som ble kalt Musikk & Scenehuset. Nå har den gamle kulturscenen fått en kraftig oppgradering med blant annet nytt lydutstyr, og navnet er endret til Gamle Raadhus Scene. Fredag kommer ordfører Marianne Borgen for å åpne kulturscenen offisielt. Det blir konsert med artister fra flere sjangere – fra opera til bluegrass. Lørdagsopera starter 9. februar.

Fri entré. Meld deg på via denne lenken.

Hvor: Gamle Raadhus Scene, Christiania Torv 1

Når: Fredag 1. februar kl. 15.00