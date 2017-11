10 tips for helgen (16.-19. november)

1. Siste indre for Cosmopolites jubileum

Cosmopolite feirer 25 år, og denne helgen kan du rekke de siste festforestillingene. Torsdag er Simon Phillips, en av verdens mest anerkjente og respekterte trommeslagere kjent fra bl.a. gruppen Toto, på scenen. Fredag blir det en miks av klezmer, funk og hiphop ved timannsbandet Abraham Inc. før jubileet avrundes med den lovende vokalisten José James, som synger en blanding av soul, elektronisk pop, afrikansk folkemusikk, gospel og funk slik Prince gjorde det.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag til lørdag kl. 20

2. Bremnes i Sentrum

Ulf Hoberg

Kari Bremnes er en anerkjent og populær låtskriver og sanger. Nå er hun klar med albumet Det vi har, som fikk rosende omtale blant annet i Aftenposten, men det er sine konsertopptredener hun er mest kjent og elsket for. Opplev hvorfor lørdag.

Hvor: Sentrum scene

Når: Lørdag kl. 19

3. Svarte flammer

Thomas Frey / TT / NTB scanpix

Svenske In Flames selger ut store arenaer, og har inspirert noen av dagens største metalband. De har holdt det gående siden debutalbumet i 1994 og viser at de er standhaftige ringrever i metalsjangeren.

Med seg på scenen lørdag har de amerikanske Five Finger Death Punch, som nærmest er blitt fast inventar på metalfestivaler i Europa. Som om ikke det var nok har de med seg California-bandet Of Mice & Men som kveldens gjesteartister.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.00

4. Vanessa Baird-utstilling

Christina Leithe Hansen

Vanessa Bairds nye utstilling You are something else viser pastelltegninger laget spesielt for Kunstnernes Hus. Hun samarbeider tett med kollega Mette Hellenes. Duoen er blant annet kjent for tegneserien Kebbelife. Duoens fotoarbeid 100 Oslopersonligheter henger i Foajeen på Kunstnernes Hus i utstillingsperioden.

Les også Aftenpostens store intervju med kunstneren, som blant annet utsmykker Palmen på Grand.

Hvor: Kunstnernes Hus

Når: Utstillingen står til 28. januar.

5. Sjøeventyr for barn

Ålands sjøfartsmuseum

Barna får være med på reise med gorillaen Sally Jones og Chiefen i et sjøeventyr på Norsk Maritimt Museum.

Den fantasieggende reisen er basert på den prisbelønnede barneboken Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius (2008).

I Sally Jones’ verden kan barna besøke Gorilla Bar og stå til rors på skuta Queen of Congo. Det blir fortellerstund og aktiviteter i utstillingen både lørdag og søndag, og fra 12–15 kan små båtbyggere lage egne skip i Barnas Båtverksted under kyndig veiledning av gamle sjøulker.

Hvor: Norsk Maritimt Museum

Når: Lørdag og søndag

6. Svenske Alfahanner skyter fra hoften på Revolver

Jørn Veberg

Det svenske punkmetalorkesteret Alfahanner er ute på tur, og da står selvfølgelig også Oslo på reiseplanen. Bandet kaller musikken sin for apokalyptisk rock, og ga ut albumet Det Nya Svarta i våres. Forbered deg på illsinte toner og utagerende utspill fra scenen.

Hvor: Revolver

Når: Fredag kl. 20

7. Star Wars-konsert for full symfoni

Berg-Jacobsen Jon-Are

Oslo-Filharmonien inviterer til ny filmkonsert, denne gangen med John Williams’ mektige musikk fra Star Wars-universet. Komponisten er kjent for å ha skapt noe av den mest storslagne filmmusikken som finnes. Stemningsskapende og dramatisk stjernekrigsmusikk ledsager George Lucas’ filmer fra en galakse langt, langt borte.

Den amerikanske filmmusikkeksperten Lucas Richman er dirigent.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

8. Dynamisk duo tar en ønskereprise

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Saksofonisten Joshua Redman og fiolinisten Ola Kvernberg møttes under Moldejazz i 2006, da Redman var Artist in Residence på festivalen. De har samarbeidet senere, og nå tar de en reprise. En begeistret arrangør lover en kveld for historiebøkene.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria

Når: Fredag kl. 20

9. Hæla i taket på Folkelarm

Folkelarm

Folkemusikkartister fra de nordiske landene samles på Riksscenen i Oslo til Folkelarm i helgen. Det blir konserter med 24 ulike artister og band og seminarer over tre dager. Lørdag arrangeres Oslokappleik med utdeling av Folkelarmprisen – folkemusikkens egen spellemannpris. Her skal det kåres vinnere i flere klasser.

Hvor: Riksscenen

Når: Torsdag til søndag

10. Siste helg for Film fra Sør

Prakash Jha Productions

Festivalen Film fra Sør går inn i sin siste helg, så du har fortsatt mulighet til å få med deg spennende filmer fra den sørlige halvkule. Vi anbefaler gjerne den indiske filmen Lipstick under my burka som vises lørdag 15.45 og søndag kl. 1830 på Vika. Her møter du fire ulike kvinneskjebner skjult under svarte burkaer og fargerike sarier.

Hvor: Vika, Klingeberg og Cinemateket

Når: Hele helgen