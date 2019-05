1. Tilbake til middelalderen

I år fyller Oslo Middelalderfestival 25 år. Nytt av året er at festivalen i år er vertskap for NM i riddersport. I tillegg til stolte riddere på flotte hester blir det som alltid konserter, middelaldermarked, forestillinger og mye mer. Du får med andre ord en levende historietime bakover i tid, til en æra da Oslo ble rikets maktsentrum.

Fullt program for festivalen finner du på oslomiddelalderfestival.org

Hvor: Akershus festning

Når: Fredag til søndag

2. Vegetarfest

Jon Hauge

Oslo Vegetarfestival arrangeres for 10. gang. Det blir street food, fermentert mat, afrikanske, usbekiske og polske retter, burgere, belgiske vafler med softis og friske bær. I tillegg blir det boder hvor man kan kjøpe etiske produkter, det blir speeddating, ansiktsmaling, teater for barn og kokkekurs.

Hvor: Kubaparken, ved Maridalsveien 19

Når: Lørdag og søndag kl. 11–18

3. Maks moro på Miniøya

Signe Dons

Så er det igjen tid for vårens vakreste eventyr for barna: Miniøya. I år står artister som Maj Britt Andersen, Mari Boine, Mikkel Gaup, Daniel Kvammen, Black Debbath, The Dogs og Thea Hjelmeland med mange flere på scenen. Det er ellers flust av ting å se og gjøre som teater, yoga, klassisk musikk, eventyrfortellinger, fisking(!) og disco.

Hvor: Tøyenparken

Når: Lørdag og søndag fra kl. 10

4. Årets kinderegg fra hiphophelter

John Shearer / Invision

Wu-Tang Clan, Public Enemy og De La Soul turnerer under banneret Gods of Rap. Alle tre har vært sentrale innen hiphop på hver sin måte, og i år er det 25-år siden Wu-Tang Clan ga ut knalldebuten Enter The Wu-Tang (36 Chambers). Public Enemy og De La Soul feirer 30 år med henholdsvis It Takes a Nation of Millions To Hold Us Back og 3 Feet High and Rising.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag kl. 18

5. Noe er i gjære på ’Løkka

Borgen, Ørn

Oslo Mikrobryggfest arrangeres for fjerde gang. En pen bukett Oslobryggerier deltar med sine beste øl på denne koselige festivalen i Grünerløkka Brygghus sin bakgård i Københavngata 2. Regn med minst 60 øl å velge i. I tillegg blir det mat fra Kjell Pops Backyard BBQ, live musikk med mer.

Hvor: Bakgården i Københavngata 2

Når: Fredag fra kl. 15 til 23

6. Daniel sørger for det sorgvakre

Daniel Norgren regnes som en av Sveriges fremste liveartister. Han er blitt beskrevet som en krysning mellom Tom Waits og Jack White, med låter forankret i både amerikansk gospel og blues, og klassisk svensk låtskrivertradisjon. Ifølge ryktene går ingen går uberørt fra en konsert med låtskriveren, gitaristen og vokalisten Norgren.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Søndag kl. 19

7. Sesongavslutning for Petrenko

Olav Olsen

Sjefdirigent Vasily Petrenkos siste konsert med Oslo-Filharmonien denne sesongen blir fargerik og flernasjonal.

Sopranen Veronique Gens er solist som eventyrfortelleren i Ravels Sheherazade. På programmet står også Rimskij-Korsakovs Russisk påskeoverture og Capriccio Espanol og Respighis Feste romane.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

8. Utstilling i blindsonen

Utstillingen Blind Spot åpner fredag kl. 18 og står t.o.m. 1. mars neste år. Utstillingen inviterer til å utforske forholdet mellom det vi ser og det vi opplever, gjennom kunstinstallasjoner og øyemedisinske gjenstander fra ulike tider. Tittelen referer både til øyets blinde flekk og til våre personlige og kulturelle blindsoner. Hva det er å se og det å se etter?

Hvor: Norsk Teknisk Museum

Når: Åpning fredag kl. 18

9. Utstilling i badesonen

Fra boken «Oslofjorden – historiske badeanlegg»

Vil du vite mer om de gamle badeanlegg i Oslofjorden? Lørdag åpner en utstilling på Oslofjordmuseet i Vollen ved i Asker der man presenterer badelivet gjennom de siste 200 årene og frem til i dag. Forfatter Tone Skjelstad kåserer om badeliv og bademoter i gamle dager. I tillegg blir det catwalk med bademoter og musikalsk innslag ved Brassistene.

Hvor: Oslofjordmuseet ved Vollen i Asker

Når: Åpning lørdag kl. 13, utstillingen er åpen hver dag kl. 11–16

10. Kick i Kollen

Magnus Nyløkken/Skiforeningen

Skiforeningen inviterer til Kick i Kollen, en ny og tøffere utgave av Barnas Sommerkolldag. Dette er et tre kilometer langt løp for barn med 30 hindre og målgang på kulen i Holmenkollen. Her kan barna være med på forsommerens tøffeste utfordring og regne med å bli både slitne, skitne og våte. Nedre aldersgrense for deltagerne er fem år, men familiene er invitert til å følge barna gjennom løypa.

Hvor: Holmenkollarenaen

Når: Søndag kl. 9–14.30