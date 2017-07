10 tips for helgen (7.7–9.7)

1. Klassisk musikk i det fri

Hver søndag i sommer fylles Vigeland-museets borggård med klassisk musikk. Sommerkonsertenes kunstneriske leder, fiolinisten Ole Böhn, har med seg pianisten Håkon Austbø i et program med verker av Mozart, Ravel og Franck.

De to grunnla i sin tid Trio Du Nord og har spilt sammen i 47 år.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Søndag kl. 14

2. Teknisk sommer

Heiko Junge / NTB scanpix

Teknisk museum tar ikke sommerferie og har aktiviteter for både store og små. Denne helgen blir det både vitenshow, animasjonsverksted og kumi himo hvor du kan lære den populære japanske teknikken for å lage vakre flettverk til nøkkelringer og pannebånd.

I fokus denne sommeren står nordlysutstillingen. Aurora Polaris forteller om hvordan Kristian Birkeland, Carl Størmer og andre forskere på begynnelsen av 1900-tallet gjorde nordlyset begripelig ved hjelp av kameraer, kunstige verdensrom og matematiske modeller.

Hvor: Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143

Når: Tir-fre.: 9–16 Lørdag og søndag: 11–18 Man: Stengt

3. Festival på taket

Monica Strømdahl

På toppen av designhotellet The Thief på Tjuvholmen ligger det en flott takterrasse. Denne helgen inviterer de til en intim, liten Unplugged festival. Daniela Reyes, Klondike, Shaun Bartlett og Charlotte & Thieves. Festivalen har gratis inngang, men begrenset med plasser – førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Hvor: The Thief Roof

Når: Torsdag og fredag fra kl. 16.00, lørdag fra kl. 12.00

4. Dans i skyggen

Shadowlove er en av byens eldste klubbkonsepter. Musikken som står i fokus er industrial, new wave, rock, punk, new romantic, metal, synthpop, EBM, gothic, pop og ambient. Shadowland, som står bak dette konseptet, har siden åpningen i 1996 vært landets eneste spesialforretning for denne typen musikk.

Hvor: John Dee

Når: Lørdag kl. 22.00

5. Ikke stress, det er sommer

Monica Strømdahl

Det finnes folk som er kule, skumle, rare og gærne – og det er null stress! Alle kan være en stjerne. På Popsenteret kan du både synge, danse, rappe. Låten du skal lære heter “Null stress”, men det mangler noen ord, og de må du være med og finne. Du kan til og med spille inn din egen versjon av sangen i studio. Stjerne for en dag, altså

Hvor: Popsenteren

Når: Hver dag unntatt mandag kl. 14.00

6. Gjør et sommerkupp

Borgen, Ørn

Markedene tar ikke ferie, og hvis du er heldig kan du finne noen klenodier på noen av markedene som foregår rundt om i byen.

Hvor/når: Vestkanttorvet lørdag kl. 9-17, Birkelunden og Blå søndag fra kl. 12

7. Amerikanske toner fra svensker i Oslo

Den omreisende festivalen Rolling Rootsy Revue byr på americana, blues, gospel, country og mer til. Blant årets artister finner vi Aaron Lee Tasjan, North Mississippi Allstars, Yola Carter og Eilen Jewell.

Hvor: John Dee

Når: Torsdag kl. 21

8. Sydlandsk dansefest

ostill / Shutterstock

Radio Latin-Amerika inviterer nok en gang til Big Latin Party der DJ Mike Prez og DJ X drar på med reggaeton, salsa, bachata og latin-hits gjennom natten.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 23

9. Kampgny på Bislett

Bjørke Magnus Knutsen

For første gang avgjøres kampen om NM-tittelen i amerikansk fotball på Bislett stadion. Lørdag går finalen mellom Oslo Vikings og Eidsvoll 1814, et lag som har gjort det godt i Europaligaen. Det første norgesmesterskapet ble arrangert i 1986, og sporten er i stadig vekst med 28 klubber og over 2000 aktive medlemmer. Liker du å se tøffe menn i tungt beskyttelsesutstyr barke sammen i kampen om den ovale ballen, er det bare å ta turen til den store finalefesten.

Hvor: Bislett Stadion

Når: Lørdag kl. 18.30

10. Spøkelsestur

Charlotte Wiig

Er det et sted det spøker i Oslo, må det være på gamle Akershus festning. Uansett om du tror på spøkelser eller ikke, handler en spøkelsesvandring ikke bare om det overnaturlige, men også om festningen og Kvadraturens historie. Og blir du litt skremt på turen, er det bare morsomt.

Hvor: Oppmøte Kristiania Torv

Når: Lørdag kl. 19.00