1. Lær mer om Midtøsten

Arabiske filmdager vokste ut fra Film fra sør og er nå en festival som står solid på egne ben. Festivalen setter, som navnet tilsier, søkelys på Midtøstens kultur og ikke minst filmkultur. Det er et området preget av krig og konflikter, og dette preger festivalens program.

Sentralt står konflikten i Syria og Iraq, og en rekke filmer ser nærmere på flere sider ved den pågående krigen. En av filmene som vises er ISIS Tomorrow: The Lost Souls of Mosul, en dokumentar som tar for seg IS' tilstedeværelse i Irak og alle de mindreårige barna som er blitt indoktrinert av terrororganisasjonen. Escape from Raqqa er en spillefilm som handler om en kvinne som drar med sitt barn til Raqqa for å kjempe for IS, men som etter hvert angrer seg og vil hjem. Dette er basert på virkelige hendelser og disse kvinnene har preget nyhetsbildet også her hjemme.

For fullt program se arabiskefilmdager.no

Hvor: Vika kino

Når: Torsdag – søndag

2. Morderisk feiring

Fra i dag torsdag er det klart for en feiring av de dunkleste drifter mellom to permer: kriminalromanen. Årets festivalforfatter er Torkil Damhaug, men du møter også Lisa Gardner, Anne Holt, Jørn Lier Holst, Lisa Jewell, Bjørn Bottolvs, Kjell Ola Dahl, Tom Egeland, Hans Olav Lahlum med mange flere – 64 tilsammen. Blant høydepunktene er utdeling av Riverton-pris til beste forfatter, forfattermøter og mye annet.

Hvor: Over hele Oslo, se krimfestivalen.no for programmet

Når: Torsdag til lørdag

3. Fra Berlin til Broadway

Blinderbuss

For første gang kan du nå oppleve KORK på Nationaltheatrets hovedscene. Sammen med teaterets skuespillere og sangere vil de fremføre et knippe musikalske perler av Bertolt Brecht, Kurt Weill og Hanns Eislers. Musikken ble skapt i mellomkrigstidens Tyskland og i tiden etter at de hadde flyktet til USA.

Hvor: Nationaltheatret

Når: Fredag kl. 17 og 20, lørdag kl. 16 og 19

4. Se og Hør opp for Silvana

Handout

Silvana Imam har på få år blitt en av Skandinavias største rapartister. Hennes politiske og kompromissløse tekster har gjort henne til en markant stemme både på og utenfor scenen. Imam er blitt kåret til årets artist og årets tekstforfatter i Sverige, og er aktuell med den kritikerroste musikkdokumentaren Silvana – Väck mig när ni vaknat.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 20

5. Femi er mann for sin hatt

Sunday Alamba / AP

Fela Kuti var kongen av afrobeat, Afrikas Bob Marley, James Brown, Curtis Mayfield og Marvin Gaye i samme person. På 80-tallet begynte sønnen hans, Femi Kuti, å spille med, og i 1987 fikk han sitt eget band: The Positive Force. Nå er Femi en av verdensdelens fremste artister. Han har ekspandert sjangerbredden samtidig som han har beholdt afrobeatens tradisjonelle røtter og politiske engasjement.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20

6. Symfonisk festaften

Sheila Rock

Dirigent Han-Na Chang er sjefdirigent for Trondheim Symfoniorkester. Nå gjester hun Oslo-Filharmonien i en konsert der den russiske komponisten Sofia Gubaidulinas fiolinkonsert Offertorium står på programmet. Komposisjonen er inspirert av J.S. Bach, og fiolinsolist er Baiba Skride.

Kveldens andre verk er Beethovens Symfoni nr. 3 Eroica.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

7. Kunstmesse og blåveis på Bygdøy

Liz Ravn

I helgen kan du legge turen til Bygdøy og få med deg stor kunstmesse og kanskje vårens første blåveis. Bygdøy Lions arrangerer sin årvisse kunstmesse med malerier, akvareller og grafikk av 40 kunstnere. Utstillingen viser stor bredde med verk av kunstnere som Lisa Aisato, Håkon Bleken, Lars Elling, Kai Fjell, Håkon Gullvåg, Karoline Kaaber med flere.

Hvor: Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy

Når: Lørdag og søndag 11–17

8. Kirkemusikk i 10 dager

Kaupo Kikka

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival åpner dørene fredag og inviterer til musikkfest i 10 dager. Årets åpningskonsert er med Estonian Philharmonic Chamber Choir under ledelse av den latviske mesterdirigenten Kaspars Putniņš, solister og Det Norske Kammerorkester. Konserten presenterer samtidig to av festivaltemaene: Arvo Pärt og Te Deum.

Fullt program for festivalen finner du på www.kirkemusikkfestivalen.no

Hvor: Oslo domkirke, Trefoldighetskirken, Gamle Aker kirke, Svenska Margaretakyrkan m.fl.

Når: 22. til 31. mars

9. Susanna møter Hieronymus på Kampen

e-mail

Susanna er klar med sitt 13. album siden 2004. Albumet heter Garden of Earthly Delights, og musikken er inspirert av den nederlandske 1500-tallsmaleren Hieronymus Bosch. Aftenpostens anmelder er begeistret for albumet og skriver bl.a. annet «det låter fengende, men også gjenstridig».

Susanna har med bandet the Brotherhood of Our Lady denne kvelden.

Hvor: Cafeteateret

Når: Søndag kl. 20

10. En touch av Afrika

Handout

Sørafrikanske ungdommer byr på fengende rytmer og inviterer til konserten Star for Life med Thandiwe Mbobo og svenske Triple & Touch. Totalt har over 100.000 sett konsertene. Star for life er en ideell organisasjon og arbeider med å styrke ungdoms mot og selvfølelse. Organisasjonen er inne i 130 skoler i Sør-Afrika og Namibia, der over 300.000 elever deltar i programmene.

Hvor: Kulturkirken Jakob

Når: Lørdag kl. 18