«Vær litt positiv, endre perspektiv», oppfordrer Åsrevyen.

Det er åpenbart at Ås-elevene har funnet et tema som passer dem godt. I åpningsscenen dør pasienten mens to leger diskuterer om glasset er halvfullt eller halvtomt. Når de samme legene møtes igjen to timer senere, har vi vært gjennom en reise av sketsjer om optimisme, pessimisme og halvfulle glass.