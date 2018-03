10 tips for helgen 16.–18. mars

1. Grønn feiring byen rundt

Saint Patrick er en irsk høytid som feires 17. mars, tradisjonelt sett på som dødsdagen til Saint Patrick. Det ble en offisiell helligdag på 1600-tallet. Dagen feirer kristendommens ankomst i Irland og feires med parader, musikk og grønne klær. Noen i Oslo har adoptert feiringen, og det betyr at du kanskje bør ha på deg noe grønt når du tar feiringen denne helgen.

Fredag er det konserter på bl.a. The Shamrock, og lørdag går den store paraden av stabelen fra Jernbanetorget kl. 11.30 til Universitetsplassen. Etterpå er det fest og moro byen rundt: Etterfest på Posthallen, The Dubliner, Oslo Sportsbar, The Shamrock og Riksscenen m.m.

Hvor: Byen rundt, se program på irishsociety.no

Når: Vorspiel fredag og parade lørdag

2. Klar, ferdig, loppemarked!

Loppemarkedssesongen starter til helgen. Først ut er Manglerud og Høyenhall skolekorps og skolekorpsene på Årvoll og Tonsenhagen. Vil du gjøre vårens første loppiskupp, vet du hvor du stiller lørdag morgen for å sikre deg godbitene. Høyenhall begynner kl. 9, Årvoll åpner kl. 10, mens Tonsenhagen åpner salget kl. 11 lørdag.

Hvor: Høyenhall, Årvoll og Tonsenhagen skoler

Når: Lørdag og søndag

3. Mesterlig aften med Nasjonalballetten

Storfjell Ingar

Kylián, Forsythe og Øyen betyr 3 x stor dans med Nasjonalballetten. Dette er tre moderne verk, signert Jiří Kylián, William Forsythe og Alan Lucien Øyen. Alle har de fornyet dansekunsten med sin særegne stil. Kyliáns Tiger Lily danses for første gang i Norge. William Forsythes In the Middle, Somewhat Elevated har fått legendestatus og vises også første gang her i landet, mens huskoreograf Øyens verk Timelapse er tilbake i Nasjonalballetten etter premièren i 2015.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag kl. 19, lørdag kl. 18

4. Lise Davidsen tilbake i Oslo

Fred-Olav Vatne/Oslo-Filharmonien

Soprankometen Lise Davidsen er tilbake i Oslo som solist med Oslo-Filharmonien under ledelse av Vasily Petrenko. Denne gangen synger hun Richard Strauss’ Fire siste sanger, komponert på slutten av hans liv i 1949. Hans avskjedsverk ble urfremført av Kirsten Flagstad etter komponistens død. Sangene siterer Strauss’ store tonedikt Tod und Verklärung, et mektig orkestralt tonedikt som den unge komponisten skrev i 1888. Publikum får også høre Joseph Haydns berømte Avskjedssymfoni.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

5. Japansk på Cinemateket

IMDB

Tegnefilm er ikke ensbetydende med barnefilm. Naoko Yamadas A Silent Voice bør appellerer både ungdom og et mer voksent publikum. Månedens film på Cinemateket handler om en ung jente, Nishimiya som er døv. Hun blir mobbet i klassen, men Yamadas film er ikke en tradisjonell mobbehistorie. Fem år senere krysser Nishimiya igjen veier med mobberen.

«Gnistrende vakkert, sensitivt og rørende, usentimentalt og komplekst, når selv musikken overrasker med sin dristighet, vet man at man her står overfor et komplett verk, en anime for historiebøkene,» skriver Cinemateket om filmen.

Hvor: Cinemateket, Dronningensgate 16

Når: Fredag kl. 18.00 og søndag kl. 16.00

6. Stum film for full musikk

For fjerde året blir det feiring av den smale 16mm-filmen. Det er Cinema Neuf og Konsertforeeniegen Betong som arrangerer.

Torsdag blir det stumfilmkonsert: Filmen Metropolis fra 1927 vises mens bandet Void of Sound spiller. Fredag er det Ringeren i Notre-Dame (1939), Häxan (1922) og Trollelgen (1927) med Filmjunkiene. Lørdag er temaet «Makt» med filmene Alt om Eva (1950) og Veras læretid (1978) før stumfilmkonsert med Jeanne d'Arc (1928) og Edvardsen/Brix som spiller.

Hvor: Betong, Chateau Neuf

Når: Torsdag til lørdag

7. Delvis Presley

Kongen av rock and roll lever videre: Lørdag kan du oppleve 15 manns bandet delvis Morgan band med blås og kor i kjent Elvis-stil, frontet av Elvis-tributeartistene Morgan Vøien, Johnny Reel, Tony Nilsson og Isak Søraa.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 20

8. Bailando for alle

Marton Monus / TT / NTB scanpix

Enrique Iglesias inntar Telenor Arena for å fremføre sine svært dansbare hits for deg. Når Iglesias inntar scenen kan fansen vente seg et stort show med både nye og gamle hits som «Bailando», «Hero», «Subeme Laradio» og «El Perdón».

Hvor: Telenor Arena

Når: Lørdag. Dørene åpner kl. 18.00. Shuttlebuss fra Oslo fra kl. 16.00

9. Helt psycho fredag

Har du hørt om Psychobilly? Det er en utagerende variant av primitiv rock’n’roll med trøkk. Kveldens tre band er Silent Majority, Dead Beat og Dement To Be. DJ Jupiter Slam fyrer opp folket med elleville toner.

Hvor: Blitz

Når: Fredag kl. 20

10. KORK møter indisk stjerne

Handout

KORK møter indisk klassisk musikk og den store indiske musikkstjernen Amjad Ali Khan. Han er verdensener på sarod, et strengeinstrument med lange tradisjoner. I Khans familie har de spilt på instrumentet i seks generasjoner. Khan er verdensmusikant og har spilt i konsertsaler og på festivaler kloden rundt. Han samarbeider på tvers av stilarter og har jobbet med flere symfoniorkestre. Markus Lehtinen er kveldens dirigent.

Hvor: NRK Store studio

Når: Fredag kl. 18.00