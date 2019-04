1. Eggende dager

Det blir «Eggende dager» for hele familien på Naturhistorisk museum i påskeferien. Bli med på jakt etter gullegg i utstillingene og vinn et av eggene proppet med overraskelser. Se egg i forskjellige størrelser, former, farger og mønstre fra ulike dyr. Hvilken fugl har det største, og hvilken har det minste? Og hva kom først, høna eller egget?

Les mer om opplegget på nettsidene deres.

Hvor: Naturhistoriske museum

Når: 13.–22. april kl. 10–17

2. Månedens film

CINEMATEKET

Hver måned presenterer Cinemateket en ny film som ikke blir satt opp på vanlig kino. Denne gang er det Wildlife, som omtales som en elegant og stilsikker debutfilmen til skuespilleren Paul Dano, med Carey Mulligan og Jake Gyllenhaal i rollene.

Handlingen utspiller seg i 1960, i en liten, vindblåst småby i Montana. Filmen er basert på Richard Fords roman ved samme navn.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Torsdag kl. 21.00, fredag kl. 18.30 og lørdag kl. 18.00

3. Turbandagen

Bjørge, Stein

For tiende året på rad feires den store turbandagen i Oslo sentrum. Turbandagen er et 100 prosent frivillig arrangement, hvor man inviterer hele Norge til å prøve en turban – som man får til odel og eie.

Det som startet med et par frivillige, et lite telt og noe mat på Universitetsplassen har de siste årene blitt en stor folkefestene i Oslo. I fjor var det over 20 000 besøkende i Spikersuppa, og 350 frivillige som sørget for at eimen av India lå tykt over hovedstaden hele dagen.

Hvor: Spikersuppa

Når: Lørdag

4. Jubileumsutstilling Gustav Vigeland

NTB

150-årsjubileet til Gustav Vigeland markeres med den store jubileumsutstillingen Paralleller. Gustav Vigeland og hans samtidige.

I utstillingen kan du oppleve Vigelands arbeider sammen med skulpturer av Auguste Rodin, Aristide Mailoll, Constatin Meunier og Antoine Bourdelle. Hensikten med sammenstillingen er å sette utviklingen i Vigelands kunstnerskap inn i en større kunsthistorisk sammenheng.

Utstillingen står til 15. september.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Fredag kl. 10–17. Utstillingen

5. Lydlab

Rolf Øhman

Bli med til Lydlaboratoriet i Popsenteret hvor du kan oppleve hvordan musikk kan bli til – uten vanlige instrumenter. I løpet av en liten time lages en helt ny låt, og det blir lekt med lyd-sampling, datakraft, spisse ører og en god dose nysgjerrighet.

Sjefene på laboratoriet er Henrik Sveen og Knut Kippersund. Henrik er musikkprodusent for stjernene, og Knut er sanger og låtskriver. Begge to prøver å finne lyder ingen har hørt før, og de trenger din hjelp!

Hvor: Popsenteret

Når: 13. – 17. april kl. 12.00 og 14.00

6. Påskevandringer

I påsken arrangeres det vandreturer til forskjellige steder i Oslo. Lørdag kl. 13.00 kan du bli med opp i Ekebergparken. Samme tid på søndag kan du slå deg med på en gåtur til Homansbyen og de herskapelige husene bak slottet.

Det arrangeres vandringer gjennom hele påsken. Oversikten finner du her.

Hvor: Over hele Oslo

Når: Hele påsken

7. Påskekrim på museum

NORSK FOLKEMUSEUM

Ved siden av påskeverksted og kjøring med hest og vogn gjennom friluftsmuseet blir det også påskekrim. I år heter mysteriet Den døde sjømannen. I 1894 blir sjømannen Albert Akse funnet død i Kristiania. Like før påske i år blir det funnet et skrin på museet. Nysgjerrige og fantasifulle mesterdetektiver i alle aldre inviteres til å grave i historien og lete etter spor.

Hvor: Norsk folkemuseum

Når: Hele påsken

8. Skimoro i vinterparken

Stenersen, Tor

Oslo Vinterpark holder åpent hele påsken for den som vil tilbringe påskeferien på ski høyt over hovedstaden. Er du usikker på forholdene i bakken, kan du sjekke antall åpne nedfarter og snødybde her.

Hvor: Oslo vinterpark

Når: F.o.m. 13. april t.o.m. 22. april: kl. 10–17

9. Matteuspasjonen i Domkirken

Johannes Granseth

Gregoriansk sang fra middelalderen er utgangspunkt for Trond Kvernos storslagne Matteuspasjonen. Komponistens skildring av Jesu lidelseshistorie er på latin og fremføres av Oslo Domkor og sangsolister under ledelse av dirigent Vivianne Sydnes.

I den stille uken fra palmesøndag til påskeaften holder Oslo domkirke åpent fra 10–16 med ettermiddagsgudstjenester kl. 15.30.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Lørdag kl. 18

10. Leken barokkballett i Operaen

Erik Berg

Fire unge koreografer tolker musikk av barokkens mestere. I nært samspill med Bjarte Eike og Barokksolistene gir Nasjonalballetten seg i kast med Liam Scarletts vakre Vespertine, samt nye verk av Cina Espejord, Melissa Hough og Garrett Smith. Tematikken spenner fra kjærlighet og svik til Alzheimers sykdom til lyden av blant andre J.S. Bach, Antonio Vivaldi og Arcangelo Corelli.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag og fredag kl. 19