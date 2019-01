1. Nyttårskonsert med wienermusikk

Det Norske Kammerorkester feirer inngangen til det nye året med musikk fra det store repertoaret fra wienermusikken.

Mozarts ouverture fra Figaros bryllup blir etterfulgt av kjærlighetsarier fra to av hans operaer med den engelske sopranen Kate Royal som solist. Schuberts berømte symfoni nr. 8, «Den ufullendte» er på programmet, og konserten avsluttes med wienersk dansemusikk. Arvid Engegård er dirigent.

Hvor: Universitetets aula

Når: Søndag kl. 19

2. Rock med Raga

Kyrre Lien / SCANPIX

I over 35 år har Michael Krohn & co. i Raga Rockers gitt sitt hengivne publikum solide doser rockpoesi gjennom 12 studioalbum og mange konserter. De oppsummerte karrieren så langt på cd- og vinylboksen Sannhet på boks, hvor mer eller mindre hele Musikk-Norge – 137 i tallet – hyllet bandet med sine versjoner av deres låter. I fjor kom også filmen om Michael Krohn. Første konsert i 2019 ble raskt utsolgt, men det er fortsatt noen få billetter igjen til ekstrakonserten.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20.00

3. Shakespeare mørk og blodig.

Erik Hebbert

Macbeth blir regnet som Shakespeares mest handlingsmettede, men også blodigste tragedier. At makt korrumperer, blir aldri uaktuelt, og når ambisjonene tar over for samvittigheten, går Macbeth over flere og flere lik, skremt og tent av heksenes spådom om kongemakt. Macbeth er myteomspunnet og en mørk thriller om maktgalskap og undergang.

Les Aftenpostens anmeldelse her

Hvor: Det norske teatret

Når: Torsdag og fredag kl. 19.30

4. ... eller en midtsommernattsdrøm

En midtsommernattsdrøm også av William Shakespeare, er et samarbeidsprosjekt mellom studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo og ved Høyskolen Kristiania. Regien er ved Sullivan Lloyd Nordrum. I en pressemelding sier teamet at «stykket vårt handler om å la seg rive med til noe umulig. Fordi Troen på det umulige forandrer det mulige. Det handler om teater.» Forestillingen er gratis.

Hvor: Vega Scene, Hausmanns gate 28

Når: Lørdag, søndag og mandag kl. 18.00

5. Sonja på isen

Høel, Leif

Filmen om Sonja Henie går for tiden på norske kinoer. Sonja handler i hovedsak om isdronningens karriere i Hollywood. Da kan det kanskje være en idé å benytte anledningen til å faktisk se en av Sonja Henies store suksesser i filmbyen. Cinemateket viser filmene hennes, og denne helgen kan du Happy Landing fra 1938. Filmen regnes som et av hennes høydepunkt og ble en stor publikumssuksess. Handlingen? Ja, det er en klassisk romantisk komedie med musikalnumre og mange skøytesekvenser.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Søndag kl. 16.30

6. Nesevis tragikomikk

ØYVIND EIDE

Cyrano de Bergerac fra 1897 er en tragikomisk, intens og følelsesladet historie om ulykkelig kjærlighet, mot og moral – fritt inspirert av en historisk person med samme navn. På Nationaltheatret møter du komedieskuespilleren Bjarte Hjelmeland i tittelrollen som den store helten med altfor lang nese.

Hvor: Nationaltheatret

Når: Fredag kl. 19.30, lørdag kl. 18

7. Nyttårskonsert

Advarsel, her kommer litt egenreklame: Aftenpostens nyttårskonsert arrangeres for 29. gang, og Kringkastingsorkesteret slår an tonen i det nye året. Medvirkende sammen med KORK er dirigent Markus Lehtinen, Moné Hattori på fiolin, tenor Dmitrii Bashkirov og August Schieldrop på tuba.

Hvor: Oslo konserthus

Når: Lørdag kl. 18.00

8. Messe for kalde sjeler

Orgium Satanica 2019 beskrives som et originalt møte mellom kunst og musikk i en hyllest til mørket. På scenen står Acârash som skal stå for okkult black-doom. Strid er et pioner-band innen depressiv black metal. Blodstrupmoen sørger for post-black metal. Medvirkende er også kunstnerne og tatovørene Trine Grimm og Nick Morte og Burlesque Occulti.

Hvor: Blå

Når: Lørdag kl. 18.00

9. Inspirert av Grimms eventyr

Handout

Reven og Ulven er en audiovisuell ungdomsforestilling av Kristinsdottir/Andreassen & Starheimsæter. Stykket handler om vennskap, konkurranse og spising, og om hvordan mennesker blir til dyr i forsøket på å oppnå kroppsideal som kulturen har skapt. Nelly Winterhalder har skrevet manus inspirert av Grimms eventyr.

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Når: Søndag kl. 15.00

10. En hyllest til mennesket

Jimmy Nelson

Fotoutstillingen Hommage to humanity er et resultat av den amerikanske fotografen Jimmy Nelsons mange reiser gjennom Europa, Asia, Afrika og det sørlige Stillehavet. Kunstneren ønsker å få i gang en diskusjon rundt opprettholdelsen av avsidesliggende samfunn, som ofte utfordres i møte med klimaendringer, globale industrielle ekspansjon og konflikter.

Hvor: Shoot Gallery, Trelastgata 1

Når: Ons-fre. kl. 12.00–17.00, lørdag kl. 12.00–16.00. Varer til 26. januar