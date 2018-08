1. Full Øya-halløy

Denne helgen er Tøyenparken stedet. Her kan du bade i lyd fra tidlig ettermiddag til utpå kvelden. Køen av artister er så lang at vi nøyer oss med å nevne toppnavn som Kendrick Lamar, Lykke Li, Cezinando, Tangerine Dream ... og Patti Smith, rockens førstedame. Og deLillos skal spille hele albumet Neste sommer, så her blir det mye øregodt.

Hvor: Tøyenparken

Når: Torsdag til lørdag, Øyakino på Ringen søndag kl. 15.30 og 18.20

2. Britney does Bærum

Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Hun er blitt kalt pop-prinsessen, men Britney Spears er langtfra noen prinsessen-på-erten-artist. Gjennom opp- og nedturer har hun holdt koken, og nå kan også vi nordboere få gleden av å oppleve Las Vegas-showet hennes, kalt Britney: Piece of me. Her kan man regne med en hitrekke som svinger fra en artist som tar den helt ut.

Hvor: Telenor Arena

Når: Fredag fra kl. 18

3. Gi kidsa jazz før popen tar dem

Se morgendagens jazzmusikere i dag. Fra i kveld torsdag til kommende tirsdag inntar unge talenter fra hele verden hovedstaden for den årvisse festivalen Kids in Jazz. Nasjonal Jazzscene, Barnas Jazzhus, Barnekunstmuseet, Operaen, Kafé Hærverk, Sentralen – til og med Gardermoen flyplass er arena for de unge, spillesugne.

Hvor: Flere scener byen rundt, se Kids in Jazz på Facebook for fullt program

Når: Torsdag til tirsdag

4. Tid for voksenjazz

Årets utgave av Oslo Jazzfestival har hatt en rivstart – flere konserter er allerede utsolgt, så man har allerede satt opp ekstra runder med hyllestkonserten til Joni Mitchell og forestillingen I am Nina om Nina Simone. Ellers blir det tradisjonen tro jazzikalske krumspring for enhver smak.

Hvor: Flere scener, se oslojazz.no/program for full oversikt

Når: Fra søndag til lørdag 18. august

5. Kongelig festfilharmoni

Åserud, Lise / NTB scanpix

Søndag er det klart for filharmonisk gjestebud i kongelige omgivelser: Selveste Oslo-Filharmonien inviterer til gratiskonsert i anledning høstens konsertsesongstart. Dirigenten Stanislav Kochanovsky og stjernesopranen Lise Davidsen er klare for å fremføre blant annet verker av ​​​​​​Leonard Bernstein, Richard Strauss, Nikolaj Rimskij-Korsakov og Edvard Grieg med mer.

Hvor: Slottsplassen

Når: Søndag kl. 21

6. Det enkleste er yoga

fizkes / Shutterstock

For fjerde gang arrangeres det yogafestival. Her kan du få vite mer om ulike typer yoga, delta i yogagrupper, høre foredrag, spise godt og lytte til musikk. Hvis du skulle trenge yogaklær eller -utstyr, står selvfølgelig lokale bedrifter klare til å tilby det du skulle mangle.

Hvor: Salt, Langkaia 1, rett ved Vippetangen

Når: Fredag kl. 11 til søndag kl. 20. Se program på salted.no

7. En aldri så liten oppstandelse på Kampen

Høstsesongen på Lillekampen er i gang. Denne fredagen kan du oppleve gamle favoritter, en nykommer med danske aner, og baltisk oppstandelse: Ahmed, Aila Sinober, Aleksander Bastiansen, Jesper Laursen og Tatyana Vinogradova fra Estland. Konferansier er Iselin Korslund.

Hvor: Lille Kampen, Bøgt. 25c

Når: Fredag kl. 20–23

8. Fantomenalt, Nilsen

The Phantoms er drivende rytmer, blåsere, Hammond-orgel og kor med musikalske krumspring. Her får du hovedsakelig ska på gamlemåten, inspirert av det legendariske Jamaica-bandet The Skatalites, men låtene svinger innom swing, blues og reggae. Gjør deg klar til en tett og svett konsert med storband i lite lokale.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Fredag kl. 22

9. Gi kidsa pop før jazzen tar dem

Rolf Øhman

Trenger barna en pause fra varme, sol og bading? Da er Popsenteret et perfekt valg. Opplevelsessenteret frister med «hotte FunkyBeat! der engasjerte og proffe formidlere lærer deg sangen og movsa, og til slutt kan du spille inn låten i studio». Happeningen anbefales for barn i alderen seks til ti år.

Hvor: Popsenteret, Trondheimsvn. 2 v/Schous plass

Når: Hver dag (unntatt mandag) kl. 14 frem til 19. august

10. Jazzens Grand Old Men inntar Blå

promo

Det afro-futuristiske jazzorkesteret Sun Ra Arkestra holder ennå koken etter at bandsjef Sun Ra døde i 1993. Orkesteret turnerer nå under ledelse av den 94-år unge saxofonisten Marshall Allen og blander swingende storbandarrangementer med fri improvisasjon og avantgarde jazz. Sun Ra Arkestra spiller to sett hver dag, med konsertstart en time etter at dørene åpner.

Hvor: Blå

Når: Mandag til onsdag kl. 19