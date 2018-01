– Vi har to statutter: Nummer én er å ha det gøy så lenge vi kan, og nummer to er at koret skal synge i medlemmenes begravelser når den tid kommer, sier initiativtager Prepple Houmb, ellers kjent som vokalist i DumDum Boys.

Mannskoret kaller seg «et kor for folk som ikke trodde de likte korsang», og teller tilsammen 32 personer, kjente og ukjente.

Festkonsert for fjerde året

Paal Ritter

Nå skal koret, som startet i 2002, gjøre sin fjerde hvite månedsavslutning, en konsert som skal feire at avholdsmåneden januar er over. Selv om ikke alle medlemmene har fulgt akkurat dét regimet slavisk.

I 2015 var det på Vulkan med det trønderske koret Svartlamon Hardkor, året etter på Rockefeller med Oslo Fagottkor, i fjor var det i Kulturkirken Jakob med Stefan Sundström.

Til årets batalje på Sentrum scene lørdag 27. januar er det litt av en gjeng som stiller: Jack Vreeswijk, Sølvguttene, tryllekunstneren Davido og korets halvfaste gitarist Petter Baarli.

– I fjor måtte vi bære ham av scenen fordi han nektet å slutte å spille, sier Houmb.

– Noen har sagt «vi bærer ut Baarli årlig», flirer programleder på radio Geir Schau, som har vært med fra korets spede begynnelse.

Begynte på bursdagsnachspiel

Torgeir Strandberg

– Ideen om mannskor kom allerede i 1992, men det tok ti år før den ble gjennomført, sier Houmb, som lenge hadde hatt lyst til å synge i kor «for å grave seg ned i notene», men hadde sett for mange dølle kor til at de fristet.

– I 2002 snakket Geir, Espen Thoresen og jeg om at vi trenger noen voksne som kan organisere det, sier Houmb.

– «Jeg kjenner en, Hasse Lindmo,» sa Thoresen. Det viser seg at han har bursdagsselskap nedi gata, så vi drar dit utpå senkvelden. Etter en del pils blir vi enige om å sette i gang, forteller Houmb.

– Det var 17 september 2002, supplerer styreleder og originalmedlem Nils Andersen.

– Jeg kunne ikke synge, men ville være med likevel, husker Geir Schau.

Mats O. Bristol

– Dirigenten skjønte ingen ting

– Til den første øvingen hadde Lindmo fikset en dirigent, men hun kunne ikke likevel, så hun sendte en annen, Ann Renate Synnes Aass. Det var Houmb, Thoresen, Lindmo, Atle Antonsen, Nils Andersen, Jo Raknes, Stein Kvae, Ivar Neergaard, Sverre Knudsen og meg, forteller Geir Schau.

– Vi fikk utdelt noter – jeg hadde aldri lest en note før i hele mitt liv – og fikk beskjed om å synge sangen på arket. Etterpå gikk hun rundt og plukket ut stemmer, hun var skikkelig proff. Men hun visste ingenting om oss, så hun lurte fælt hvorfor det alltid var en eller annen fra koret på TV da hun slo den på!

Senere tok Ivar Krogh Hovd over som dirigent. Etter at han døde, er det Jan-Tore Diesen som har tatt ansvar.

Houmb ble overrasket etter den første stemmeprøven.

– Jeg trodde jeg skulle synge første bass, men så ble jeg første tenor isteden. At jeg skulle ha en så lys stemme ...

Nå består koret av 32 personer, som er maksimumsgrensen:

– Vi skal ha åtte på hver stemme: Første og andre tenor og første og andre bass, sier Houmb.

Rock, punk og nasjonalsanger

Torgeir Strandberg

Repertoaret spenner fra rockeklassikere til låter av Raga Rockers, Jokke og Valentinerne, DePress, Frank Zappa, Knutsen & Ludvigsen, Nick Cave, Billy Bragg, Dead Kennedys, Ramones m.m.

Og den sovjetiske nasjonalsangen.

– Det skal være sanger vi syntes er fine: Det må være noe med teksten eller melodien. Derfor er den sovjetiske nasjonalsangen med, sier Houmb.

Den har fått ulik mottagelse av publikum:

– Vi sang den under åpningen av Høstutstillingen 2014 til Olemic Thommesens store bestyrtelse, ler Andersen.

– Jeg husker vi reiste til Berlin og sang på ulike kneiper, blant annet en russisk restaurant i Øst-Berlin som hadde vært stamstedet til Stasi. Der reiste folk seg og sang med da vi gjorde den der, gliser Schau.

Festivaler, TV, kompakt-turneer ...

Mannskoret har rukket mye i løpet av de 15 årene de har eksistert:

– Vi har blant annet varmet opp for a-ha i Bergen, spilt på Tons of Rock, Steinkjerfestivalen, åpnet Operaen med Seigmen og sunget på Svalbard, ramser Andersen opp.

– Svalbard var helt vilt. Vi sang for fire-fem gruvearbeidere i Gruve 7. Det var stup mørkt og vi holdt på å bli gærne der oppe, sier Geir, som drar et par ekstra historier Osloby velger å «glemme» i denne omgang.

Mannskoret er ikke fremmed for å gjøre diverse stunt i hjembyen: De har gjort flere kompakt-turneer/rekordforsøk i Oslo der de skal rekke innom flest mulig steder på to timer. Først gang klarte de 20, neste gang 31 ...

– Vi kan lett klare enda flere, mener Geir Schau.

– Men da må Runar Eggesvik åpne flere steder – det stoppa på 31 på grunn av mangel på flere. Men vi må holde tunga rett i munn og ikke ta en øl hvert sted – da ender det som Tom Waits-løpet ...

... og spontankonserter ...

Noen somre reiste de også rundt i Espen Thoresens båt og sang for intetanende fjordfolk.

– Båten la til ved en brygge og vi tok en sang. Det var også folk som satt i båtene og koste seg med reker og hvitvin, de fikk sjokk da 15–20 mannfolk seilte opp ved siden og dro en låt for dem. Det var også et gripende øyeblikk da vi sang den sovjetiske nasjonalsangen for et overrasket par som lå og klinte nede i båten, husker Andersen og Schou.

– Nå har Espen sluttet, så vi burde kanskje få inn et nytt medlem med båt, undrer Houmb.

Smalt nåløye og nådeløst regime

Hva kreves for å bli medlem av Mannskoret?

– Må må være over gjennomsnittet flink til å synge, mener Houmb.

– Før du kan prøvesynge i koret må du ha sendt oss en mail om deg selv – og være anbefalt av tre i koret, sier Andersen.

– ... eller du kan bedrive lobbyvirksomhet ved å møte opp på Kampen Bistro der vi øver og prøve å igle deg inn, sier Houmb.

– Mannskoret er bortskjemt med folk som har et sykt stort nettverk og kompetanse, sier Andersen:

– Det eneste vi mangler for å sette opp en full organisasjon, er lysmann, advokat og sykepleier.