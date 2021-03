Annonsegigant gir bort reklameplass for å hjelpe små Oslo-bedrifter

– Jeg tror og håper at initiativet kan gjøre folk mer bevisst på at små, lokale bedrifter har det tøft, sier Ken Moon-At. Klesbutikken hans er blant aktørene som har fått prominent reklameplass.

Restauranten Tekehtopa er blant bedriftene som pryder reklameskjermene i Oslo fredag. Foto: Clear Channel.

Oslos småbedrifter har møtt store utfordringer det siste året. Tvungne nedstenginger, avbestillinger, færre kunder og redusert omsetning har vært normalen.

Restauranter og spisesteder har vært stengt for gjester i flere omganger. Det siste påbudet om stenging varer i alle fall til 9. april. I Oslo har det vært full skjenkestopp siden 9. november.

Nå ønsker Clear Channel, Norges største tilbyder av utendørsreklame, å hjelpe bedrifter som sliter. Reklamebyrået har rettighetene på all reklame i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det betyr at de blant annet styrer de digitale reklameskjermene på byens T-banestasjoner og bussholdeplasser.

Fredag formiddag startet de kampanjen «Lokale Oslo», som går ut på at Osloborgere kan tipse reklamebyrået om lokale perler.

Det kan være kaféer, skreddere, blomsterbutikker eller andre som fortjener oppmerksomhet og besøk. Et utvalg av tipsene blir i løpet av våren publisert på Clear Channels reklameskjermer.

Fakta Kampanjen Hvem som helst kan sende inn tips på lokale favoritter som fortjener oppmerksomhet på Clear Channels digitale skjermer i Oslo.

Den som vil sende inn et tips, skriver «Oslo» i en SMS til

telefonnummer 26070 og følger deretter instruksjonene.

Et utvalg av tips publiseres i løpet av våren. Vis mer

– Ønsker mangfold av bedrifter

Victorias café og tapas på Nordstrand, restauranten Tekehtopa på St. Olavs plass og Art bar på Dælenenga er blant stedene det reklameres for fredag.

Tanken er å utvikle en lokal utendørsguide.

– Vi vil engasjere folk til å nominere lokale favoritter, hjelpe lokale aktører og bidra til en livligere, hyggeligere og mer bærekraftig by, sier administrerende direktør i Clear Channel, Dennis Højland Nyegaard.

Initiativet «Lokale Oslo» går ut på at Osloborgere kan tipse reklamebyrået Clear Channel om lokale Oslo-perler som er verdt et besøk. Foto: Clear Channel

Det er reklamebyrået selv som finansierer initiativet. Dersom en kunde skulle betalt for samme synlighet, ville det ifølge Clear Channel kostet 789.000 kroner pr. uke.

Synligheten vil variere, men i gjennomsnitt vil gratisreklamen pryde skjermene 16 prosent av tiden. Det tilsvarer omtrent én skjerm med reklame pr. minutt. Reklamebyrået ønsker å hjelpe bedrifter som normalt ikke har råd til å betale for plass på Clear Channels skjermer.

– Vi vil at byen skal ha et mangfold av ulike bedrifter når vi kommer ut på den andre siden, sier Højland Nyegaard.

Clear Channel er ikke de eneste som har forsøkt å hjelpe storbyens småbedrifter. Før jul pågikk en kampanje der aktivister på Grünerløkka i Oslo prøvde å få folk til å handle julegaver hos lokale småbutikker. De fryktet at store kjeder kom til å overta etter pandemien.

Håper på bevisstgjøring

Ken Moon-At driver en klesbutikk med egen skredderavdeling i Kirkegata. Den har fått plass på en av skjermene fredag.

– Jeg synes intiativet er kjempepositivt. Jeg tror og håper det kan gjøre folk mer bevisst på at små, lokale bedrifter har det tøft, og at vi trenger støtte.

Ken Moon-At er daglig leder i House of Singles, en klesbutikk med egen skredderavdeling i Kirkegata. Han er svært positiv til initiativet. Foto: Privat

Han legger til:

– Det er nok ikke noe alle tenker over. Vi hører mest om de store bedriftene som snakker ut i media.

Han håper at Clear Channels utendørsguide vil bidra til at flere Osloborgere velger lokale bedrifter fremfor å handle på nett.

– Mange vet kanskje ikke at vi har mulighet til å møte folk én til én i butikken, men det har vi.

Clear Channel treffer 68 % av Norges befolkning gjennom sine annonseflater. De har blant annet ansvar for all trafikkreklame i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Foto: Clear Channel

Positivt for Clear Channels «image»

Professor i markedsføring ved Høgskolen Kristiania Nils Høgevold tror også at kampanjen kan ha verdi for Oslos småbedrifter.

– Den kan få kunder til å stikke innom og gjøre at flere blir bevisst på problemene disse bedriftene har.

– Men kan det redde dem fra å gå konkurs?

– Det kommer helt an på hvor mange som følger oppfordringen, svarer Høgevold.

Han mener Clear Channel også kommer godt ut av kampanjen, selv om den koster reklamegiganten dyrt.

– Mange bedrifter gjennomfører kampanjer for å bedre eget image. Noen betaler for å gjøre det, andre avstår fra inntekt. Gjennom denne kampanjen kan Clear Channel skape en form for godvilje. Det er utvilsomt snakk om positiv synlighet for dem som bedrift, sier Høgevold.

Kampanjen fortsetter ifølge Clear Channel så lenge «behovet finnes» og de får inn tips. Reklamebyrået holder til i 31 land. I fjor hadde de en lignende kampanje i Stockholm og Malmö.