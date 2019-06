1. Oslo i regnbuens farger

Oslo Pride går av stabelen fredag, og varer til sankthansaften. Lørdag 22. juni er det klart for den store paraden, men det er nok aktiviteter innen den tid på flere arenaer: Pride Park i Spikersuppa, galleri og informasjonstelt på Youngstorget samt et utall happeninger rundt om i byen.

Se fullt program på oslopride.no/events

Hvor: Over hele Oslo

Når: Fra fredag kl. 09 til og med søndag 23. juni.

2. Piknik i ny park

Signe Dons

Gamle og nye helter står i kø for å entre scenen når festivalen Piknik i Parken går av stabelen denne helgen. I år har man flytte fra Frogner til Sofienbergparken på Grünerløkka, og artister som New Order, The Streets, Madrugada, The Charlatans, Nils Frahm, og Jaga Jazzist med mange flere. I ekte piknik-ånd har man også andre aktiviteter som yoga, spilleklubb, vinsmaking, musikkquiz m.m.

Hvor: Sofienbergparken

Når: Torsdag fra kl. 15.30, fredag fra kl. 14 og lørdag fra kl. 12

3. Havnelangs med masse aktiviteter

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Havnelangs er et av Oslos største gratisarrangement, med over 50 opplevelser for store og små står på programmet. Av høydepunktene kan nevnes verdenspremiere på et VANNvittig illusjonsshow, vitenshow, seilas med redningsbåten Elias, piratshow, tryllekunstner, konserter, teater, kunstverk av plastsøppel fra havet, veteranbåter med historisk sus, politi- og brannbåter og kajakkpadling.

Lær livredning, hopp i havet fra flytende badstuer, lær om livet i havet og marin forsøpling og smak på sjømat.

Hvor: Havnepromenaden

Når: Søndag kl. 12–16

4. Teater fra hele landet

Leif Gabrielsen

Oslo fylles med scenekunst når seks Heddaprisnominerte forestillinger og mer enn 40 andre produksjoner skal bergta publikum. Årets festival byr på tre nye scener, to urpremierer og én norgespremiere, samt et bredt utvalg scenekunst fra hele landet. Du kan blant annet faktisk se – ikke bare lese om – den omdiskuterte Ways of seeing, som settes opp på Det Norske Teatret.

Fullt program for festivalen finner du her.

Hvor: Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret m.fl.

Når: Hele helgen

5. Oslo-Filharmoniens gratiskonsert i det fri

Johannes Granseth

Tradisjonen tro inviterer Oslo Filharmoniske Orkester til stor utendørskonsert på Myraløkka på Sagene. Her kan du sitte i gresset mens orkesteret varter opp med alt fra Johan Halvorsens Bojarenes inntogsmarsj til Rossinis Wilhelm Tell-ouverture, utdrag av cellokonsert av Haydn med Amalie Stalheim som solist, musikk fra Tsjajkovskijs ballett Svanesjøen og mye annet klassisk snadder.

Oslo-Filharmonien blir dirigert av Mei Ann Chen, og Petter Schjerven er konferansier.

Hvor: Myraløkka, Sagene

Når: Søndag kl. 15

6. Stort og bredt

TT NYHETSBYRÅN

Den første 70mm-festivalen ble arrangert i 2000, og siden den gang er alle enig om at det er størrelsen det kommer an på.

70mm-film har nemlig 2,5 ganger så stort bilde som normal 35mm kinofilm, noe som resulterer i et utrolig skarpt bilde. Formatet omtales ofte som filmens Rolls-Royce. Etter at fjernsynsapparatet flyttet inn i folkets stuer, måtte kinoene gi folk noe radikalt annerledes. Filmbransjen gikk amok i storslåtte filmer. Både nye og gamle klassikere kan du nå se slik de skal ses som f.eks. South Pacific, 2001: En romodyssé, The Abyss, og Hamlet.

Fullt program finner du hos www.cinemateket.no

Hvor: Cinemateket

Når: Varer til 23. juni

7. Sommerlige kammertoner i Vigeland-museet

Stenersen Tor Greiner

Sommerkonsertene i Vigeland-museet er et fast innslag i bybildet om sommeren. I år er det 20 år siden professor ved Sydney Musikkonservatorium, fiolinist Ole Bøhn, startet denne serien. Først ute er fiolinisten Henning Kraggerud og pianisten Natalia Popova, som vil presentere et program de kaller Romanser. Hver søndag til og med 2. september blir det konserter i borggården med alt fra ragtime til opera.

Hvor: Vigeland-museets borggård

Når: Søndag kl. 14

8. Peer Gynt på festningen

Rolf Øhman

Lise Fjeldstad fortalte i Aftenposten at hun er blitt rene eksperten på å dø som mor Åse i Ibsens Peer Gynt. Nå gjør hun det igjen under åpen himmel ved Karpedammen på Akershus festning.

Regissør Svein Sturla Hungnes er igjen klar med sin suksessoppsetning av Peer Gynt på Akershus festning. I rollene finner du Hans Marius Hoff Mittet som Peer, Lise Fjeldstad som Mor Åse, og Mari Maurstad gjør et «comeback» i sin signaturrolle: Den grønnkledde.

Hvor: Akershus festning

Når: Torsdag kl. 19.00, lørdag kl. 15.00 og 19.00 samt søndag kl. 15.00

9. Andsnes og unge talenter

Olav Olsen

Stjernepianist Leif Ove Andsnes spiller med unge talenter i Operaen søndag. De unge musikerne er deltagere i Crescendo, et program for unge talenter innen klassisk musikk, der hovedmentorene er Leif Ove Andsnes og Janine Jansen. Programmet bidrar til å heve nivået på norske talenter og samtidig gi norsk musikkliv et løft. Gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene ønsker man å styrke unge talenter selvbevissthet og kunstneriske identitet.

Hvor: Operaen

Når: Søndag kl. 18

10. Hørte vi «mørkt og elektronisk»?

Det blir et variert program av elektronisk musikk fra undergrunnen når andre utgave av Dark Electronic Oslo drar i gang. Vi snakker om sjangrer som EBM, futurepop, powersynth, aggrotech og industriell metal med innslag av andre elektroniske elementer når bandene Kant Kino, Hell: Sector og Xenturion Prime entrer scenen for tre veldig forskjellige konserter. felles for dem alle er at de befinner seg under den noe mørkere fanen av elektronisk musikk. Før og etter konsertene står DJ-er for grim gromlyd.

Hvor: John Dee

Når: Lørdag kl. 20