Ut på byen 17. mai? Bestill bord!

Flere populære utesteder er allerede i ferd med å bli fullbooket. Men det finnes ennå muligheter, som den splitter nye uteserveringen ved gamle Deichmanske hovedbibliotek.

Fredag åpner byens nyeste uteservering: 160 plasser mellom det gamle hovedbiblioteket og Trefoldighetskirken. Olav Olsen

13. mai 2020 15:11 Sist oppdatert nå nettopp

Nasjonaldagen er det vanligvis fullt på alle utestedene over hele byen. Etter en ringerunde ser det ut til å være tilfelle også i et unntaksår som i år.

Thomas Nygård, destinasjonssjef ved Aker brygge, forteller at det begynner å fylles opp med reservasjoner, særlig på steder som Olivia og Louise:

– Aker brygge har over 30 serveringssteder med et begrenset antall plasser på grunn av smitterestriksjonene. Enkelte puber og barer uten matservering må fremdeles holde stengt, sier han.

Aker brygge har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten åpnet gradvis den siste uken for å ivareta sikkerheten for både personalet og gjestene.

– Den største utfordringen er å håndtere køene inn til stedene. Avstand er nøkkelen for å hindre smittespredning, sier Nygård.

Fakta Oslos krav til serveringsstedene: Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol.

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern.

Bordservering.

Opptil 20 personer som samles ved samme bord såfremt man holder 1 meters avstand.

Det skal være 1 meters avstand mellom ulike grupper av gjester eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger).

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst 1 meters avstand mellom alle gjester såfremt man ikke er i samme husstand.

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00. Vis mer

Maks ti personer, ingen drop-in

Det pleier å være folksomt på Champagneria ved Solli plass 17. mai. I år har stedet bestemt at man må reservere bord på forhånd, og det begynner å fylles opp.

– Vi har satt maksgrense på ti personer pr. reservasjon. Er man flere, må man ta direkte kontakt med oss, forteller eier Geir Hagbarth Andresen.

Bordene holdes av i 15 minutter etter reservert tidspunkt. Hva angår køordning, sier Andresen at gjestene har vært flinke med det tidligere.

– Jeg håper at de som står i kø, bruker sunn fornuft, og at de ikke blir overrasket når serveringen stenger 23.30. Det tror jeg blir den store utfordringen, sier han.

Solli plass er normalt et populært sted 17. mai. I år blir det ikke som på bildet fra 2018. Rolf Øhman

Solli plass er en festmagnet på røde dager som 17. mai. Deleier i Kverneriet Viktor Dörrich har planene klare:

– Vi har 60 plasser ute, 100 inne og har lagt opp til tre bordsetninger. Bestillingene begynner å komme inn nå, men det er ennå muligheter, sier Dörrich.

Nytt utested i gammelt bibliotek

Sara Kazimierski er klar til å ta imot gjester på Det gamle biblioteket 17. mai. Olav Olsen

Mulighetene for ledig bord er kanskje større på uteserveringen til Det Gamle Biblioteket. Denne er plassert på gressletten mellom gamle Deichmanske hovedbibliotek og Trefoldighetskirken og tilbyr 160 plasser.

– Vi forholder oss til kirken hva angår åpningstiden på uteserveringen. Det vil si fra 14 til 19 fredag og 12 til 19 lørdag og søndag, når solen forsvinner bak kirken, sier Sara Kazimierski i NOHO. Hun driver stedet sammen med The Oslo Way.

I åpningshelgen i mars var det lange køer, så forhåndsbestilling er lurt, fremhever Kazimierski, som legger til at inne i bygget er det 150 plasser hvis værforholdene skulle gjøre det umulig å være ute.

Kø, bestilling og betaling kan gjøres via mobilen på flere steder. Olav Olsen

Egen app for kø, bestilling og betaling

Morten Usterud ved Kulturhuset og Youngs har lagt planer for å unngå noen av problemene som kan oppstå 17. mai: Stedene skal bruke Appless, en digital tjeneste som organiserer bestillinger, betalinger og køer.

Selv om det er mange uteplasser på Youngstorget og i bakgården til Kulturhuset, har de satt et tak på ti personer pr. bordbestilling. Bordene kan reserveres for to–tre timer, og det er få ledige plasser igjen.

Også på toppen av Youngstorget er det full fres, men med redusert kapasitet 17. mai. Jama Awaleh driver byOslo Group, som eier flere utesteder, bl.a. Justisen, Frognerveien 6, BA 3 og Nedre Løkka bar. Av disse holder kun Stratos åpent.

– Det er en tradisjon for oss å tilby 17. mai-feiringen her oppe, og det er greit bare å få kommet i gang, sier Awaleh, som sier at det er nesten fullbooket.

Stratos starter med halv kapasitet og tre bordsetninger.

– Det blir kun forhåndsbestilling slik at vi kan planlegge godt og ha god kontroll. Uten dans etterpå blir det en annerledes feiring, sier Awaleh.

800 plasser ble 300

Samtlige 800 plasser på Prindsens Hage mellom Storgata og Christian Krohgs gate var reservert allerede i januar. På grunn av koronakrisen har de måttet redusere kapasiteten til 300.

– Så det blir godt med armslag, sier Arnt A. Andersen ved Prindsens Hage.

De har lagt opp til bordsetninger med nærmere fire timers sittetid.

– Det er altså fullbooket, men hvis man likevel vil prøve å få plass, har vi en venteliste, sier Andersen.