1. Hurra for 50-åringen Henie Onstad

Henie Onstad fyller 50 år i år. I dag åpner en stor, ny samlingsutstilling hvor det bl.a. blir urfremføring av et helt nytt bestillingsverk ved house-produsenten Lindstrøm. Flere nye kunstverk blir avduket, blant dem det 50 kvadratmeter store rommet Hymn of Life skapt av kunstneren Yayoi Kusama.

NB: Arrangementet er gratis, men påmelding på henieonstadkunstsenter.pameldingssystem.no/50ar er nødvendig.

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Når: Torsdag kl. 18

2. Havelskere – elsk på lørdag

Roald, Berit / NTB scanpix

Festivalen Passion for Ocean arrangeres i år for tredje gang. Arrangementet er en hyllest til havet der du kan treffe marinbiologer, entreprenører og strandryddere, klappe krabber, spise sjømat fra Lava Oslo, teste bl.a. kite eller fridykking, kjøpe bærekraftige husholdningsartikler, hudpleie og leker, bidra til «Slow fashion», oppleve musikk – og kanskje få med deg bryggeprat ledet av gladgutten Bård Tufte Johansen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Se fullt program på facebook.com/events/856807691170108/

Hvor: Vippetangen

Når: Lørdag fra kl. 12

3. Filharmonisk gullgruve

Indrelid Trygve

Vasily Petrenko og Oslo-Filharmonien åpner sesongen med to av musikkhistoriens dyrebare skatter på programmet. Først går turen til Bagdad der Scheherazade overtaler sultanen til å spare livet hennes ved å fortelle eventyr i tusen og en natt, her tonesatt med magiske melodier og fargerike klanger av Nikolaj Rimskij-Korsakov. Så kommer Stephen Hough for å fremføre Beethovens mektige solokonsert Keiserkonserten. Urfremførelse av Herman Vogts bestillingsverk Solsangen står også på programmet.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

4. Opera til barna!

Rolf Øhman

Opera til folket setter opp fem operaforestillinger spesiallaget for barn på Gamle Raadhus Scene denne høsten. Første forestilling er Askeladden og de gode operahjelperne. Barna møter både en gal professor og en dronning som er lei seg fordi prinsesse Askepott er blitt kidnappet. Stykket er fullt av arier og duetter fra kjente operaer som Tryllefløyten, Barberen i Sevilla og Rusalka.

Hvor: Gamle Raadhus Scene, Christiania Torv 1

Når: Lørdag kl. 13

5. Burlesk moro

Petter Elstad

Oslo Burlesquefestival arrangeres for andre gang. Burlesque er en grovkornet og humoristisk revyform med mye glitter og glamour, men det er også duket for debatter, show, workshops, glitter og fjas. Under vignetten Twisted Follies vil du kunne oppleve noen av de morsomste, rareste og mest politiske artistene i verden akkurat nå, bl.a. britiske Lilly Snatchdragon og Vicky Butterfly.

Se program på osloburlesquefestival.com

Hvor: Elsker og Cosmopolite

Når: Elsker onsdag/torsdag Cosmopolite fredag/lørdag

6. Afrika kaller fra Grønland

Oslo Afro Arts Festival av stabelen for andre gang. Festivalen feirer musikk og kunst med røtter fra det afrikanske kontinentet, og er en utvidelse av Zimfest Oslo, som startet i 2014. Her kan man oppleve et bredt utvalg av konserter, spoken-word, danseforestillinger, workshops og debatter/foredrag, på forskjellige steder som Caféteateret, Interkulturelt Museum, Bruket og andre. I tillegg arrangeres et afrikansk marked med salgsboder, mat, konserter og aktiviteter for barn.

Se program på osloafroarts.no/program-2018

Hvor: Grønland

Når: Torsdag til lørdag.

7. «Breaking Bach» på synth

Oslo Kammermusikkfest går inn i siste helg og byr på en konsertopplevelse av de sjeldne: «Breaking Bach» i Oslo Domkirke. Høsten 1968 kom den ikoniske innspillingen «Switched on Bach» ut, der Walter Carlos spilte Bach på Moog synthesizere. Verket bidro til å bringe synthesizer som instrument inn i populærmusikken. Denne forestillingen hedrer Bach og den lekne bearbeidelsen 50 år etter.

Hvor: Oslo Domkirke

Når: Lørdag kl. 20

8. Alvorlig humorist

Promo

Komiker Rune Andersens ærlige, rystende og humoristiske forestilling om egen barndom, Lykkeliten, vises på Nationaltheatrets hovedscene. Andersen vokste opp med en voldelig far. Som voksen ble han en folkekjær og prisbelønnet komiker. Etter at Runes historie ble offentlig kjent, er det blitt viktig for ham å ta temaet med inn på scenen. Her forteller han historien med de virkemidlene han mener er viktig: ærlighet, varme og humor.

Hvor: Hovedscenen, Nationaltheatret

Når: Fredag kl. 18.30, lørdag kl. 18 og mandag kl. 18.30 og 20.30

9. Original oppstandelse tre dager til ende

Elmholdt Hans Erik

Reis Deg Komikerklubb er Norges eldste og største standup-klubb. For syvende året på rad arrangerer de en intim, rocka og inkluderende festival som hyller stand up-sjangeren. Her får du se nye talenter, etablerte komikere og kjente navn. Festivalen finner sted på Josefine Vertshus med scener i to etasjer og stort telt i hagen. Hagen er åpen for alle med grill, bar og god musikk.

For fullt program, se rdk.no/2018/06/10/stand-up-deluxe-festival-2018

Hvor: Josefine vertshus

Når: Torsdag til lørdag

10. Fest under broen

promo

Den lille festivalen Under the Bridge arrangeres for tredje gang på rad. Inspirert av silhuetten av Brooklyn Bridge finner festen sted ved Akerselva i Nydalen. Mim Suleiman, Bendik HK, IFFY ORBIT, KÅRP og Sex Judas er noen av de eksperimentelle artistene som står på scenen.

Hvor: Gjerdrums Vei 10D, Nydalen

Når: Lørdag fra kl. 14.00