1. Katie byr på et låtspektrum

Katie Melua platedebuterte som 19-åring i 2003 med albumet Call Off the Search. Med mer enn 11 millioner solgte album er hun en av Storbritannias mestselgende artister. Meluas nyeste album In Winter kom i 2016 og fikk ros i Aftenposten, som blant annet skrev: «Ganske enkelt lekkert i alle ledd».

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag kl. 19.30

2. Sammen i Sentrum

Handout

Oslo-bandet Gluecifer vender tilbake til Sentrum Scene, stedet der bandet spilte sin avskjedskonsert i oktober 2005. Fraværet varte i 13 år. Etter noen eksklusive festivaljobber i sommer er bandet, som var med på å definere sjangeren scandinavian rawk på 90-tallet, omsider tilbake i hjembyen. Her blir det tett, hett og svett.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag og lørdag kl. 19

3. Stort korverk i Oslo domkirke

Brahms Ein Deutsches Requiem er kjent som et superverk med sine lange korpartier. Nå kan du høre det fremført av Oslo Bach-kor og Oslo Symfoniorkester under ledelse av Iver Kleive. Solister er Yngve Søberg fra Den Norske Opera & Ballett og Ann-Helen Moen.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Søndag kl. 19.30

4. Skrekk og gru!

Stein J. Bjørge

Det er tid for skrekk, gru og knask eller knep. Den amerikanske Halloween-tradisjonen er for lengst adoptert her i Norge – til manges fortvilelse og andres glede. Til helgen arrangeres det halloweenfester for voksne på både Vulkan, Cafe Amsterdam og Lawo. Eller du kan gå på spøkelsesferd i Svartdalen.

Vil du utfordre skrekksansene dine litt ekstra, kan du sjekke ut Horror House, et spillsted hvor det spøker. Du må finne veien ut og komme deg helskinnet gjennom åtte rom, som alle utfordrer forskjellige former for frykt. Det er skuespillere involvert, så du må nok regne med å bli overrasket og skremt.

Hvor: Horror House Storgata 13

Når: Du må bestille tid på horrorhouse.no

5. Tidligmusikk i Oslo Early

Marc Campa

Oslo Early bringer noen av Europas fremste utøvere til Oslo denne helgen. Åpningskonserten i Universitetets aula torsdag blir en reise i barokkens operalitteratur med tenoren Anders Jerker Dahlin. Barokkanerne stiller med fullt orkester, og konserten ledes av oboisten og ensemblelederen Alfredo Bernardini.

På Norges musikkhøgskole holdes konsertene Mestermøte fredag kl. 19 og Syngende spill med Ensemble Dialoghi lørdag kl. 19. Til avslutningskonserten i Gamle Aker kirke søndag kl. 19 kommer den norsk-svenske vokaltrioen Trio Mediæval med tre bestillingsverk.

Hvor: Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Når: Lørdag kl. 19

6. Svenske proghelter vender tilbake

Promo

Det svenske instrumentalbandet Kebnekajse, dannet i 1971, regnes som et av progsjangerens viktigste. Progrock var en politisk musikkbevegelse som hadde sin storhetstid på 70-tallet. Bandet spilte i utgangspunktet progressiv rock med piggtrådgitar, men styrte etter hvert mot svensk – og afrikansk – folkemusikk. På slutten av 70-tallet ble bandet oppløst, men startet på ny i 2001. Siden har det gitt ut tre album. Kebnekajse har inspirert flere nye svenske band, særlig Änglagård og Dungen.

Hvor: Revolver

Når: Lørdag kl. 20

7. Piknik på månen

Berit Roald, NTB scanpix

Denne helgen inviteres du med til Mars og fjerne galakser på science fiction-festivalen Norcon 29. På programmet står forfatter Paul McAuley, Lise Myhre, Bjørn Are Davidsen, A.R. Yngve og Eirik Newth. I løpet av helgen får du høre om alt fra bibliotekskipet Alexandria til hvordan menneskeheten spiste opp naturen.

Fullt program finner du på www.norcon-sf.no

Hvor: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes’ hus, Blindern

Når: Fra fredag kl. 17.00 til søndag

8. Rocka strupesang

Promo

Yat-Kha er et band fra Altaj-Sajani-fjellene i Tuva, som ligger i Sibir. Det blander strupesang og tradisjonell musikk med rock og har vakt oppsikt verden over. Fredag kan du oppleve bandet på den lille klubben Hærverk i Hausmanns gate.

Hvor: Kafé Hærverk

Når: Fredag kl. 20

9. Bachs ypperste mesterverk for kor i Frogner kirke

AP/NTB scanpix

Norges eldste oratoriekor, Cæciliaforeningen, byr på en heftig opplevelse når det fremfører J.S. Bachs ypperste mesterverk for kor, den mektige Messe i H-moll.

Det går flere år mellom hver gang den blir fremført i Oslo. Særlig på grunn av de store kravene til koret har verket vært omgitt med en nærmest fryktblandet respekt.

Musikere fra Oslo-Filharmonien, organist Lars Henrik Johansen og noen av landets fremste oratoriesolister topper begivenheten. Dirigent er Steffen Kammler.

Hvor: Frogner kirke

Når: Søndag kl. 18

10. Tønes i bokform

Gitte Johannessen, NTB scanpix

Frank Tønnesen (46), bedre kjent som artisten Tønes, debuterer som forfatter med boken Vi kan ikke ta med oss alt dette hjem. Han blir intervjuet av Ragnar Hovland og byr i tillegg på minikonsert.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag kl. 20.00