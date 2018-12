1. Besøk julenissen

Det heter seg at Drøbak er julenissens hjemby. Nå kan du bli med på en dagstur med båt fra Oslo og kanskje møte nissen. Du kan i alle fall få et snev av julestemning når du rusler rundt blant byens sjarmerende trehus, tar en tur innom julehuset og ikke minst nissens eget postkontor.

Turen går med sightseeingbåten Vision of The Fjords. Billetter må reserveres på forhånd via arrangørens nettsider.

Hvor: Avgang fra Oslo (Langkaia)

Når: Søndag og mandag kl. 11.00

2. Odd jul, alle sammen

Jul og Odd Nordstoga er kjent for de fleste: Jul i Svingen, Strålande Jul med Sissel og Odd, julekonsert med Det Norske Kammerorkester lille julaften pluss mange opptredener på TV i samband med julen.

Nå drar han ut på juleturné med sitt rike julerepertoar i samspill med Det Norske Kammerorkester, og du får høre alle julesangene du forbinder med Odd Nordstoga.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30, lørdag kl. 18.30

3. Tom Waits bursdagskonsert

Eivind Kristensen

7. desember er bursdagen til Tom Waits, og det skal feires med konsert. I en tid der flere og flere av de store musikalske ikonene fra 70-tallet dør en etter en, er det desto viktigere å feire dem som fortsatt er blant oss. Derfor inviterer syvmannsorkesteret Blow til fest.

Årets gjester til er Hilde Louise Asbjørnsen, Asbjørn Ribe, Guro von Germeten og KongSverre.

– Jeg elsker persongalleriet og karakterene han går inn i, mørket og Weill-referansene i musikken og ikke minst poesien i tekstene. Smerte, sinne, melankoli, svart humor. Jeg blir aldri ferdig med Tom Waits, sier Hilde Louise Asbjørnsen.

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 20.00

4. Slayer takker for seg

Øhman Rolf

Thrashmetal-storhetene Slayer besøker Oslo på sin avskjedsturné. Med seg som special guests og support har de selveste Lamb Of God, Anthrax og Obituary. Dette kan bli en metal-kveld for historiebøkene når det Grammy-vinnende bandet, som regnes som en av trashmetalens fire store og har vært med å forme sjangeren fra starten av 80-tallet, legger turen innom Oslo på sin Final World Tour.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag kl. 18

5. Røft og pulserende på Dansens Hus

Jan Erik Fillan

Etter å ha turnert over hele Norge er danseforestillingen Kaboom tilbake i Oslo. Koreografiduoen Subjazz, Karl-Erik Nedregaard og Knut Arild Flatner, har seks energiske og kraftfulle dansere i sentrum i denne forestillingen. Kaboom er beskrevet som pulserende, røff, rå og eksplosiv, men også med sårbare og emosjonelle øyeblikk. Danserne har bakgrunn fra jazzdans, hipp hop og street dance, samtidsdans og klassisk ballett. Her blir det et intenst samarbeid mellom bevegelse, musikk, lys og video.

Hvor: Dansens Hus

Når: Torsdag & fredag kl. 19.00, lørdag kl. 17.00 & søndag kl. 19.00

6. Dans en ekte 40-tallsjul!

Fredag gjenskapes Harlems legendariske Savoy Ballroom for en kveld, og Cosmopolite blir åsted for en nostalgisk temafest i ekte 1940-tallsstil. Alle de amerikanske juleklassikerne du kjenner vil utgjøre kveldens soundtrack, stilriktig presentert av Birkelunden Big Band og Attitunes med gjester.

Foruten juleklassikerne vil du få høre en rekke av tidens aller største hits fra blant andre Glenn Miller, The Andrews Sisters og Tommy Dorsey. Her blir det musikk godt egnet for swing, lindy hop og balboa, så puss danseskoene, ta med deg en dansepartner, eller benytt kvelden til å finne en.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 18.30

7. Julepøbel

Riksscenen

Pøbel i pels er en forestilling full av sang og dans, musikk og eventyr. Et eventyr fra Oslo i dag. Det er historien om Ingvill, som ønsker seg så veldig en hund til jul. Det får hun ikke, i stedet treffer hun en ellevill bakgårdskatte med ni liv og sans for spenning. Sammen begir de seg ut på eventyr gjennom Oslos gater på selveste julekvelden. På scenen står Tiril Heide-Steen, Marit Adeleide Andreassen, Ådne G. Kolbjørnshus og Halling A.

Hvor: Riksscenen, Schous kulturbryggeri

Når: Lørdag kl. 1400 & 17.00, søndag kl. 13.00

8. Se «Roma» på kino

Carlos Somonte

Da Netflix kjøpte rettighetene til Alfonso Cuaróns nye film, Roma, var mange engstelig for at de ikke fikk se den på kino. Nå er det klart at Gulløven-vinneren fra Venezia kommer til å gå en uke på kino før den blir tilgjengelig på Netflix. Du kan for eksempel se den på Oslos nye kino, Vega Scene.

Roma beskrives som det mest personlige prosjektet til filmskaperen, som står bak filmer som Gravity, Children of Men, og Og mora di også. Filmen følger Cleo (Yalitza Aparicio), en ung hushjelp som jobber for en familie i et middelklassestrøk i Roma i Mexico by.

Hvor: Vega Scene

Når: Fredag kl. 20.00, lørdag og søndag kl. 18.00

9. Mord, middag og teater

Kristin Saastad

Glad i et godt mysterium? Da kan du ta en pause fra julestress og få både en gåte, middag og teater på samme kveld. Detekteamet har spesialisert seg på konseptet, og denne gangen heter forestillingen Beskjed fra Graven. Fem personer samles til en minnestund. Eldstebror Reinert har gått bort, men det viser seg raskt at dødsfallet ikke var naturlig. Reinert var nemlig på tampen av en grandios oppdagelse som ville forandre hans og nasjonens fremtid for alltid. Hvem står bak det hele? Mysteriet kan du være med på å løse.

Hvor: Oslo Nye Teaterkjeller’n

Når: Fredag kl. 19.30, lørdag kl. 18.30

10. Klar for allsang

Det er en viss fare for at det blir allsang når Trang Fødsel går på scenen. Bandet, som ble dannet i Bergen i 1992 av musikkstudentene Hans Petter Aaserud og Jørund Fluge Samuelsen, står bak slagere som «Kursiv», «Drømmedame» og «Fredag».

Hvor: Vulkan Arena

Når: Lørdag kl. 20.00