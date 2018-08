1. Timberlake + Telenor Arena + torsdag = sant

Amy Harris / TT / NTB scanpix

Etter fire års pause er «Pop-prinsen» Justin Timberlake tilbake med albumet The Man of the Woods og en verdensturné som også svinger innom 16 europeiske byer. Artisten bak låter som «Mirrors» og «Can't Stop That Feeling» er blitt en naturens mann og blander futuristisk R & B med ... country.

Etter konserten er det mulighet for å feste videre med DJ Freestyle Steve, Justin Timberlakes faste DJ. Regn med en blanding av låter fra Justin, Pharell, Beyoncé, Timbaland, Janet Jackson med flere utover natten.

Hvor: Justin Timberlake, Telenor Arena, DJ-nachspiel Rockefeller

Når: Torsdag, dørene åpner kl. 18, konsertstart kl. 19.30, nachspiel kl. 22

2. Salte toner 1

Sara Ringström

Svenske Melissa Horn fikk en gitar i 15-årsalderen, og det gikk ikke lang tid før hun hadde skrevet sin første svenske låt. Etter fem studioalbum har artisten hatt suksess på listene i både Norge, Sverige og Danmark. Sommeren 2012 mottok hun til og med Evert Taube-stipendet.

Denne fredagen står hun og fullt band på utendørsscenen på SALT, Oslos nye kulturarena på kaikanten vis-à-vis Operaen, bare få minutters gange fra Oslo S. Her får opptil 5000 publikummere plass.

Ved siden av Horn kan du oppleve Kristian Kristiansen, Trygve Skaug, Svømmebasseng og ìSAK.

Hvor: Salt, Festningsallmenningen, Langkaia 1

Når: Fredag fra kl. 17

3. Salte toner 2

Knudsen, Knut Erik

Etter en turné med intimkonserter og premiere på filmen Winnerbäck – Ett slags liv er Lars Winnerbäck tilbake for fullt med band.

Etter 20 år som artist har han hatt en rikholdig musikalsk karriere med elleve studioalbum og en bråte konserter bak seg. Hans nyeste album, Granit och morän, kom i 2016, så vi kan regne med at det blir en og annen sang herfra.

Hvor: Salt, Festningsallmenningen, Langkaia 1

Når: Lørdag kl. 19

4. – Vi vil ha loff!

Promo

Thorbjørn Egner skapte verdens mest populære tanntroll, Karius og Baktus. Nå kan nye generasjoner stifte bekjentskap med de to rakkerne som borer og styrer i tennene til Jens når de ikke roper etter deilig loff med sirup på.

Nå er det Teater Syklus ved Elsa Aanensen, Camilla Belsvik og Anders Borchgrevink som spiller det eviggrønne stykket mens musikken er ved Christian Hartmann.

Hvor: Teaterteltet ved Monolitten i Frognerparken

Når: Torsdag kl. 14 og 16, fredag kl. 12 og 14, lørdag og søndag kl. 12, 14 og 16

5. Oppstandelseskomikk i matkjelleren

Promo

Showet i 2017 var en braksuksess, så her er han igjen – på scenen til Smelteverket!

Steve Hofstetter er en av Youtubes mest populære komikere med over 80 millioner visninger. Han er også programleder av tv-showet «Finding Babe Ruth» på FS1 (FOX).

Hofstetter var også programleder og produsent av sesong 1 av «Laughs» (FOX). I tillegg har han vært å se på tv-show som The Late Late Show med Craig Ferguson, E! True Hollywood Story, Comic Unleashed, Countdown og mye mer.

Nå har du sjansen til å oppleve mannen selv og høre om noen av hans ufiltrerte observasjoner i livet.

Showet er på engelsk.

Hvor: Smelteverket, kjelleren Mathallen

Når: Fredag kl. 19

6. Musikalske skjærer

Promo

The Magpie Salute spiller en blanding av rock og psykedelisk blues, og har også en og annen historie på lager underveis.

Denne søndagen kan du oppleve bandet i trioformat, når Rich Robinson, Marc Ford og John Hogg spiller akustisk intimkonsert.

Hvor: Krøsset, Maridalsveien 3

Når: Søndag kl. 19

7. Tut i luren med den syngende cowboy

C. F. Wessenberg

Kevin Dean and his Oslo City Wranglers består av Kevin Dean – trompet og cowboyvokal, Bjørn Vidar Solli – gitar, Anders Aarum – piano, Jens Fossum – bass og Hermund Nygård – trommer. Sammen skal de fremføre originalskrevet musikk og en hardtsvingende klassiker eller to. Forøvrig vil «sporsjef» Kevin Dean og hans medmusikanter ta sikte på å utforske og utvikle jazzfortolkninger av berømte sanger fremført av syngende cowboys på 30-, 40- og 50-tallet.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Lørdag kl. 21

8. Kort og godt på det hvite lerret

TT / NTB scanpix

I kveld torsdag kan du se et utvalg kortfilmer på Kulturhuset der unge norske filmskapere presenterer filmene sine. Det er først og fremst nyetablerte norske regissører som er invitert. På slutten av kvelden kan publikum stemme frem sin favorittfilm.

Hvor: Kulturhuset, Laboratoriet, 3. etasje

Når: Torsdag kl. 18–20

9. Liv i Domen

Dan P. Neegaard

Tradisjonen tro blir det internasjonale orgelkonserter i Oslo domkirke gjennom sommeren. Hver lørdager frem til september gir etablerte og kommende organiststjerner fra inn- og utland liv til domkirkens orgler, med musikk fra de siste 500 år.

Denne lørdagen er det Axel Flierl som fremfører verker av Tournemire, Höller, Langlais, Bach og Cochereau.

Hvor: Oslo Domkirke

Når: Lørdag kl. 12

10. Glem ikke søndagsrocken

Vaterlands faste søndagsband The Turnskins steller i stand til ukeavslutning. Bandet spiller en miks av folk og americana, og består av folk fra blant annet Senjahopen, The Replace Heads, Valentourettes, Far out Fishing og Norges nye pønkhåp Anti Social Rejects.

Hvor: Vaterland, Brugata

Når: Søndag kl. 18–22