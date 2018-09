Kanskje burde du ha besøkt det museet som ligger rett rundt hjørnet? Er det lenge siden du var på konsert? Oslo er en by med mange muligheter, men vi vet alle at det kan være langt mellom idé og praksis.

Oslo kulturnatt, som arrangeres fredag, er en super sjanse til å sjekke ut alt som skjer i byen – det være seg film, kunst, musikk eller museer. Det skader heller ikke at alt denne kvelden er gratis.

– Jeg liker å kalle Oslo kulturnatt for kulturens 17. mai. Vi har så mange bra arrangementer og så mange aktører som åpner dørene sine og lager noe ekstra akkurat da, sier Christin Lundevall i Kulturetaten i Oslo kommune.

Aftenpostens kulturredaksjon har tatt et dypdykk i programmet. Vi har laget en liten lysløype med spennende aktiviteter du kan fylle kvelden med.

Max Manus og silent disco

FILMWEB

Et bilfritt sentrum irriterer noen og gleder andre. På plassen foran Rådhuset blir det ingen biler, men mange aktiviteter for både store og små. Kunstverksted, ansiktsmaling, silent disco, klokkespillfestival, kurs i parkour og konserter med Daniela Reyes og Philip & The Reindeer står på programmet.

Kvelden avsluttes med en stor utevisning av storfilmen Max Manus. Det er 10 år siden filmen om motstandshelten hadde premiere. Som oppvarming kan du bli med på en guidet Max Manus-byvandring.

Hvor: Fridtjof Nansens Plass

Når: Fredag fra kl. 16.00

Du kan selvsagt være her hele kvelden, eller du kan ta turen videre rundt i byen:

Pop-up konserter på bysykkel

Handout

Bysyklene er blitt en kjent del av bybildet. Nå tar The Pueblo & Alex med seg musikken på sykkel for å holde konsert for deg. Runden starter foran Oslo rådhus og fortsetter til Studenterlunden, Egertorget, Jernbanetorget og Arbeidersamfunnets plass før den avsluttes på Olaf Ryes plass.

The Pueblo & Alex er en ung gjeng på syv personer som lover å sørge for å få deg i feststemning med soul, jazz og blues.

Hvor: Starter på Kulturnattorget på Fridtjof Nansens plass

Når: Fredag fra kl. 17.30

Historisk sus

Gustav Jensen

Under Oslo kulturnatt får du av og til mulighet til å komme inn i hus som vanligvis ikke har dørene åpne for publikum. Magistratgården i Dronningens gate sto ferdig i 1647 og huser i dag Fortidsminneforeningen. Interiørene viser spor etter tidligere eiere, og bygget rommer lag på lag med historie. Arkitekt Lars Roede guider.

Hvor: Dronningens gate 11

Når: Omvisning kl. 17.00 og kl. 19.00. Førstemann til mølla.

Bonderomantikk, litteratur og humor

Privat

Etter en bysykkelkonsert kan du sette kursen mot Grorud. Visste du at det finnes en bondegård midt i drabantbyen? Alle dører på Bånkall Gård holdes åpne, og du vil bli vist rundt av verten selv, Arnfinn Bondkall. Han er den siste generasjonen i familien som er født og oppvokst på gården.

Hvor: Bånkall Gård, Trondheimsveien 640

Når: Fredag kl. 17.00–23.00

Før – eller etterpå – kan du ta turen til Furuset hvor det er litteraturfestival med humor i fokus. Knut Nærum, Hilde Hagerup, Ragnar Hovland og Erlend Loe har noen tanker om hvor vanskelig humor er. Og hva er det morsomste de selv har lest?

Hvor: Furuset Bibliotek og Aktivitetshus, Trygve Lies plass 1

Når: Fredag kl. 18.00

En grønnere by

Ingar Storfjell

Kvelden kan du avslutte i nyåpnede Bruket i Landbrukskvartalet i Gamlebyen. Før var det meieridrift og melkeutsalg i dette lokalet, nå er det blitt kulturhus og kafé med kortreiste råvarer.

Under kulturnatten kan du kombinere en drink eller to med en kunstopplevelse. Bedre blir det ikke, mener nå vi. Denne kvelden er det illustrasjonsagenturet byHands som stiller ut og lager fest.

Hvor: Bruket, Schweigaards gate 34c

Når: Fredag fra kl. 22.00

Vår lysløype inneholder bare et lite utvalg av alt som skjer.