Ukjente filmer, gitarrock og skolerevysesongen. Dette skjer i Oslo i helgen.

1. Klassisk start 1

Sveriges største dirigent Herbert Blomstedt er tilbake i Oslo – 90 år gammel. Denne gangen har han med seg et verk fra den symfoniske svensktoppen: Stenhammars Symfoni nr. 2. Sammen med de norske solistene Terje Tønnesen, fiolin og Catherine Bullock, bratsj byr han også på Mozarts Sinfonia Concertante.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

2. Skarp oppstandelseskomiker

Matt Sayles / TT / NTB scanpix

Jim Jefferies og The Unusual Punishment Tour har siden turnéstarten i USA høstet terningkast seks, gang på gang. Han er ikke fremmed for kontroversielle temaer som setter følelser i sving, kan oppleves fornærmende med sine mørke humor.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30

3. Skolerevysesongen er i gang

plakat

Første helgen i januar går startskuddet for årets skolerevyer. Elevene fra Edvard Munch har øvd hele julen, og nå er de klar for premiere på Revylusjon.

«Samfunnet vårt er i oppløsning. Vi sutrer, klager og maser over helt usaklige ting og verdensperspektivet vårt er blitt snevret inn til vår egen navle. Vi krenkes av alt og alle og tar diskusjoner på andres vegne. Sånn kan det ikke være. Vi må finne tilbake til våre verdier og få landet på rett kurs igjen,» heter det i skrivet om årets revy.

Hvor: Edderkoppen Scene, St. Olavs plass 1

Når: Torsdag kl. 19.00, fredag og lørdag kl. 17.30 og 20.00 og søndag kl. 15.00 og 18.00

4. Klassisk start 2

Bendiksby, Terje / SCANPIX

Aftenpostens nyttårskonsert har en lang tradisjon for å slå an tonen i det nye året. Medvirkende denne gang er sopranen Lydia Hoen Tjore og bassbarytonen Christian Valle, to lovende sangtalenter. Fra England kommer pianisten Alexander Ullman, og Kringkastingsorkestret under ledelse av Markus Lehtinen.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 18

5. Troll i eske * 2

Scanpix

Troll i eske er et morsomt konsept som kjøres på Cinemateket med jevne mellomrom. Når du går inn i en kinosal har du ofte en forventning til hva du skal se. Når du går inn på Troll i eske aner du ikke hva slags film du skal få se. Er det en komedie? Action? Tungt drama? Det eneste du vet med sikkerhet er at filmen du får servert er en rykende fersk kinofilm, som får kinopremière i Norge litt senere. Denne søndagen kan du til og med se to forskjellige nye filmer – en ekte gavepakke som starter filmåret.

Hvor: Cinemateket, Dronningensgt 16

Når: Søndag kl. 18.00 og 21.00

6. Myten om Herostratos

Dag Jenssen

I år 365 før vår tidsregning satte en ung mann ved navn Herostratos fyr på Artemistempelet, et av verdens syv underverker. Det blir sagt at motivasjonen var å bli kjent. Mannen måtte bøte med livet, og folk i landet bestemte seg for å aldri omtale mannen med navn. Ironisk nok ble den unge pyromanen opphav til uttrykket herostratisk berømt - det å bli kjent for å ha gjort en udåd. Myten om Herostratos er utgangspunktet for Janne-Camilla Lysters poetiske scenepartitur.

Hvor: Det Norske Teateret

Når: Fredag kl. 20.30

7. Ingen rocker som Krohn & Co

Lien, Kyrre / SCANPIX

Raga Rockers har gjennom 35 år gitt publikum solide doser rockpoesi og røffe riff. Det er blitt 12 studioalbum og et hundretalls konserter. Nå er de klare til å gjøre knoklene dine til gelé atter en gang.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20

8. Gitarrock

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ifølge bandet selv legger Oslo Plektrum vekt på et sobert, dresskledd ytre som står i sterk kontrast til de svettedrivende konsertene med mye lyd og energisk livsutfoldelse. Trioen byr på klassisk rock i egne versjoner og en god dose egenkomponert rock. Det er ikke akkurat ukjente navn som skjuler seg bak bandnavnet Oslo Plektrum. Espen Beranek Holm står for gitar og vokal, Jan Swensson (bass/vokal) og Øystein Jevanord (trommer/ munnspill). Trioen kommer fra kultbandet Dei Nye Kapellanane.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Fredag kl. 22.00

9. Rastløse Amerika

David Smith/ARS, New York/BONO

Rastløse gester. Verk fra Hubert Loosers samling viser maleri, skulptur og tegning skapt av noen av 1900-tallets mest betydningsfulle kunstnere i USA. Utstillingen inneholder verk av kunstnere som sjelden har vært vist i Norge, som Willem de Kooning, Cy Twombly, Arshile Gorky og David Smith.

Hvor: Nasjonalgalleriet

Når: Siste dag søndag

10. 110 % fest

Pressmaster / Shutterstock

Er det mulig å være ekspert på fest? Ikke vet vi, men Patski Love og Chris Stallion hevder i alle fall at det er akkurat det de er. I over 10 år har de i alle fall fått Oslo til å danse. Club Juicy lover deg en rytmisk start på året med fire platespillere, to miksere, en mic og mye forskjellig musikk.

Hvor: Blå, Brenneriveien 9

Når: Lørdag kl. 23.00