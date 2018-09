1. Masse mat for massene i sentrum

Berg-Jacobsen Jon-Are

Under Matstreif på Rådhusplassen samles over 200 lokale og regionale utstillere fra hele landet for å gi deg muligheten til å smake på Norge. I år er det 14. året på rad at matinteresserte samles, og godt over 100.000 publikummere besøker Matstreif hvert år for å møte, snakke og kjøpe mat fra lokale matprodusenter og utstillere fra hele landet. Ti lokale bryggerier gir årets publikum en smak av norsk drikkekultur.

Se fullt program på https://www.innovasjonnorge.no/no/matstreif2018/program/

Hvor: Rådhusplassen i Oslo

Når: Fredag kl. 11–18 og lørdag kl. 12.–20

2. Himmelsk sang

Simon Fowler

Kontratenorers lyse stemmer fascinerer. Til og med omtales dette som «himmelsk sang». Dette er menn som synger i falsett, og franskmannen Philippe Jaroussky er helt i tetsjiktet innen stemmefaget. Megastjernen inntar Operaen sammen med sopranen Emöke Baráth og Ensemble Artaserse. Verker av Georg Friedrich Händel står på programmet.

Hvor: Operaen

Når: Lørdag kl. 18

3. «Pengegaloppens far» helt i 100

Ulrichsen, Rolf Chr.

Låtskriver-høvdingen fra Åmot, Vidar Sandbeck, ville ha fylt 100 år i år. Multikunstneren slo igjennom med sangen «Pengegaloppen» i 1959 og står bak over 400 viser, blant dem slagere som «Bildilla», «Gull fra Grønne Skoger» og «Et Bittelite Miniskjørt». Øystein Sunde, Ingrid Bjørnov, Ole Edvard Antonsen, Halvdan Sivertsen, Viggo Sandvik og Henning Sommerro er blant gratulantene som stiller på hyllestkonserten lørdag.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 19

4. Myk maskin helt i ... 50

Det britiske bandet Soft Machine fyller 50! Avant/jazz-rock-gruppen delte scene med storheter som Syd Barretts Pink Floyd og Jimi Hendrix’ Experience, og det har inspirert flere generasjoner av band. I anledning av jubileet spiller Soft Machine materiale fra den første perioden, men også fra deres nyeste album Hidden Details, som kom tidligere i år, nøyaktig 50 år etter debutalbumet The Soft Machine.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20

5. Midnattskoret helt i ... 20

Gitte Johannessen / NTB scanpix

Tenk så fort tiden går: Nå er det 20 år siden utgivelsen av Midnight Choirs album Amsterdam Stranded. For mang en lytter ble dette en døråpner til den alternative rocken i Norge. Albumet solgte til gull, det ble høyt priset med statuetter og hyllet av både publikum og kritikere. Utsolgte turneer og full jubel fylte landet. Nå skal albumet fremføres i sin helhet, og det vanker nok flere perler fra Midnight Choirs rike produksjon.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag og fredag kl. 20

6. DeLillos byr på brød, suppe og gromlåter

Michaela Klouda

Soup & Bread er et månedlig konsert- og mattilbud, der man også får et intimt og nedstrippet møte med kjente artister. Overskuddet av billettsalget går til et veldedig formål som blir bestemt av kveldens artist. Og du bestemmer selv hvor mye du vil gi i inngangspenger. De inkluderer suppe (noen skal ha hørt at 150 kroner er en svært hyggelig pris). Dørene åpner klokken kl. 15. Da serveres det også mat. Konsertstart er kl. 16.30.

Hvor: Kulturhuset

Når: Søndag fra kl. 15

7. Motorpsycho møter jazz

Jazzfest i Trondheim har siden 2011 hatt et bestillingsoppdrag i «vs.»-serien. En musiker med bakgrunn fra jazzlinjen ved NTNU får i oppdrag å arrangere syv låter av en trøndersk artist. I årenes løp har man fått høre bl.a. Erlend Skomsvoll vs. Åge Aleksandersen og Møster vs. Terje Tysland.

I 2015 fikk Stina Stjern oppdraget. Hun valgte å arrangere syv låter av Motorpsycho for et ensemble på 11 unge musikere. Konserten fikk strålende omtale: Adresseavisen ga karakteren 5 under overskriften «Triumf med Motorpsycho i ny drakt». Etter flere opptredener landet rundt står omsider Oslo for tur.

Hvor: Kafé Hærverk

Når: Torsdag kl. 20

8. Oslo Operafestival gir opera til folket

Ingar Storfjell

Oslo Operafestival er i gang, og for første gang setter festivalen opp opera på Edderkoppen Scene. Her blir det både operarevy og Mozarts Don Giovanni i helgen.

Don Giovanni handler om begjær, egoisme, kjærlighet og sex og presenteres i en frisk, ungdommelig versjon. Operaens vakreste og mest kjente melodier får satiriske og dagsaktuelle tekster i ekte revytradisjon i Operarevyen.

Operafestivalen varer fra 7. til 15. september, og du finner hele festivalprogrammet her.

Hvor: Edderkoppen Scene

Når: Mozart fredag kl. 19, søndag kl. 15.00, Operarevyen lørdag kl. 19

9. Klippe, klippe sau

Tone Georgsen

Å se sauer bli klippet er moro for barn og voksne. Nå er tiden kommet for den store saueklippedagen på Norsk Folkemuseum. Publikum får også lære om alt man kan bruke sauen til, som ull, instrumenter og mat. Partering av sau står også på programmet, men ikke de samme sauene som blir klippet. Eksperter viser hvordan man lager mat av ulike deler av sauen. Smaksprøver blir det også.

Hvor: Norsk Folkemuseum

Når: Søndag kl. 11.00–16.00

10. Herbert Blomstedt leder Oslo-Filharmonien

TT / NTB scanpix

– Så lenge hodet og det manuelle fungerer, kan man holde på så lenge man vil, sa dirigent Herbert Blomstedt til Aftenposten for fire år siden. Den folkekjære, 91 år gamle dirigenten lar ikke alderen tynge, og han er svært etterspurt blant verdens orkestre. For over 50 år siden var Blomstedt sjefdirigent for Oslo-Filharmonien. Han sier at han alltid er glad for å komme tilbake.

Beethovens Symfoni nr. 2 og Dvoraks Symfoni nr. 7 står på programmet.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19