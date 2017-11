1. Fremtiden er skremmende

I fjor kom det en original vri på zombie-sjangeren på kino. The girl with all the gifts var både uhyggelig og spennende. Filmen er basert på en roman av Mike Carey, og han er en av gjestene på helgens science fiction-festival Norcon 28. I tillegg kommer fantasy- og tegneserieforfatter Tonje Tornes, krim og science fictionforfatter Ørjan Nordhus Karlsson og historieprofessor Øystein Sørensen for å nevne noen.

Det overordnede tema for festivalen er George Orwells 1984, som for tiden spilles på Torshovteatret.

Orwells verk retter fokus mot mange problemstillinger som er vår virkelighet og ikke lenger fiction. Overvåkingssamfunnet, personvern, Wikileaks, Edward Snowden, datadirektivet og Paradise Papers. 1984 er skremmende aktuell.

Hvor: Vogts gate 64 – Torshovteatret og Cosmopolite

Når: Fredag fra kl. 16.00 og lørdag og søndag fra kl. 12.00

2. Julekonsert for barna

Berg-Jacobsen Jon-Are

Barnas julekonsert med Oslo-Filharmonien byr på vinterlig julemusikk og filmmusikk med sangsolister, kor og dans. Før konsertstart kan barna være med på julegaveverksted og aktiviteter i foajeen. Kim Haugen er forteller, og Trond Magne Brekka og Kristin Skjølaas fra orkesteret er konferansierer. Ellers medvirker Den norske Ballettskole, Oslo Domkirkes Guttekor og Trefoldighet Jentekor. Dirigent er Elise Båtnes.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag 12.30 og 15.00

3. Unge musikere fyller Domkirken

Thea Gunnes

Julens vakreste eventyr? Det blir i hvert anledning til rørende musikalske øyeblikk når hele musikkmiljøet på Barratt Due Musikkinstitutt fyller domkirken. Konserten mønstrer 250 barn og unge utøvere, fra de yngste musikkbarnehagebarna til de eldste høyskolestudentene. Barratt Due Musikkinstitutt viser seg i hele sin bredde og levendegjør mottoet «fra musikkbarnehage til konsertpodiet». Musikken spenner fra norske juletoner til Tsjajkovskij, Vivaldi, Grieg og helt nyskrevet musikk. De aller yngste er kun med i den tidligste forestillingen, mens elevene fra Musikk på Majorstuen bare opptrer i den sene forestillingen.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Lørdag kl. 16 og 18.30

4. Skal rocke Spektrum

Jack Plunkett / NTB scanpix

Det amerikanske bandet War on Drugs har skaffet seg et stort publikum verden over på grunn av sine sterke album men også takket være sine energiske konsertopptredener. Deres nyeste album A Deeper Understanding har fått mye ros, også her i Aftenposten, så det er bare å ta turen til Spektrum fredag.

Hvor: Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30

5. Artister hyller Prøysen

Myhre, John

«Prøysen tel byn`n» arrangerer en årlig konsert på Alf Prøysens dødsdag der ulike artister står fritt til å ta for seg Prøysens viser og verk, og å lage sine egne versjoner av dem. Dette er fjerde året, og denne gang er det bl.a. Eldar Vågan, Per Olav «Skranglebein» Mydske, Frida Ånnevik, Einar Økland, Espen Leite, Kari Svendsen som tolker vår folkekjære dikter.

Hvor: Kulturkirken Jakob

Når: Fredag kl. 19.30

6. Brennpunkt Holmlia

Roald, Berit / NTB scanpix

Holmlia Yacht Club er blitt invitert til å ta over Kulturhuset lørdag. Arrangementet innledes med et miniseminar der temaet er «hvordan legger til rette for sosialt entreprenørskap for å styrke lokalsamfunnet? Hvordan bygge opp inkluderende møteplasser? Og hvilke erfaringer fra Områdeløft Tøyen kan man ta med seg?» Så blir det fest med band og DJ-er

Hvor: Lørdag

Når: Kulturhuset fra kl. 18

7. Kjenner du Hubert?

Åserud, Lise / NTB scanpix

Lørdag kl. 12 blir det gratis julearrangement med Hubert på Gyldendalhuset. Det blir opplesning av Hubert som nissetufs – lest av forfatter Arne Svingen selv – og visning av juletegnefilm om Hubert. I tillegg blir det konkurranser og – selvsagt – julenisse. Passer for barn fra 4 år og oppover. Hvor: Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4

Når: Lørdag kl. 12

8. Jul på Bogstad

Morten Brun

Hester med dombjeller, julemarked og duft av krydder og nybakte julekaker i det gamle kjøkkenet er noe familien kan oppleve når herregården Bogstad inviterer til åpent julehus.

Barna kan klappe dyrene i fjøset, være med på juleverksted på låven, spise grøt og høre eventyr. På Bogstad får små og store oppleve gammeldags jul i historiske omgivelser.

Hvor: Bogstad gård

Når: søndag kl. 11–16

9. Jul med din glede

Fra filmplakaten

Hos Forstyrret Filmsalong får du se grøsselige filmer som ikke er så lett å oppdrive. Salongen drives av skrekkfilmentusiaster, og holder hus på Cinemateket. Filmene de viser må du grave dypt ned i undergrunnen for å finne. Denne gangen står jul på plakaten, men ikke den gode og koselige julestemningen.

O'Hellige Jul! er laget på et lavt budsjett, men med stor entusiasme, skriver arrangørene. Bak filmen står Magne Steinsvoll og Per-Ingvar Tomren. Historien som rulles opp handler om en gruppe mistilpassede mennesker, og en gal morder som i det sivile er saksbehandler hos NAV. Hver jul tar han på seg nissedrakten og deler ut særdeles harde pakker.

Hvor: Cinemateket

Når: Fredag kl. 21.00

10. Kunstnerisk jul

Kunstnerforbundet

Kunstnerforbundets juleutstilling mønstrer arbeider av over 200 kunstnere med over 280 arbeider. Utstillingen presenterer smykker, malerier, tegninger, krukker, fotografier, kopper, klær og skulpturer.

Utstillingen består av kunst i alle prisklasser og fasonger, og salg skjer direkte fra vegg.

Hvor: Kunstnerforbundet

Når: Fredag kl. 18–21