En sjelden gang kommer det et nummer i Nissenrevyen som bare er litt gøy. Da er det en liten lettelse at kinnene får hvile etter å ha vært helspent i et glis fra starten.

I år er Nissenrevyen en hyllest til selve skolerevyen, og den er tidvis briljant. Enkel, men utfordrende. Lett og leken. Og først og fremst kjempemorsom.