1. Fire fine fyrer fortsetter festen

«Gitarkompaniet» Lind, Nilsen, Fuentes og Holm er tilbake ti år etter forrige turné. Den folkekjære kvartetten lover klassikere fra tidligere album og mange nye låter på repertoaret. Konserten varer over to og en halv time. Her blir det nok fest, allsang og topp stemning.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag og lørdag kl. 19.30

2. Det eneste han vil, er at du skal ha det fett

Junge, Heiko

We Love The 90's er hyllesten av musikken fra ... ja, gjett hvilket tiår! Her blir det gjenhør med landeplager fra folk som E-Type, Inner Circle, Snow, Lou Bega, Haddaway, Jenny Berggren fra Ace of Base, 2 Brothers On The 4th Floor, Snap!, DJ Sash!, Captain Jack, The Outhere Brothers, Whigfield, Me & My, Twenty 4 Seven, Reel 2 Real, Reset, Infinity og ikke minst vår egen Dr. «Det eneste jeg vil, er å ha det fett» Erik.

Hvor: Telenor Arena

Når: Lørdag kl. 18

3. Spiller på blanke messingen

Oslo Brassfestival finner sted denne helgen, og utøvere fra hele landet samles over to dager. Fredag og lørdag konkurreres det i fire klasser: fra 3. divisjon opp til eliteklassen, og hele 28 ulike brassband opptrer. Ved siden av reale utblåsninger blir det selvfølgelig også premiering av innsats, og hele stasen avsluttes med en ellevill etterfest for både musikere og publikum.

Hvor: Jakob kirke og Rockefeller

Når: Jakob kirke fredag fra kl. 15 og Rockefeller lørdag fra kl. 12

4. Barokkens mestere

Erik Berg

Fortid møter nåtid når fire unge, fremadstormende koreografer tolker musikk av barokkens mestere. I nært samspill med Bjarte Eike og Barokksolistene gir Nasjonalballetten seg i kast med Liam Scarletts Vespertine, samt nye verk av Cina Espejord, Melissa Hough og Garrett Smith. Aftenpostens anmelder kalte Cina Espejords nye koreografi et lite mesterverk.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag kl. 19

5. Svart humor fra Berlin

The Get Raus! English Comedy Fa’Showcase er en stand-up-forestilling med komikerne Justin Small Comedy og Jet Set Ty Rone – opprinnelig fra USA – og Daniel Olel fra Uganda. Felles for de tre er at de nå oppholder seg i Berlin, og at de har en særegen humor. Her loves det lattersalver i fleng.

Hvor: Sentralen, Forstanderskapssalen

Når: Fredag kl. 19.45

6. Den store loppemarkedshelgen

Siri Øverland Eriksen

Spill og leker, sofaer og sykler. Alt finner du på loppemarked! I helgen kan du gjøre kupp på loppejakt over hele byen og samtidig bidra til skolekorpsenes økonomi. Hva er vel hyggeligere enn å lete etter skatter blant innsamlede møbler, leker, klær og nips og samtidig støtte musikkopplæring og spilleglede? Sjekk Loppemarkeder i Oslo for tid og sted for helgens store korpsdugnad.

Hvor: En skole nær deg

Når: Lørdag og søndag

7. Ta kvelden med Kjell

Christian Kjellvander er blitt kalt en av Sveriges absolutt beste låtskrivere, med upolerte låter i grenselandet mellom folk, blues, americana og jazz. Hans distinkte, mørke vokal og tekster kan gi assosiasjoner til artister som Leonard Cohen og Nick Cave.

Hvor: Krøsset, Maridalsveien 3

Når: Torsdag kl. 19

8. Bror og søster

Cinemateket

Japansk animasjon er for mange likestilt med fantasy eller science fiction, men det er et kunstnerisk uttrykk som omfavner alle type sjangere. Månedens film på Cinemateket er Mamoru Hosodas nye film Mirai. Filmen omtales om både genuin og realistisk og handler om den bortskjemte fireåringen Kun-Chan som får en liten søster – Mirai. Hele livet hans blir snudd på hodet, og det takler han dårlig.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Lørdag kl. 20 og søndag kl. 17

9. På vei til Frankfurt

Maud Lervik

I helgen kommer rundt 90 forfattere, oversettere, akademikere og kulturjournalister fra Sveits, Tyskland, Østerrike og Norge til Litteraturhuset i Oslo. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede ved åpningen. I tre dager til ende formidles tyskspråklig litteratur foredrag, samtaler, nærlesninger, opplesninger og musikk. I tillegg tar festivalen mål av seg til å være et kræsjkurs i tysk språk og kultur.

Programmet for festivalen finner du på tysklitteraturfest.no

Hvor: Litteraturhuset

Når: Hele helgen

10. Gi ungene jazz før idretten tar dem

På Barnas jazzscene spiller utøvere helt ned i åtteårsalderen improvisert musikk på høyt nivå. Konserten denne lørdagen er vårsesongens siste mulighet og passer for et bredt publikum. Barn og unge, familier, voksne og eldre er velkommen for å la seg inspirere og imponere av dyktige unge musikere som spiller levende jazz.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria

Når: Lørdag kl. 13.30