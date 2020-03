«Absurditet er legalisert. Integritet er vår identitet.»

Ja, dette synger Nesoddrevyen i åpningsnummeret, til melodi fra «Magic Dance» av David Bowie. Elevene har sminket øyenbrynene hvite, har hvite T-skjorter og utvaskede jeans. Mens sceneteppet ennå var nede, fortalte de publikum at Bowietemaet var litt tilfeldig, men at de synes at han i grunnen passer til en revy.