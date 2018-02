F21-revyen 2018: Internhumoren renner over

F21-revyen starter godt. Konseptet «Med liten skrift» presenteres gjennom en haug med vilkår klistret på veggene langs trappen på Fyrstikkalléen skole. Når du går inn, møtes du av en haug med vilkår på veggene. Du aksepterer automatisk «å bli sulten av en homoerotisk sketsj», «en revy uten tradisjon» og «en stereotypisk norsk-russer», med mer. Disse vilkårene forklarer også skuespillerne publikum på vei til plassene sine.

Det er en morsom og tøff måte å starte på, og det er et interaktivt show uten at det blir for ubehagelig.