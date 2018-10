1. Magisk konsertkveld med Harry Potter

Levende ugler får ikke komme inn i salen, men tryllestaver er lov på Oslo-Filharmoniens Harry Potter-konsert. Det er bare å kle seg ut som sin favorittfigur fra Harry Potter-universet og bli med til magiskolen på Galtvorts norske avdeling. Rektor Grumleknurr (Kim Haugen) og dirigent Jamie Philips leder en forestilling med magiske trylletriks, dans og ikke minst musikken fra Harry Potter-filmene. Det blir overraskelser og aktiviteter før konserten fra kl. 17.15.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 18

2. Historiefortellere forteller

Peter van Agtmael/Magnum Photos

Hvordan fortelle sin egen eller den større historien? Dette er noen av de spørsmålene som diskuteres på årets Sakprosafestival. Luke Harding, Adam Rutherford, Timbuktu, Lars Lillo-Stenberg, Vigdis Hjort, Mímir Kristjánsson, Sissel Gran og Trond-Viggo Torgersen er blant de førti forfatterne og samfunnsdebattantene som kommer til festivalen.

Her blir det stort spenn, fra det politiske handlingsrommet til terapirommet.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Lørdag kl. 12–19

3. Ta en bokdukkert med Anne

Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Tre av høstens mest sentrale forfattere skal bokbades på Rockefeller: Vigdis Hjorth, Lars Saabye Christensen og Else Kåss Furuseth.

Etter suksessen med «Arv og miljø» har det lenge vært store forventninger til Vigdis Hjorths nye roman. «Lærerinnens sang» handler om en kvinne som opplever at hun blir voldsomt overeksponert og hvordan dette rokker med selvforståelsen hennes. Lars Saabye Christensen er i høst aktuell med andre bind i «Byens spor» – en romantrilogi som kritikerne mener er Saabye på sitt beste. Else Kåss Furuseth har hatt enorm suksess med sine selvbiografiske forestillinger «Kondolerer» og «Gratulerer» på Nationaltheatret. Det er mye av det samme materialet i høstens bok «Else går til psykolog» som er en bok som vil få deg til å le og gråte.

Bademester er selvsagt Anne Grosvold, «dronningen av den gode samtale», og det musikalske innslaget besørges av poptrioen No. 4.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 19

4. Råere enn sushi

Sushi x Kobe har gjort seg bemerket for sin blanding av surrealistiske, bekmørke tekster over knallharde trapbeats, og deres album Døden lever lengst har fått ros av Aftenpostens anmelder. Et show med dem kan minne mer om en blanding av en metallgig og et slagsmål på en fotballpub enn en rapkonsert. Etter deres konsert på Slottsfjell i 2016 skrev Dagsavisen: «Slottsfjellopptredenen var en manifestasjon av den aggressive energien som oppstår når ungdommer samler seg og hører på hard musikk, være seg trap, punk eller metal.»

Hvor: Sentrum scene

Når: Lørdag kl. 20

5. Libanesisk legende på sjeldent besøk

JAMAL SAIDI / X00237

Faktisk for første gang i Norge: Den libanesiske vokalisten og komponisten Marcel Khalife har vært en sentral skikkelse i den arabiske musikkverdenen helt siden 70-tallet. Hans komposisjoner er blant annet blitt fremført av noen av verdens fremste orkestre. Han har også komponert for ballett og film.

Khalifes arbeid er blitt kritikerrost verden over, og i 2005 ble han hedret med UNESCOs Artist for Peace for sine kulturelle bidrag.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20

6. Thea er tilbake

e-mail

Etter braksuksess, Spellemannspris og en pause fra rampelyset slipper Thea Hjelmeland nå sitt nye album. Kulla har fått anmelderne til å plukke frem superlativene. Hennes liveopptredener har også vært rimelig sagnomsuste, så regn med en konsertopplevelse utenom det vanlige.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Torsdag kl. 20

7. Kristin med kora

Meek, Tore / SCANPIX

I over 20 år har Kristin Asbjørnsen vært en av landets mest markante og interessante vokalister. Nå fremfører hun bestillingsverket Traces of you, skrevet til Oslo Global Music. Albumet er innom negro spirituals, nordiske toner og salmer, men hovedingrediensen er vestafrikanske rytmer og harmonier og ikke minst strengeinstrumentet kora.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria

Når: Lørdag kl. 20

8. Pianist-legende i Operaen

Erik Berg

For fjerde år på rad besøker den verdenskjente pianisten Grigory Sokolov Oslo. Han har oppnådd legendestatus og spiller for fulle hus over hele verden.

Etter omfattende konsertvirksomhet, både som konsertpianist og solist med de største orkestrene, har han etter hvert utelukkende konsentrert seg om å gjøre solokonserter.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Søndag kl. 18

9. Klassisk møter tango

Istvan Virag

Klavertrioen Oslo III byr i konsertserien Saturday Classics på et program med kjente klassikere fra romantikken til Piazzollas store tango-hit Årstidene.

De har ofte romantisk, impresjonistisk og ekspresjonistisk musikk på programmet. Oslo III har hatt en rekke turneer i Norge de siste årene i tillegg til opptredener ved kjente festivaler som Oslo Kammermusikkfestival og Belfast International Arts Festival (UK).

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 18

10. Røa Musikkfestuker

Audestad Paal Are

Røa kirke fylles med musikk i to uker fremover, og Mendelssohns oratorium Elias innleder Røa Musikkfestuker søndag.

Sølvguttene, Røa kirkes kammerkor, Voksen Kantori, Østerås Vocalis og musikere fra Oslo-Filharmonien fremfører det monumentale verket. Solister er Katharina Frogner Kockum, sopran, og Haakon Hille Hustad, bass. Dirigenter er Fredrik Otterstad og Olav Morten Wang. Musikkfestukene byr på en rekke konserter med lokale, nasjonale og internasjonale krefter.

Fullt program frem til 4. november finner du her.

Hvor: Røa kirke

Når: Søndag kl. 18