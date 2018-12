1. God jul, Kurt og godt

Kurt Nilsen holder julekonsert for niende året. Konserten er blitt et høydepunkt i adventstiden for mange. Nilsen tar med seg noen av Norges beste musikere og Christel Alsos som gjesteartist. Albumet Have Yourself A Merry Little Christmas fra 2010 er omtalt som en moderne klassiker og danner utgangspunktet for konserten.

Hvor: Spektrum

Når: Torsdag kl. 19.30

2. Fire vrikk mot julegleden

Kristian Tjessem

Herborg Kråkevik og rapkongen Vinni er gjesteartistene på årets juleshow med Penthouse Playboys, som går av stabelen for 24. året. Regn med popsvisker, glitterfest og julemoro med den elleville gjengen.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 19, fredag kl. 18 og 22, lørdag kl. 20

3. Julegalla på tåspiss

Stian Schioldborg

Vil du se dyktige, unge ballettdansere i aksjon, er helgens julegallaforestillinger fra Den Norske Ballettskole & Akademi midt i blinken. Talentene danser blant annet en minikomposisjon fra balletten Nøtteknekkeren og en suite fra undervannsscenen fra balletten Den Lille Magiske Hesten. På forskjellige forestillinger vises i tillegg andre klassiske koreografier, neoklassisk og improvisasjon spesielt komponert for anledningen.

Hvor: Riksscenen, Schous plass

Når: Torsdag og fredag kl. 18, lørdag kl. 12, 14.30 og 17

4. Ikke alltid like glad

OSLO NYE

Drikkepress, kommersialisme og en bekmørk julemusikkindustri. Tramteaterets Rogg og Nordby forener igjen krefter, denne gangen på vegne av alle dem som allerede har fått mer enn nok av julen. I Anders Rogg og Terje Nordby – Jeg er ikke så jævla glad hver julekveld er de både alvorlige og morsomme og sprer tanker om julens historie til toner av gamle og nye låter.

Hvor: Oslo Nye Teaterkjeller’n

Når: Lørdag kl. 15.00

5. Ikke kall det tresko-disco

Den nederlandske elektro-DJ-en og produsenten R3HAB fyller klubbgulv og festivaler verden over. Nå gjør han førjulen het i hovedstaden. R3HAB spiller Dutch house og har blant annet remikset Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, Madonna, Calvin Harris og Katy Perry.

Hvor: Sentrum scene

Når: Torsdag kl. 19

6. Julefest på de syv hav

Norsk Maritimt Museum

Søndag blir det julefest hos sjømannen Chiefen og gorillaen Sally Jones på øvre dekk på Norsk Maritimt Museum. Både båten Queen of Congo og Gorilla bar er pyntet til jul på ekte sjømannsvis med servering av pepperkaker og gløgg. På reise med Chiefen og Sally Jones er en utstilling for barn og unge basert på den prisbelønte boken Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius (2008). Barna blir med på en farefull ferd på de syv hav, kan utforske jungelen eller besøke verkstedet til Chiefen og stå til rors. Kl. 13 blir det kakefest.

Hvor: Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Når: Søndag 11–16

7. Nygammel julekos med jazzdivaen

K & U

For sjette gang ønsker Hilde Louise Asbjørnsen velkommen til årets julekonsert. Hun gjør et utradisjonelt utvalg av kjente og mindre kjente juleklassikere med hovedvekt på de amerikanske gullskattene, men også noen norske slagere foredlet via et lydhørt orkester.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria

Når: Lørdag kl. 21

8. Reis til Hongkong i fantasien

Cinematekene

Hongkong-regissør Wong Kar-Wai har laget en rekke vakre og eksperimentelle filmer, blant annet In the Mood for Love. Han slo gjennom her i vest med Chungking Express (1994), en vakker, rørende, sart og intens historie om ensomhet.

Historien i seg selv er ikke så komplisert. To ensomme politimenn søker meningen med livet. Det som binder dem sammen er en nudelbar. Mystiske kvinner med rare parykker og en leilighet som vasker seg selv er noen av ingrediensene.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Søndag kl. 21.00

9. Magisk julepakke

Nusse og Gluggen – Den Magiske Julepakka er et teaterstykke som passer for barn fra 3 år. Her møter du fjøsnissene Nusse & Gluggen som er fullt opptatt med fjøsstell på låven. En dag finner Nusse en kjempestor magisk julepakke på trammen. Hva inneholder den, mon tro?

Hvor: Trikkehallen Kultur- og ungdomshus, Midtoddveien 12

Når: Søndag kl. 12.00 og 13.30

10. Fredsprisutstillingen 2018

Junge, Heiko / NTB scanpix

Årets fredsprisvinnere, Denis Mukwege og Nadia Murad, har vært i Oslo for å motta prisen. Årets fredsprisutstilling heter Kroppen som slagmark og viser hvordan seksuell vold brukes, og er blitt brukt, som våpen i krig verden over. Voldtekt, grov seksuell vold og seksuelt slaveri brukes for å spre frykt, belønne soldater eller for å utrydde hele folkegrupper.

Hvor: Nobels Fredssenter

Når: Tirsdag-søndag kl. 10–18