1. Turist i egen by

Turist i egen by lar deg bli bedre kjent med byen din – helt gratis. En rekke museer og attraksjoner åpner dørene for publikum. Du kan for eksempel gå de 198 trinnene opp til tårnet i Oslo domkirke, bli med på omvisning hos Universitetets Astronomiske Observatorium, kjøre radiostyrt båt på Norsk Maritimt Museum – eller finne frem arkitektspiren i deg på Arkitekturmuseet og bygg dine egne søte konstruksjoner av godteri.

Det eneste du trenger for å bli med på moroa, er et Turist i egen by-pass. Dette passet gir deg gratis adgang til hele 47 museer og attraksjoner, og fra kl. 9 til 23.59 du får reise gratis med T-bane, trikk, buss og båt i sone 1. Passet kan du hente på forhånd allerede i dag hos Oslo Visitor Centre i Østbanehallen. Der kan du også hente passet på selve dagen den 15. april (kl. 9-16), i tillegg til i Rådhuset (kl. 9-13).

Mer informasjon om programmet finner du hos VisitOslo.

Hvor: Over hele Oslo

Når: Søndag

2. Ane Brun i lånte fjær

Anette Karlsen

Ane Brun er en av Norges mest markante stemmer, og hennes nyeste album Leave Me Breathless, som byr på tolkinger av låter fra artister som Bob Dylan, Tom Petty, Sade og Radiohead med flere, ble kalt for «stor tolkningskunst» av Aftenpostens anmelder. Hun har opptrådt for tre utsolgte hus på Dramaten i Stockholm med dette låtmaterialet, og dette blir den eneste konserten i Norge hvor Ane Brun fremfører albumet.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

3. Europeisk western

Cinemateket

Kulturkræsj, språkproblemer og kvinnetrøbbel er stikkordet i Valeska Grisebachs moderne westernfilm, som faktisk også heter Western. Filmen er månedens film på Cinemateket og handler om en gruppe tyske bygningsarbeidere som ankommer den bulgarske landsbygda. De skal sette opp et vannkraftverk ute i det øde landskapet. Som en moderne cowboy rir arbeideren Meinhard inn til nærmeste tettsted. Han er åpen og nysgjerrig og ønsker samarbeid og vennskap. Det går ikke helt som planlagt, og filmen beskrives som et studium i maskulinitet.

Hvor: Cinemateket

Når: Søndag kl. 20.30

4. Andsnes spiller med Oslo-Filharmonien

Olav Olsen

Leif Ove Andsnes er tilbake som sesongsolist med Oslo-Filharmonien. Denne gangen får publikum høre ham i Claude Debussys Fantasi for klaver og orkester. Dirigent er Jukka-Pekka Saraste, og Stravinskijs Symphonies of Winds er på programmet.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

5. Se verdens største operakor live

Erik Berg

Tusenvis av entusiastiske sangere fra hele Norge er ventet til Operataket for å bidra i rekordforsøket med å skape verdens største operakor lørdag. Det hele er ledd i feiringen av Operahusets tiårsjubileum. Kjempekoret skal synge «Slavekoret» («Va, pensiero») fra Giuseppe Verdis opera Nabucco.

Arrangementet er et samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett og Norges Korforbund. Dirigent er Eivind Gullberg Jensen. NRK TV sender live fra begivenheten, og skal du ikke synge selv, kan du se det hele fra området rundt Havnelageret på motsatt side av Operaen.

Hvor: Operaen

Når: Lørdag kl. 13.

6. Storslagent fra Canada

Ørn E. Borgen

Canadiske Godspeed You! Black Emperor har siden midten av 90-tallet skapt hypnotiske og instrumentale lydmalerier. «Massivt» er et ord som går igjen om bandets instrumentale postrock, og albumene høster jevnlig lovord. Nå er nimannsorkesteret ute med et nytt album, og har lagt turen til Oslo og Rockefeller.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20

7. Salte markedsdager

Denne helgen kan du sjekke ut norsk håndverk i alle farger og fasonger. Det er SALT og Handmade in Norway som har tatt initiativ til å la nye og etablerte kunsthåndverkere vise frem og selge sine verker utvalgte helger i april, mai og august.

Det vil også være mulig å oppsøke den etter hvert berømte badstuen, oppleve filmvisninger, konserter og foredrag i perioden.

Hvor: Salt, Festningsallmenningen mot Operaen

Når: Fredag kl. 15–23, lørdag kl. 12–23 og søndag kl. 12–17

8. Rock som svever i det Blå

Facebook.com/earthlessrips

San Diego-bandet Earthless har bl.a. spilt på Øya, men nå kan du oppleve det psykedeliske monsteret i en mer intim setting. Bandet har imponert kritikere og publikum med sin svevende, instrumentale spacerock. canadiske Comet Control er også en gjeng som liker å la riffene flyte fritt.

Hvor: Blå

Når: Fredag kl. 20

9. En tur i skulpturparken

Danby Choi

Den kritikerroste amerikanske kunstnerduoen Lizzie Fitch og Ryan Trecartin er kjent for sine store installasjoner, som de betegner som skulpturelle teatre. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet presenterer et av deres skulpturelle teatre med Plaza Point (2009) som inkluderer de tre filmene fra Trillogy Comp. Tema for arbeidene er hvordan teknologi og ny digital medievirkelighet har endret menneskets tilstand, språk og fortellinger.

Hvor: Astrup Fearnley Museet, Tjuvholmen

Når: Varer til 20. mai

10. Kampen kirke innbyr til musikkfest

Indrelid Trygve

Kampenfestivalen er en musikkfestival der mange sjangre møtes i kirkerommet: Kampen kirke byr nemlig på både kammermusikk, jazz, Vinje-feiring og barnekonsert. Dessuten blir det musikkquiz i Javelin kaffebar vis-à-vis kirken fredag kl. 20 etter at kammermusikkonserten er ferdig.

Hvor: Kampen kirke (og Javelin kaffebar)

Når: Torsdag kl. 19, fredag kl. 19 og 20, lørdag kl. 15 og 18, søndag kl. 18

