Årets Film fra Sør-festival byr på en god porsjon testosteron

Det er et faktum at de aller fleste av oss ser mest film fra USA og Europa. Film fra Sør-festivalen minner oss hvert år på at det finnes en verden av spennende film der ute hvis vi våger oss litt utenfor det kjente.

– Hva vil du trekke frem fra årets festival?

– Blant årets regiportretter, der fire spesialinviterte gjester får tre av filmene sine vist, har vi i år to sterke kvinnelige regissører det er verdt å få med seg, sier kunstnerisk leder Lasse Skagen.

– Hvem er de?

May Synnøve Rogne

– Den palestinske regissøren Annemarie Jacir tok hjem tre priser under årets festival i Locarno for sin nyeste film Wajib. Hun er Palestinas Oscar-kandidat, og kommer til Oslo for å fortelle sin spennende historie. Det gjør også argentinske Anahí Berneri, som vant regiprisen for sin siste film Alanis under filmfestivalen i San Sebastian. Begge er sterke filmfortellere med veldig mye på hjertet. Vi gleder oss til å presentere dem og årets 82 filmer for publikum, fortsetter Skagen.

På det omfattende programmet står alt fra kulinarisk kino av Ramen Heads hvor det blir japansk matgilde i det gamle havneskuret Vippa til det mer erotiske med spesialvisning av den japanske løsslupne komedien Wet Woman in the Wind.

Fakta: Film fra Sør Arrangeres i Oslo fra 9. til 19. november Festivalen arrangeres for 27. gang 82 filmer fra Afrika, Sør-Amerika og Asia står på programmet Fullt program finner du på http://filmfrasor.no

Vampyrer i kirken

Film fra Sør

Ved siden av spesialvisninger og filmer i konkurranseprogrammet blir det både dokumentarer, anime, konseptet det kritiske rom og en nyvinning i år: Sjangerfilm – Thrills & Chills.

– Hvorfor satse på sjangerfilm?

– Som alltid topper de gode dramaene Film fra Sør-menyen, men en god porsjon testosteron krydrer årets program. Flere land i sør er kjent for gode sjangerfilmer, og i år ønsker vi for første gang å rendyrke og løfte disse frem i egen seksjon. I Thrills & Chills får du bodyhorror fra Vietnam, vampyrskrekk fra Japan og actionspeed fra Sør-Korea, forteller Skagen.

I den forbindelse blir Kulturkirken Jakob omdannet til vampyrhotell for visningen av Tokyo Vampire Hotel. Filmen tar utgangspunkt i en populær TV-serie, og handler om vampyrer og ja ... verdens undergang.

Er du en av dem som liker action, kan du glede seg over at den sørkoreanske The Villainess, som hadde première under årets filmfestival i Cannes, er blitt med på festivalprogrammet. Det går rykter om mye action og høye dødstall før fortekstene engang har begynt.