1. Jul på Bogstad

Bogstad inviterer hele familien til en julepyntet herregård med mange aktiviteter. Hovedbygningen har julelys og juledekor i alle stuer, og duften av krydder og julekaker siver ut fra det gamle kjøkkenet. På låven er det grøtservering og juleverksted for barn. Dyrene i fjøset vil gjerne ha besøk, og hester med dombjeller tar barna med på en runde. På gårdsplassen er det tradisjonsrikt julemarked.

Hvor: Bogstad gård

Når: Søndag kl. 11–16

2. Uten noter – uten sikkerhetsnett

Kyrre Lien / DNK

Det Norske Kammerorkesteret satser på utenat-spilling for å komme nærmere publikum. I forkant av orkesterets turné til Shanghai får Oslo-publikumet oppleve blant annet Schönbergs Verklärte Nacht fremført utenat og lyssatt.

– Når notene ikke er i veien, får du en enorm energi å vende ut mot publikum. Vår erfaring er at vi puster sammen, og musikken blir bedre, sier kunstnerisk leder Terje Tønnesen.

Hvor: Universitetets aula

Når: Søndag kl. 19

3. Klassisk julekonsert

Aas, Erlend / NTB scanpix

I flotte omgivelser får du Swingin’ Christmas, en konsert som tar utgangspunkt i de gamle croonernes juletradisjoner. Gjennom prosjekter som Sinatras Jul har Frikk Heie-Steen sammen med The Evening Band vært med på å løfte frem Sinatras klassikere fra første halvdel av 1900-tallet.

Hvor: Gamle Logen

Når: Lørdag kl. 13

4. Svensk metal

Handout

Amaranthe tar en dose pop og smelter det sammen med tung, metalcore-inspirert melodiøs death metal. Svenskene har gitt ut fem album, og suksessen kan måles i over 100 millioner avspillinger på Spotify og 60 millioner visninger på Youtube.

Hvor: Klubben i Røverstaden

Når: Fredag kl. 20

5. Best of Bernstein med Oslo-Filharmonien

Berglund, Erik

Leonard Bernstein er kanskje aller mest kjent for musikken til West Side Story. Du får høre høydepunkter fra flere av hans Broadway-musikaler når dirigent John Wilson og Oslo-Filharmonien hyller Bernstein med noen av hans mest kjente toner. Det blir en blanding av opera og musikal, jazz og klassisk når en av 1900-tallets største og mest allsidige komponister og dirigenter skal feires med en festkonsert.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

6. Prøv ny virtuell virkelighets-teknologi

christophkassette.com

Dataspill-stedet VR Games Zone tilbyr siste generasjon virtuell virkelighets-teknologi og eksklusive lagspill, som ikke er tilgjengelige på nett for vanlige brukere. Stedet bruker siste versjon av systemene Oculus og HTC Vive Pro samt verdens kraftigste PC-er i ryggsekk. Spillene er ment for to til 42 personer. Perfekt for vennegjengen altså, og søndag kjører de familietilbud med rabatt for barn t.o.m. 14 år.

Hvor: Storgata 19

Når: Hele helgen. Booking gjør du her: www.vrgames.no

7. Finn frem din indre hacker

scyther5 / Shutterstock

Når du hører ordet hacker, tenker du kanskje på noen som driver med ulovligheter. Men det er et forenklet bilde. En hacker er en person som er i stand til å løse problemer og utfordringer ved hjelp av informasjonsteknologi på svært kort tid. Hackeriet er et møtested for lek med teknologi. Man lærer av hverandre og arbeider med prosjekter. «Saturday is hackurday», og dørene åpnes kl. 18.

Hvor: Hackeriet, Hausmanns gate 34.

Når: Lørdag kl. 18

8. Julen er i fare!

I forestillingen Natt i nisseland er julaften i fare. Trollmannen i Vinterlandet har kastet en forbannelse over Nisseland, noe som har gjort at det har klikket totalt for Nissefar: Han vil helst barbere seg og dra til nærmeste palmestrand. Noe som naturligvis ikke er heldig dagen før dagen. Det går jo bare ikke!

Forestillingen passer for barn fra 4 år.

Hvor: Chat Noir

Når: Søndag kl. 13.00

9. Psykedelisk blues

Handout

The Magpie Salute ble startet av det tidligere Black Crowes-medlemmet Rich Robinson i 2016. Bandet leverer en blanding av rock, psykedelisk blues og historiefortelling med både coverlåter og eget materiale. Regn med kosmisk rock på Rockefeller.

Hvor: Rockefeller

Når: Søndag kl. 19

10. Kontroversielle følelser

CINEMATEKET

I 1976 regisserte den japanske filmskaperen Nagisa Oshima Ai no korida, eller Sansenes rike, som den heter på norsk. Det er en provoserende og fascinerende film om to mennesker som utfordrer og tøyer seksuelle grenser. Det er en livsfarlig lek om dominans og seksuell aggressivitet. Filmen var lenge forbudt i Norge, men i 2001 ble den tillatt vist. Sansenes rike vises i en serie kuratert av artisten Marlene Dumas med filmer som har inspirert hennes kunst.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag kl. 21.00