Det er mye å være begeistret over i Mellom Sofaputene. To timer flyr unna med flere gode ideer og til tider plettfri gjennomføring. I år, som i fjor, bruker Munchrevyen størrelse som et av sine sterkeste virkemiddel. Scenen fylles til randen av skuespillere, band, korister og dansere flere ganger, og alle vet hva de skal gjøre.

Munchrevyen fyller Edderkoppen Scene uten problemer.