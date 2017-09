10 tips for helgen (29.09–01.10)

1. Komprimert kulturfest

The Big = beskrives som en fest og superkomprimert kulturfestival. Det er avslutningsfesten for Oslo Innovation Week, og åpent for alle med fest på kaia og Oslo-øl i verdens største badstu.

Det blir filmvisning av Joachim Triers Thelma, konsert med Oslo-Filharmonien, som gjør et samarbeid med kunstnerduoen Sexy Boyfriend, som viser Sexy bydel, en kommentar til byutviklingen sett gjennom et dragperspektiv. Videre blir det mer musikk av Torgny og Billie Van. I tillegg har Oslo World Music festival eget program og det blir slideshow med Magnum-fotografen Jonas Bendiksen.

Fullt program finner du på www.thebigo.no

Hvor: Salt, Langkaia 1

Når: Fredag fra kl. 16.00

2. Skaperkraft på festival

Sunny studio / NTB scanpix

På Oslo Skaperfestival møtes teknologi, kunst og vitenskap. Det er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og hjemmemakkere – kan vise frem hva de har laget. Du kan møte 100 entusiaster som bruker fritiden sin til å vise frem og fortelle om ting de har skapt. De holder også kurs og verksteder der du selv kan lære deg alt fra cosplay til 3D-printing, elektronikk til slim!

Hvor: Deichmanske bibliotek, hovedbiblioteket

Når: Fredag og lørdag kl. 10–17

3. Coco Chanel som figurteater

Sanne Peper

Nederlandske Ulrike Quade Company og Jo Strømgren Kompani har sammen skapt en ny og spektakulær figurteaterforestilling, denne gangen om moteikonet Coco Chanel. Forestillingen, et visuelt kunstverk og en kombinasjon av dukketeater og dans, hadde urpremière i Amsterdam i påsken. Etter en omfattende turné på nederlandske teaterscener kommer den prisbelønnede oppsetningen til Oslo.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett Scene 2

Når: Torsdag, fredag, lørdag og søndag

4. Eidsvåg trår til for kirkemusikken

Georgsen Tone

Bjørn Eidsvåg inntar Uranienborg kirke sammen med band og artistvenner søndag. Uranienborg er en av Oslos best besøkte kirker, blant annet på grunn av en bevisst satsing på musikklivet, og billettinntektene skal gå til det kirkemusikalske arbeidet.

– Jeg gjør dette fordi jeg setter stor pris på musikklivet i Uranienborg. De legger listen høyt og våger å gå for kvalitet i alle ledd. Det har jeg lyst til å bidra til å opprettholde, sier Eidsvåg, som har med seg Anne Grete Preus og Herborg Kråkevik, det Grammynominerte koret Uranienborg vokalensemble og kantor Inger-Lise Ulsrud. Hvor: Uranienborg kirke

Når: Søndag kl. 17.30

5. Kunst på The Thief

Arild Hareide

Mange vil kanskje si at luksushotellet The Thief er et lite kunstverk i seg selv, men lokalet brukes også som et utstillingslokale for aktuelle kunstnere.

Anne Margrethe Bjerkebro debuterte i sommer med en stor utstilling i Asker. Etter den utstillingen ble hun invitert til Brick Lane Gallery i London i august. I høst stiller hun ut 30 malerier på Thief Art Space i 3 etasje på hotellet.

– Mine malerier skildrer livets prosesser, og hvert bilde har sin egen historie. Bildene er fargesterke og i kontakt med tidsnerven, forteller Bjerkebro.

Hvor: Thief Art Space, 3 etasje på The Thief, Tjuvholmen

Når: Utstillingen varer til 18. oktober

6. Kaffe for to

NTB scanpix

Øl og vin er vel så bra, men noen ganger er det kaffe som gjelder. Oslo har rykte på seg – helt ut i det store utland – for å være et mekka for kaffeentusiaster. Da er det bare en selvfølge at de gylne dråpene får sin egen festival. På Kaffikaze kaffefestival blir det smakinger, foredrag, du kan stemme frem den beste kaffen og spise kaffesoftis, kaffeøl, kaffecocktails og kaffetatoveringer, men sistnevnte bør du ikke spise!

Hvor: Vulkan Arena

Når: Lørdag fra kl. 11.00

7. Lego for alle

Tor Birk Trads

Legofestivalen på Teknisk Museum er superpopulær – for både barn og voksne. Det er bare kreativiteten som setter grenser for hva du kan bygge – og kanskje plassen!

Hvor: Norsk Teknisk Museum

Når: Fredag til søndag kl. 11.00–17.00

8. Høstkunst

Anja Carr

Høst betyr selvsagt også at det er klart for årets Høstutstilling. Dette er utstillingen alle kan sende inn verk til, og det har kunstnere gjort siden 1882.

«Årets høstutstilling minner om at vi lager våre egne kart over både fortid og fremtid. Jeg har laget mitt eget kart over høstutstillingen i år. Nå er det opp til deg å finne ditt eget,» skriver Aftenpostens kunstanmelder Kjetil Røed.

Hvor: Kunstnernes Hus

Når: varer til 15. oktober

9. Jazz med Krall

Zsolt Szigetvary / TT / NTB scanpix

Diana Krall er en canadisk jazzartist og låtskriver som legger turen innom Oslo i forbindelse med sitt nye album Turn Up The Quiet. Krall har spilt piano siden hun var fire og som tenåring begynte hun å spille på restauranter i Nanaimo. I Norge er Krall kjent for at hun i 1988 arbeidet noen uker som pianist i hotellbaren i hotell Sheraton i Sandvika. Men det er lenge siden. Når hun besøker Oslo nå inntar hun byens storstue.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19.30

10. Pust inn, pust ut på Dansens Hus

Lawrence Malstaf

Å puste er det først og siste vi gjør. Vi puster omtrent 10.000 liter om dagen. Uten pust, intet liv, og nettopp pust er utgangspunktet for en forestilling litt utenom det vanlige på Dansens Hus i helgen. Haugen Produksjoner står bak PUST – en forestilling i skjæringspunktet mellom installasjon, konsert og dans. Publikum blir invitert inn i en gigantisk plastboble og får være med på pusteøvelsene.

Hvor: Dansens Hus

Når: Fredag, lørdag og søndag