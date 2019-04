1. Infernofest

For noen består påskeferien av skitur, Kvikk Lunsj og håp om sol. For andre betyr det knallhard metall og Infernofestivalen i Oslo. I år arrangeres musikkfesten for 19. gang.

På programmet står Dimmu Borgir, Opeth, Taake og Hypocrisy, for å nevne noen.

Fullt program finner du på www.infernofestival.net

Hvor: Rockefeller, John Dee og Kniven

Når: Torsdag til søndag

2. Påske i Operaen

Påskeverksted og omvisninger står på programmet i operahuset i Bjørvika i påskedagene. Barna kan løse påskerebus og være med på eventyrstund.

Som en del av påskeprogrammet byr Operaen på klaverkonserter på 1. balkong. Fem unge pianister spiller sine favoritter kl. 14.00 hver dag fra 18. til 21. april.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Hele påsken kl. 12.00–17.00

3. Orgelnatt i Røa kirke

Langfredag bli det orgelnatt i Røa kirke med fiolinist Ingeborg Fimreite og organist Gunnar Petersen-Øverleir.

Sammen skal de fremføre blant annet Otto Olssons Romance for fiolin og orgel. I tillegg spiller de verker for orgel solo, blant annet Johann Sebastian Bachs nydelige Preludium og Fuge i h-moll.

Det er fri entré til konserten.

Hvor: Røa kirke

Når: Langfredag kl. 19.00

4. Korsvandring langfredag

Oslo domkirke og Kirkens Bymisjon arrangerer korsvandring langfredag. Vandringen starter ved Oslo S kl. 17.00 og ender i Oslo domkirke cirka kl. 18.30. Domkirken er åpen gjennom hele natten og arrangerer korsveiandakt med musikk og lesninger kl. 18.30.

Se øvrig program for påskehøytiden på Oslo domkirkes hjemmeside.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Fredag kl. 17.00

5. Påskeegg og krim på Norsk Folkemuseum

Robert Schlesinger/NTB scanpix

Norsk Folkemuseum byr tradisjonen tro på påskefeiring med påsketradisjoner og familieaktiviteter hele uken. Barna kan male påskeegg og lage marsipanegg i påskeverkstedet, kjøre med hest og vogn eller besøke dyrene i fjøset. Besøkende kan bli med og løse årets påskekrim «Den døde sjømannen» i Friluftsmuseet.

Hvor: Norsk Folkemuseum

Når: Hele påsken kl. 11.00–16.00

6. Krim på kino

Henrik Ohsten/Zentropa

I påsken er det krim på alle TV-kanaler. Men er du ikke lei ennå, kan du se den danske Journal 64 på kino.

Handlingen starter i nåtiden med et grotesk og makabert likfunn. Tre mumifiserte lik blir funnet murt inne i veggen i en gammel bygård i København. Det ser ut som de døde har vært i ferd med å ha et hyggelig teselskap. Historien som nøstes opp, er ikke av det koselige slaget.

Hvor: Blant annet Odeon, Vika, Ringen og Colosseum

Når: Hele påsken

Les hele anmeldelsen av filmen:

7. Påskevandringer

Knut Snare

Tradisjon tro arrangerer Oslo Guidebureau vandreturer gjennom hele påsken. Fredag kl. 13.00 inviterer guidene til «Kirkevandring og 900 år med kristentro». Her kan du lære mer om Gamle Aker kirke, den russisk-ortodokse kirke, St. Sunniva, St. Olav kirke, den gresk-ortodokse kirke. Turen avsluttes ved Svenska Margaretakyrkan og den anglikanske St. Edmunds kirke.

For fullt program over påskevandringene sjekk www.osloguide.no

Hvor: Oppmøte ved Gamle Aker kirke

Når: Fredag kl. 13.00

8. Historisk tilbakeblikk

Warner Bros. Pictures

«En helt fabelaktig dokumentarfilm», kalte Aftenpostens filmanmelder Peter Jackons They Shall Not Grow Old.

Basert på hundre timer med hundre år gamle arkivopptak fra Imperial War Museum i London skildrer Jackson menneskene i krigen slik vi aldri har sett dem før.

They Shall Not Grow Old er en film om menneskene. Første verdenskrigsmenneskene. De svart-hvite små skapningene som vanligvis ikke har navn eller ansikt, og som for alltid ligger viklet inn i piggtråden.

Hvor: Vega Scene

Når: Fredag kl. 15.00, lørdag og søndag kl. 13.00 og mandag kl. 15.00

9. «My mistress' eyes are nothing like the sun»

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Henie Onstad Kunstsenters har nå en egen utstilling som er viet månen, denne lysende «osten» på himmelen som har inspirert poeter, kunstnere og artister siden tidenes morgen.

Med «Månen – Fra vår indre verden til det ytre rom» feirer kunstsenteret at det er 50 år siden den første bemannede månelandingen. Fra overtro og mytologi til vitenskap og science fiction. Fra drømmer til virkelighet og romkolonialisering. Hvorfor lar vi oss stadig vekk fascinere av månen?

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter

Når: Torsdag–søndag kl. 11.00–17.00

10. Månelanding hele påsken

Norsk Teknisk Museum holder åpent hele påsken med stort aktivitetsprogram. 20. juli 1969 landet Neil Armstrong og Buzz Aldrin på månen. Utstillingen «Månelandingen 50 år» er årets største utstillingssatsing på museet. Den byr på en rekke familieaktiviteter i tillegg til å fortelle historien om romkappløpet og erobringen av månen.

Påsken 2019: 15. april–22. april: kl. 11.00–18.00