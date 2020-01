Energien Munchrevyen leverer, kunne lyst opp en middels stor by alene. Shownumrene kommer på rekke og rad, og i nummeret før pause satt jeg og gapte, jeg glemte rent å lukke munnen. Amalie Stuve leverer sang og dans med forrykende timing, og sceneshowet er verdig en Tony Award, Broadways høyeste utmerkelse.

Nevnte jeg danserne? Dansegruppen er så overbevisende, så behersket og samtidig eksplosive at de er en fryd. De er aldri pynt, men springer helstøpt og velkoreografert inn i helheten. Et lite nummer hvor Jack Sparrow og Barbossa fra Pirates of the Caribbean danser en slåsskamp, er overraskende rørende.