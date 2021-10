Omgitt av brune buler på Løkka var dette byens første vinbar. 30 år senere er det fortsatt manges favoritt.

På Dr. Kneipp’s vinbar har innehaver Jarle Baer sett Grünerløkka gå fra fattig nabolag til matsentrum.

Jarle Baer har drevet Dr. Kneipp’s vinbar og naborestauranten Markveien Mat og Vinhus i 30 år.

18. okt. 2021 22:12 Sist oppdatert 36 minutter siden

Etter at Aftenposten lanserte kåringen «Oslos beste» har det tikket inn mange nominasjoner. Flere har nominert Dr. Kneipp’s i kategorien Oslos beste vinbar.

– Siden Dr. Kneipp’s har 30 års jubileum i år er det godt å se at gamle og nye kunder husker på oss i jungelen av nye vinbarer som har dukket opp de siste årene.

Dr. Kneipp’s ligger Markveien. Den er lett å få øye på med sin grønne fasade. Vinbaren åpnet i 1991. Året etter tok Jarle Baer over. 30 år senere er dørene fortsatt åpne, nå med betydelig konkurranse fra nye vinbarer.

Stemmer det at dette er Oslos første vinbar?

– Det er Norges første vinbar, sier Baer.

Tidlige ute på Løkka

Han beskriver det som trivelig å drive vinbar i Oslo på 90-tallet, selv om Grünerløkka var en helt annerledes bydel enn i dag.

– Det var jo nesten ingenting annet enn noen ordentlig brune puber her. Så vi var nok første vinbar og restaurant i området.

Det betyr også at de fikk oppleve overgangen til røykeloven i 2004. I begynnelsen skulle halvparten av bordene være røykfrie. Det var en utfordring i den lille vinbaren hvor bordene sto tett i tett.

– Jeg husker at din tidligere kollega Geir Salvesen var ute og anmeldte vinbarer, og hvor irritert han var da de satt og storrøykte på nabobordet mens han sikkert hadde nesen langt ned i et Bordeaux-glass.

Baer husker ikke sikkert, men mistenker at de ikke fikk noen god anmeldelse den gangen.

Oslos beste vinbar

I kåringen «Oslos beste» er det ti kategorier. Frem til november kan alle som vil nominere.

Av de ti kategoriene i kåringen er foreløpig vinbar en av de som har engasjert mest. Vinbarer på alle sider av byen har fått nominasjoner.

En liten spasertur unna Dr. Kneipp’s, på Fredensborg, ligger Nektar. De åpnet i 2019, men har holdt stengt mesteparten av tiden etter på grunn av pandemien. Likevel har de flere som har nominert dem.

Noen trekker frem en toast med ansjos «som er å dø for», en annen skriver at man alltid føler seg velkommen, uansett om en er nybegynner eller viderekommen på vin.

– Det er den beste komplimenten vi kan få!

Veslemøy Hvidsten er eier og daglig leder. Hun sier det er gjestene som er de beste kritikerne deres. Hun forteller at de merker at stemningen i Oslo har endret seg etter pandemien.

Les også En grotte, synthpunk og finsk vin. Det er blitt veldig gøy å gå på vinbar i Oslo.

Nektar holder til i et av trehusene på Fredensborg. De serverer både vin og mat.

– Man merker at folk er glad for at serveringsbransjen finnes. Det er sånn det skal være.

Hvidsten har jobbet med vin i over 30 år. De fleste av disse jobbet hun i importbransjen. Å starte en vinbar var alltid en drøm.

– Jeg ville starte et sted etter inspirasjon fra mine favorittvinbarer i Frankrike. Der har vinbarene mye mer mat enn vi er vant til her hjemme.

På Nektar får du både mat og vin. Det er lov å komme innom for et lite glass, men man kan også ta en helaften med middag og vin.

En annen vinbar som åpnet like før pandemien er Lasarett på Torshov. De beskriver seg som et «hull i veggen». De få kvadratmeterne har likevel fått mange nominasjoner.

«Denne plassen er mindre enn hybelen da jeg studerte, men det er ikke trangt, bare hyggelig». Det skriver en av de som har nominert vinbaren.

