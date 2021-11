Av nesten 1000 foreslått steder, har denne gjengen valgt ut Oslos beste-finalistene

Hva er en nabolagsrestaurant? Og kan man egentlig kalle noe et bakeri, hvis alt de har er donuts? Det var blant diskusjonene som oppsto da juryen gikk gjennom 4000 leserforslag i Oslos beste-kåringen.

Juryens oppgave var å gå gjennom lesernes nominasjoner og velge finalister i de ti kategoriene. Bak fra venstre: Erling Dokk Holm, Nazneen Khan-Østrem, Ahmed Mamow og Cecilie Asker. Foran fra venstre: Julie Ilona Balas, Monica Csango

Nå nettopp

Juryens oppgave var enkel, og vanskelig. Over 4000 leserforslag utgjorde totalt 942 forskjellige steder og aktører. Juryens oppgave var å velge ut opptil fem finalister i hver av de ti kategoriene.

– Det første jeg tenkte da jeg så listen over nominerte, var at det har skjedd mye i Oslo de siste årene, sier Sandeep Singh.

Det var mange steder NRK-programlederen ikke hadde hørt om.

Noen overraskelser

Juryarbeidet ble ledet av Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker og Oslo-kommentator Nazneen Khan-Østrem. De forteller om høylytte diskusjoner da juryen skulle lande på finalister i de ti kategoriene.

– Alle i juryen har veldig sterke meninger om steder og mat, så det har vært veldig kjekt å være med på diskusjonene, sier Khan-Østrem.

Hun er uansett fornøyd med resultatet.

– Fordi hele Oslo er representert blant finalistene.

Asker sier at juryen har lagt vekt på begrunnelsene fra leserne som sendte inn forslag. Hun er opptatt av at dette ikke er en konkurranse om å ha det dyreste eller flotteste tilbudet, men at det handler om å løfte frem unike steder i byen.

– Det er noen kjenninger blant finalistene, men det er også veldig gøy at det kommer noen overraskelser. Det var i alle fall steder jeg ikke hadde hørt om før, sier Asker.

Nazneen Khan-Østrem og Nora Ibrahim jobbet sammen i første del av juryarbeidet.

Fakta Slik har juryen jobbet Juryen fikk totalt 4225 leserforslag i de ti kategoriene.

Juryen møttes to ganger forrige uke.

Den første dagen ble de delt opp i par. Parene fikk to kategorier hver som de reduserte ned til 7–8 kandidater.

Det var ikke antall leserforslag som avgjorde, men begrunnelsene gitt av leserne.

I det siste jurymøte ble alle kandidatene diskutert i fellesskap, før juryen landet på fem kandidater pr. kategori. Vis mer

Teller donutsjappe som bakeri?

Erling Fossen og Monica Csango var ikke helt enige om definisjonen av bakeri. Ja, for teller et sted som kun selger donuts som bakeri? Csango mente at det måtte være en bredde i utvalget om man skulle bli finalist i kategorien. Fossen mente donuts måtte med.

Juryen besto heldigvis av flere enn de to. Etter noe om og men, greide de å enes om fem finalister.

Ahmed Mamow mente, tross mange diskusjoner, at arbeidet gikk «glimrende fort». Han sier at de la vekt på å velge ut steder som folk har følelser knyttet til.

– Om det er for sterilt og nytt, mister man kanskje mye av det som er «Oslo».

Han fikk støtte av jury-kollega Nora Ibrahim. Hun argumenterte også for at finalistene måtte være tilgjengelige for hele byens befolkning.

– Jeg er veldig opptatt av inkludering, så for meg vil det også stå høyt. Det beste i Oslos må være arenaer som er lett tilgjengelige for Oslo-borgere.

Flere hundre forslag

Kategorien som fikk flest leserforslag var nabolagsrestaurant. Her skulle juryen få 251 kandidater ned til fem finalister. De klarte det, men ikke uten en god diskusjon.

Er en nabolagsrestaurant et sted i nabolaget man alltid kan dumpe innom? Og teller en restaurant med venteliste som nabolagsrestaurant? Erling Dokk Holm og Julie Illona Balas var enige om at en nabolagsrestaurant burde være tilgjengelig, ikke et sted med venteliste.

Julie Ilona Balas og Erling Dokk Holm måtte lese gjennom flere hundre begrunnelser fra leserne.

Det gjorde for eksempel at en søt restaurant der man kun kan booke via SMS ikke nådde opp. Der må du nemlig bestille minst en uke i forveien.

Juryen landet på fem finalister i ulike deler av byen. Antall nominasjoner fra leserne og lesernes begrunnelser var de viktigste kriteriene.

Årets jury

Sandeep Singh (35), programleder.

Nora Ibrahim (32), utviklingssjef.

Ingeborg Moræus Hanssen (83), pensjonist og tidligere kinosjef i Oslo

Julie Ilona Balas (30), kokebokforfatter og influenser

Erling Fossen (57), forfatter og debattant

Ingeborg Heldal (48), redaktør

Ahmed Mamow (30), komiker og skuespiller

Erling Dokk Holm (57), forsker og skribent

Monica Csango (52), forfatter, regissør og samfunnsdebattant

Ellen de Vibe (69), arkitekt og tidligere byplansjef i Oslo

Oslo-kommentator Nazneen Khan-Østrem og kulturredaktør Cecilie Asker leder juryarbeidet.