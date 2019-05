1. Hurra for 17. mai!

Hva skal man finne på etter at barnetoget har gått eller champagnefrokosten er over? Her er noen forslag: Blå steller i stand fest med DJ-er med beskjed om å holde bunadpolitiet borte og festen gående fra kl. 12 til 03, i Konserthuset spiller Magnolia Jazzband alt fra jazz til folketoner kl. 15–16 mens SALT byr på indie og elektronikapop med dansbare housebeats. På Herr Nilsen steller Prima Vista Social Club i stand til 17. mai-spesial fra kl. 21 og på Vulkan Arena/Pokalen fortsetter feiringen til langt ut i nattetimene med full trøkk på dansegulvet med musikkfavoritter fra 90-tallet.

Hvor: Over hele Oslo

Når: Hele dagen til langt på natt

2. Rundt og rundt med Mumford & sønner

Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN

Mumford & Sons leverer en energisk blanding av pop, folk, country og bluegrass, og i fjor kom deres nyeste album Delta. Bandet har hatt en eventyrlig reise siden de slapp debutalbumet i 2010. og har spilt for utsolgte hus verden over – også i Oslo. Denne gangen ønsker de å gi fansen en helt ny opplevelse, med et sceneoppsett i midten av arenaen slik at flest mulig kan komme nær bandet.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19.30

3. Tett på Nick

Espedal Jan Tomas

Hele Norges favorittmørkemann Nick Cave kommer til Oslo for å snakke om sin musikk, fremføre utvalgte sanger på piano og svare på spørsmål fra publikum. Ifølge Cave selv er det ingen grenser for hva man kan spørre ham om, og omtaler fra tidligere forestillinger tyder på at han byr på seg selv under seansen uten å legge fingrene imellom. NB: Søndagens forestilling ble raskt utsolgt, så det er nå satt opp en ekstraforestilling lørdag.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag og søndag kl. 19

4. Hund i hundre

Torben Christensen

Skånske Bob Hund er blitt kalt Sveriges beste liveband. Med vokalist Thomas Öberg i spissen har de imponert publikum med sin enorme energi og sitt eiendommelige låtunivers i over 25 år. Det seks mann sterke rockebandet har alltid vært kreative og originale, og deres nye album er kalt 0–100 – ganske beskrivende for hvordan de starter konsertene ...

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 19

5. Grand Prix-folkets 17. mai og julaften

Lindeborg / SCANPIX SVERIGE / PRESSENS BILD

Ingen bakrus for MGP-frelste 18. mai: Da skjer årets TV-happening! Sentrum Scene inviterer til visning på storskjerm med konsertlyd, dertil stemning og underholdning. Får vi poeng fra svenskene? Hvem snubler i kjolen? Kveldens DJ varmer opp til fest med Grand Prix-musikk fra alle tiår og fortsetter festen etter sending med servering av historisk GP-snacks.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 20

6.80-talls nostalgi

Warner Bros. Entertainment Inc

Hva med å introdusere barna til en ekte 80-talls klassiker? The Goonies er kvintessensen av eventyrfilm, en slags Indiana Jones for ungene. Da guttegjengen Mickey, Brand, Mouth, Data og Chunk snubler over en gammel mynt og et spansk skattekart, blir det et heidundrende og underholdende sjørøvereventyr.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Søndag kl. 14

7. Svensk rock i Operaen

Rolf Øhman

The Cardigans inntar Operaen for å feire at det i 2018 var 20 år siden de slapp albumet Gran turismo. Med karismatiske Nina Persson i front fikk bandet sitt virkelige gjennombrudd med First Band On The Moon i 1996, og superhiten «Lovefool». Få billetter igjen!

Hvor: Operaen

Når: Søndag kl. 19

8. Operasolister takker av med Mahlers mesterverk

Erik Berg

Ingebjørg Kosmo og Thor Inge Falch har vært solister i Nasjonaloperaen i en årrekke og utallige roller. Nå takker mezzosopranen og tenoren av med en scenisk versjon av Mahlers mesterverk Das Lied von der Erde.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett Scene 2

Når: Søndag kl. 18.30

9. Elder er ikke eldst, men ...

Handout

Bandet Elder skyver på sjangergrenser med referanser som spenner fra 70-talls progdinosaurer som Yes, King Crimson og Pink Floyd, til våre norske rockehelter Motorpsycho. Den amerikanske kvartetten kombinerer kolossal riffing med en miks av flytende prog, seig stonermetall og tung psykedelia. Gjester er Red Mountain.

Hvor: Parkteatret

Når: Lørdag kl. 20

10. Emergenza finale

Emergenzafestivalen er en verdensomspennende bandkonkurranse. 150 byer i hele verden arrangerer innledende runder og semifinaler. Nå er det klart for den norske finalen, og bandet som vinner, får dra videre til den internasjonale finalen. Bandene på scenen er stort sett ukjente og bærer navn som The Pricks, Way Down The Rainbow og Krøst.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag fra kl. 18.30