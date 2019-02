Under årets utdeling av Humorprisen gikk kvinnene tomhendte hjem. «Hva faen skjedde nå, gutta?» spurte komiker Sigrid Bonde Tusvik i Dagbladet.

I et debattinnlegg i Aftenposten i dag skriver tidligere revysjef Nora B. Gjertsen at holdningene om at jenter ikke er morsomme nok, starter allerede på skolerevynivå. Jenter får ikke så viktige roller og er sjeldnere instruktører i skolerevyene, hevder hun.

«Når de samme gutta som ble kjent i revytiden, senere dominerer humorbransjen, er det de samme gutta som blir sittende i juryer for å dele ut priser», skriver Gjertsen.

Privat

Overvekt av mannlige instruktører

Så langt har 15 skolerevyer hatt premiere i 2019, pluss ett skoleteater.

Blant de 16 revyene og skoleteateret som har hatt premiere så langt, er det betydelig færre kvinnelige instruktører enn mannlige. Tilsammen står 42 personer oppført i instruktørrollen. Av dem er 12 kvinner.

Det betyr at 28,5 prosent av instruktørene så langt i årets sesong er kvinner.

Gutter mer vant til å være idioter

Jesper Breen Frilseth har vært en av instruktørene ved årets Nissenrevy.

– Jeg var instruktør sammen med John Gunnar Edvinsen. Vi to gikk også på folkeskolesammen i et typisk guttemiljø. Vi har prøvd å være bevisst på å skape en arena hvor jenter og gutter bygger hverandre opp, sier han og mener bestemt at jenter er like morsomme som gutter.

Peder Lundh er en av tre instruktører av årets Munch-revy sammen med Julie Kielland og Ragnar Eri Christoffersen. Etter å ha sett mange skolerevyer har han merket seg tendenser i miljøet at det ofte er gutter som får de største rollene.

– Jeg tenker at litt av problemet er at jenter blir tilegnet «kjønnede» roller, altså roller der det har en funksjon at karakteren er kvinnelig. På samme måte får gutter mannlige karakterer, men de får ofte i tillegg karakter der kjønn ikke har en funksjon i sketsjen og like gjerne kunne vært kvinnelige, sier han.

Lundh fremhever at de hadde fokus på dette da de startet arbeidet.

– Vi jobbet med å skrive androgyne karakterer med mindre det var et poeng at karakteren var mann/kvinne. Men selv da er det jo ikke slik at en mor må bli spilt av en jente, og at en sønn må bli spilt av en gutt.

Handler om trygge miljøer

Ada Holm Hjelmeru

Andreas Gregersen, instruktør på Snilerevyen og Skirevyen, mener det handler om bevissthet.

– Jeg kjører tekstkurs for skolerevyene. Det er klar at det er veldig lett å skrive «han går», «han gjør det», så det er klart at det må jobbes veldig bevisst med dette fra tidlig av, sier Gregersen.

Mye handler om å skape trygge miljøer slik at begge kjønn kan jobbe hverandre bedre, mener også Nickolai Arnesen-Halmrast, instruktør av Persrevyen.

– Det er nok slik at gutter ofte er mer ekstroverte og tar opp mer plass. Da kan de kanskje fremstå som mer morsomme. Jeg tror det er viktig for oss instruktører å lage rom så også jentene våger å ta plass. Vi må gi dem trygghet til å være gærne, og det er vårt ansvar, sier Arnesen-Halmrast.

Jenter er for opptatt av image

Linn Gabrielsen er instruktør på både Blindernrevyen og Nydalen i år.

– Om gutter får større roller? Tja, i årets Nydalsrevy har vi åtte jenter og en gutt på scenen, så jeg vil ikke si det, ler hun og forteller at hun først og fremst er opptatt av den enkeltes talent enn kjønn.

– Likevel er det nok slik at gutter har en tendens til å kaste seg inn i og komme inn i rollen kjappere enn jenter. Mange jenter er opptatt av å opprettholde et perfekt image, men på en revyscene må du blottstille deg, sier hun og synes det er leit at hun ikke møter flere jenter også bak scenen i revymiljøet.