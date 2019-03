1. Kvinner i alle land, ta en fest

Fredag 8. mars er det full fart fra start: UiO inviterer til lunsj med kultur kl. 12-12.30, i Vestibylen til Georg Sverdrups hus med trioen One day I'll be a little old lady. På Kulturhuset er det arrangementer både før og etter toget: kl. 15 er Kvinners vei mot toppen tema, og kl. 19.30 snakker forfattere, filosofer og politikere om kvinner og kropp samme sted.

Ladyfest Oslo markerer kvinnedagen på Ingensteds fra kl. 18, og på Blitz inviterer radiOrakel til konsert med kvinnelige og minoritetskjønnartister innenfor eksperimentell og DIY-musikk. I Forstandersalen til Sentralen kl. 19.30 holder fløytekvintetten 5 på Tvers og klavertrioen Trio Serafin konsert med utelukkende kvinnelige komponister og arrangører. Samtidig, i Kulturkirken Jakob, opptrer Nosizwe, Sofie Frost, Juni Dahr m.fl. med slampoesi, musikk og teater i Jeanne D’Arcs ånd.

Hvor: Over hele Oslo

Når: Fredag hele dagen og kvelden

2. Mat og vin blir fin

Spis & Drikk

Spis & Drikk har etablert seg som en av byens store årlige vin- og matfestivaler. Du får møte produsenter, importører, eksperter og matelskere fra inn- og utland. I tillegg blir det selvsagt mulig å smake på både den ene og andre delikatessen. Festivalen er myntet på deg som er interessert i god mat og drikke, men du trenger ikke være ekspert.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 15–21 og lørdag kl. 12.30 – 20

3. Full fart i Kollen

Roald, Berit / NTB scanpix

Kryss fingrene for at føret holder, for nå er det igjen klart for den årlig folkefesten i Holmenkollen hvor verdenseliten i nordiske grener samles til World Cup. Fredag er det gratis inngang til hoppkvalifisering menn for menn i Holmenkollbakken, og lørdag og søndag er det klart for langrenn, kombinert og hopp, men da må du løse dagsbillett hvis du ikke har skaffet deg et helgepass for alle tre dagene.

Hvor: Holmenkollen

Når: Fredag fra kl. 19.30, lørdag og søndag fra kl. 9

4. Musikalsk norsk-skotsk språkverk

Sarah-Jane Summers presenterer bestillingsverket Owerset som ble laget til Celtic Connections’ New Voices-serie. Verket er inspirert av skotske og galliske ord som stammer opprinnelig fra norrønt. Visste du at ordet «kilt» kommer fra gammelnorsk? Ekteskap, alver, havtåke, gråt og skjegg er noen av ordene komposisjonene i Owerset tar for seg.

Hvor: Riksscenen

Når: Torsdag kl. 19.30

5. Trygve og Nico

Trygve Indrelid

Trygve Indrelid var fotograf i Aftenposten i en årrekke. Nå har han utstilling sammen med Nico Widerberg. Indrelid har fulgt ham i arbeid over en treårsperiode, som resulterte i en bok med tekst av Lars Saabye Christensen. Nå skal bildene stilles ut i store formater, sammen med skulptur, maleri og grafikk av Nico.

Hvor: Det gylne snitt, Frognerveien 24

Når: Torsdag kl. 11–15, lørdag og søndag kl. 13–16. Til og med 16. mars

6. Internasjonal teaterfest

Jacob Buchard

Oslo Internasjonale Teaterfestival åpner dørene torsdag på Bankplassen i det gamle Museet for samtidskunst. Heine Avdal & Yukiko Shinozaki setter opp carry on, installasjonskunst som endrer seg etter hvor den settes opp. Videre blir det gratis performance på Gråbeinsletta, Sagene og gratis åpningskonsert på Black Box Teater med syriske Wael Alkak. Festivalen strekker seg over 10 dager på 8 forskjellige steder i Oslo.

Fullt program finner du på oitf.no

Hvor: Black Box, Bankplassen, Dansens Hus, Kulturkirken Jakob m.fl.

Når: 7. til 16. mars

7. Frida på norsk

Øijord, Thomas Winje

Frida Ånnevik fra Ridabu utenfor Hamar har etablert seg som en viktig stemme på norsk. Med fire utgivelser bak seg har Frida høstet lovord og gode kritikker, og fått tre spellemannpriser. Nå spiller artisten midt på Tøyen. Regn med vakre viser med vare tekster.

Hvor: Postkontoret, Tøyen senter

Når: Lørdag kl. 21

8. From Etiopia with jazz

Mulatu Astatke er kjent som en av de fremste innen «ethio-jazz», som er en miks av tradisjonell etiopisk musikk og jazz, afrofunk, soul og latinske rytmer. Sjangeren regnes som en av Etiopias største musikalske bidrag til verdensmusikken, og har inspirert bl.a. Nas, Damien Marley, K’naan, Kanye West og Fleetwood Mac. Astatke ga ut sitt første album allerede i 1965. da var han 22 år. Nå er ethiojazzens «grand old man» tilbake i Oslo.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20

9. Se Saba på Park

Chicago-rapperen Tahj Chandler er trolig bedre kjent som Saba, og har fått venner både blant old school hiphop-tilhengere og en ny generasjon rap-fans. I 2012 ga han ut mikstapen GETCOMFORTable der han også presenterer unge Chicago-talenter som Thelonius Martin, DJ Such N Such og Ikon. Albumene Comfort Zone og hans nyeste utgivelse Care for Me har fått ros fra kritikerne. Nå kan du oppleve ham i Oslo.

Hvor: Parkteatret

Når: Søndag kl. 19

10. En mann og hans hund

Tour de Force

Gikk du glipp av Dogman da den gikk på kino? Nå får du en ny sjanse, og den bør du benytte hvis du ennå ikke har sett denne italienske filmen.

«Dogman tar oss med til Italias skyggeside. Med bakteppe i landets machokultur tegner regissøren et av de mer interessante mannsportrettene på lang tid,» skrev vår filmanmelder og ga terningkast 5.

Hvor: Cinemateket

Når: Lørdag kl. 19 og søndag kl. 16