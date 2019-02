1. Latter i sentrum i Spektrum

Den engelske komikeren Michael McIntyre regnes av mange som Englands største komiker, og nå er han tilbake i Oslo for å by på enda flere latterligheter. McIntyre er kjent for mange norske tv-seere fra Live at the Apollo og hans eget Comedy Roadshow, der han presenterer både nye og etablerte komikere. McIntyre har også vunnet flere priser, blant annet British Comedy Awards.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

2. To menn og en hitrekke

Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Hitfenomenet Twenty One Pilots har på få år spilt seg opp på de største scenene, og lørdag venter konsertarenaen på Fornebu. De fleste kjenner den amerikanske duoen gjennom låter som «Stressed Out», «Heathens», «Car Radio», «Top Rock Song» og «Ride». Nå er det mulighet for å høre hitrekken på Telenor Arena.

Hvor: Telenor Arena

Når: Lørdag kl. 18

3. Damenes aften med Solistkoret

Bård Gundersen

Solistkorets sesongåpning byr på en aldri så liten begivenhet. For første gang inviterer Solistkorets damesangere til konsert uten herrene. Med seg har de duoen Vilde & Inga på fiolin og kontrabass. Dirigent er Cecilia Rydinger Allin – en av Sveriges ledende musikkpersonligheter med lang merittliste som dirigent og rektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I konserten Vinterspor fremfører de musikk fra Norden og Baltikum som på ulike måter setter naturens krefter i sentrum – fra vinterens mørke og heftige snøstormer til årstidens klare lys og håp om varmere tider.

Hvor: Svenska Margaretakyrkan, Oslo

Når: Torsdag kl. 19

4. Dobbel dose Ropstad

Marthe Amanda Vannebo

Erlend Ropstad er blitt utropt til en av Norges absolutt beste tekstforfattere og låtskrivere. Nylig kom han med oppfølgeren til det kritikerroste og dobbelt spellemann-nominerte Alt Som Har Hendt. Den har tittelen Brenn Siste Brevet og har igjen fått anmelderne til å finne frem superlativene, også i Aftenposten.

Før konserten på Rockefeller kan du oppleve ham i en mer intim setting med minikonsert og signering på platebutikken Big Dipper i Møllergata.

Hvor: Big Dipper i Møllerg. og Rockefeller

Når: Big Dipper torsdag kl. 17–17.30 og Rockefeller fredag kl. 20

5. Sterk stemme i ensom majestet

Jarild, Tor

Elias Akselsen er kanskje den fremste representanten for romanifolkets rike musikk- og sangtradisjon i Norge. Hans eventyrlige liv tok ham fra hjemstedet Årnes til Sverige, der han samarbeidet med blant annet Cornelis Vreeswijk og Fred Åkerström. Etter returen til Norge har han gikk ut en rekke plater og er tildelt flere prestisjetunge priser for sin musikk. Opplev ham alene på scenen lørdag.

Hvor: Riksscenen

Når: Lørdag kl. 17

6. Tusj og tøys for alle barna

Torunn Tusj forteller, men det er du som bestemmer hva historien skal handle om. Vil du høre om Batman, en okse som spiller ludo eller om et troll? Skal det være en sann historie, skal den være morsom eller vil du høre om noe skummelt? Bli med på å lage en fortelling verden aldri har hørt før. Passer for barn fra 5 år og oppover.

Hvor: Røverstaden

Når: Søndag kl. 14–15, dørene åpner kl. 13.30

7. Familiedag for full musikk

Familiedag på Konserthuset! Prøv instrumenter, diriger et ensemble, komponer musikk, møt musikerne og bli kjent med instrumentene.

Dørene åpnes kl. 12, men kom når det passer deg og din familie: Aktivitetene holder på helt frem til kl. 15. Familiekonsertene spilles kl. 12.30, 13.30 og 14.30. Når du kjøper billett, velger du samtidig konserttidspunkt. samtlige aktiviteter er inkludert i billetten.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag fra kl. 12

8. Kammerkonsert på slottet

Mette Haugland/Akershus festning for kunst og kultur

Fra sal til sal i Akershus slott kan du la musikken lede deg gjennom slottets fantastiske, historiske saler. Du er nemlig invitert på en spesiell vandrekonsert hvor Stabsmusikkens kammergrupper spiller.

Et besøk på Akershus slott er en vandring gjennom Norges historie fra 1300-tallet og frem til i dag. Her finner du restene av den opprinnelige middelalderborgen, rom fra de dansk-norske kongenes residens, dystre fangehull, smale ganger og storslåtte haller.

Hvor: Akershus festning

Når: Lørdag kl. 13 og kl. 15

9. Hvorfor må alt vokse?

Oslo Dokumentarkino

System Error spør hvorfor vi så besatt av behovet for økonomisk vekst? Vekst er målestokken for alle samfunn og forteller om de er vellykkede eller ikke, men må vi ha vekst for å skape utvikling og gode samfunn? Og hva skjer med kapitalismen hvis vi ikke har vekst? Det er første gang Florian Opitz’ film vises i Norge, og det skjer som en del av konferansen Rethinking Sustainability.

Hvor: Vega Scene

Når: Fredag kl. 18

Handout

10. Vinterkonsert i museet

Fiolinisten Ole Bøhn er kjent for å arrangere sommerkonserter i Vigeland-museet. Nå inviterer han også på vinterkonsert. På programmet står verk av Grieg, en uroppførelse av Magne Amdahl for fiolin og kontrabass og den fengende og virtuose septetten av Berwald. Billetter koster kr 220 og selges fra kl. 12 ved inngangen.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Søndag kl. 13