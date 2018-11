1. Julemarked på Folkemuseet

Julepyntede stuer, over 100 markedsboder, julesang, julemusikk og ekte julestemning kan du oppleve på det tradisjonsrike julemarkedet på Norsk Folkemuseum de to første helgene i desember.

Dørene holdes åpne inn i skumringstimen, og da kan litt av hvert skje i de historiske omgivelsene. Rampete smånisser dukker opp, og det blir julekonserter, gudstjeneste i Gol Stavkirke, korsang, folkedans, julekåseri og masser av ekte, norsk juletradisjon – i hele to helger på rad.

Hvor: Norsk Folkemuseum

Når: Lørdag og søndag kl. 11–17

2. Jul i Kollen

Espedal, Jan Tomas

Skiforeningen inviterer til Jul i kollen lørdag med masse aktiviteter for små og store. Det blir også anledning til å kjøpe et av de gamle markaskiltene og sikre deg markastemning i stua eller på hytta. Forrige gang Skiforeningen solgte skilt, var det lange køer av kjøpelystne. I Skimuseet åpner utstillingen Blåkollen, basert på Gudny I. Hagens Blånisse-univers.

Hvor: Skimuseet i Holmenkollen

Når: Lørdag kl. 10–15

3. Familiekonsert med Oslo-Filharmonien

The Snowman

Oslo-Filharmonien inviterer til julekonsert for hele familien med barnekor, ballettdansere, solister og kjent og populær musikk. Guttesopranen Philip Weiss-Hagen fra Oslo Domkirkes guttekor er solist med orkesteret i Walking in the air fra animasjonsfilmen Snømannen, som blir vist på stort lerret. Konferansier er Stian Barsnes Simonsen, og Lars Thomas Holm er dirigent.

En time før konsertstart vil det være juleverksted i foajeen. Passer for barn fra fire år.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 12.30 og 15

4. Bjella klinger

Monica Strømdahl

Stein Torleif Bjella er tilbake med ny førjulskonsert for fjerde året på rad. Som liveartist har han de siste årene også plassert seg på øverste hylle, med et band bestående av landets ypperste instrumentalister. En av våre aller største visekunstnere leverer melodier, historier med en unik og sterk formidlingsevne.

Hvor: Sentrum scene

Når: Fredag kl. 19

5. Barratt Dues store julekonsert

Audun Berdal

Når Barratt Dues musikkinstitutt inviterer til sin årlige julekonsert, levendegjør de sitt motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium». Over 300 utøvere i alle aldre spiller opp, og det blir mye velklang fra symfoniorkester, ensembler og solister.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Lørdag kl. 16 og 18.30

6. To nær-Jokke-opplevelser

Storfjell, Ingar

Valentourettes har holdt Joachim «Jokke» Nielsens låtskatt i live både på teaterscenen og talløse spillesteder landet rundt. Nå i førjulen har de til og med lagt inn en oppvarmingskonsert på intime Enga pub før de fyller Rockefeller med hits som «Sola skinner», «To fulle menn», «Hvis jeg var deg» og mange andre.

Hvor: Enga Pub torsdag og Rockefeller fredag

Når: kl. 20 begge dager

7. Hedmarkens store sønn hylles

Fjørtoft, Bjørn

I desember for hundre år siden ble skogsmannen og hedmarksdikteren Hans Børli født. Børli sto i spenn mellom natur og modernitet, mellom ønsket om å reise og behovet for å bli, og tekstene hans rommer mye mer enn kaffebål og fugleskrik. Nå har sambygdingen Andreas Ulvo satt musikk til et utvalg av Børlis tekster i anledning jubileet.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria

Når: Torsdag kl. 20

8. Historisk julevandring

Bli med på historisk julevandring og hør Oslos egen julehistorie. I de tre helgene før jul forteller Oslo-guidene Liv Berit Tessem og Kirsten Kristiansen om yule og kristmesse i gamle Oslo, P.C. Asbjørnsen og nissene i Christiania, julemarked og X-mas shopping. Historien er kanskje ikke helt som du tror.

Vandringen tar ca. to timer og koster 200 kroner.

Hvor: Turen starter på Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Når: Kl. 15:30 lørdag 1.12 og søndag 2.12, lørdag 8.12 og søndag 9.12 og lørdag 15.12 og søndag 16.12.

9. My name is Bond

EON PRODUCTIONS/PA

Få med deg Daniel Craigs to første James Bond-filmer. De to filmene vil vises «back to back», som en god gammeldags «double bill». Filmene er Casino Royale og Quantum of Solace. Enkelte kjennere av Bond-filmene mener at man kun ved å se filmene etter hverandre kan få fullt utbytte av dem. Og dette blir altså den perfekte anledning til å gjøre det.

Hvor: Cinemateket

Når: Lørdag kl. 15.05 og kl. 18.00

10. Latter med Hari Kondabolu

Amy Sussman / TT NYHETSBYRÅN

Den New York-baserte komikeren Hari Kondabolu regnes som en viktig stemme for politisk stand-up. Nå kommer han til Oslo med sitt show. Tidligere i år slapp han sin Netflix-spesial Warn Your Relatives, og magasinet Variety kåret ham til en av «Top 10 Comedians To Watch.»

Hvor: Latter

Når: Fredag kl. 18.30