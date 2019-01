Årsaken er at leiekontrakten ikke blir fornyet.

– Det stemmer. Det er vemodig og trist. En epoke på Aker Brygge går dessverre mot slutten. Beach Club er et tradisjonsrikt konsept som vi har bygget over lang tid, og som vi har hatt mye glede av sammen med våre gjester og ansatte, sier Maria Willumsen, administrerende direktør i Beach Club.

Beach Club har vært et viktig sted for det mer rocka segmentet i Oslo. I begynnelsen fungerte det også som konsertsted, den amerikanske artisten Tom Verlaine er blant dem som opptrådte på Beach Club i 1990.

Beach Club hadde en periode også en avdeling utenfor ankomsthallen på Gardermoen, men den ble lagt ned i 2017.

– Det har vært gjestenedgang over tid, og ved kontraktsforhandling ønsket gårdeier et annet konsept inn i våre lokaler. Dette gjør at vi dessverre må stenge dørene. Vi utelukker ikke at konseptet kan gjenoppstå, sier hun.

Beach Club åpnet i 1990. Ifølge de daværende eierne Kai Jarre og Morten Dreyer satset de på å skape en motvekt til tungt og mørkt pubmiljø. «Her er det lyse farver som fremkaller sommerlette og positive assosiasjoner,» sa de til Aftenposten i et intervju rundt åpningen.

Motvekt til brun pub på 90-tallet

Vegard Grøtt

«Amerikansk skal det være på Beach Club, for alle pengene. På veggene henger store sverdfisker, gamle surfebrett og popart, signert Pushwagner og Roy Lichstenstein. Du kan sitte i myke stoler, på barkrakker eller i sofabåser. Sistnevnte et kjennetegn på dinerstedene som oppsto i gamle jernbanevogner «over there», i 1920-årene. Eierne har tatt turen til brukthandlere i Los Angeles for å finne favorittinteriør, inspirert av 50-tallsdesign,» het det videre.

Kunst og brennevinskrangel

Da kunstneren Pushwagner slet som verst med rus og personlige problemer, var det Morten Dreyer og Beach Club som holdt ham oppe. Kunsten hans prydet også veggene på dineren på Aker brygge.

I 1994 var Beach Club blant tre utesteder som saksøkte Oslo kommune etter at de var blitt nektet brennevinsbevilling ut fra begrunnelsen av utestedet ikke hadde matservering. Café Fiasco og Clodion Art Café. I 1996 fikk de tre stedene medhold, men kommunen anket kjennelsen. Beach Club gikk til erstatningssøksmål for tapt inntekt med henvisning til at de var blitt forskjellsbehandlet. Året etter inngikk kommunen forlik med Beach Club der stedet fikk 500 000 kroner i erstatning.