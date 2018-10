1. Kampklare klovner

Heiko Junge, NTB scanpix

Tåsen-rapperne Klovner i kamp består av Aslak Hartberg, Thomas Gullestad og Esben Sevig – også kjent som Alis, Fingern og Dansken. Bandet ble stiftet i 1994 og lagt på is i 2006. På den tiden rakk de å gi ut to EP-er og fire album. De fikk Spellemannprisen i kategorien årets hiphop for albumet Bjølsen Hospital. Etter avskjedskonserten på Rockefeller i 2006 opptrådte bandet én gang – under Roskilde-festivalen i 2009, før det kom sammen igjen i 2013. Det som bare skulle være en hyggelig kveld for gamle fans, endte med å bli en turné med fulle hus over hele landet. Nå er det blitt tradisjon. Fredagskonserten er utsolgt, så det er satt opp ekstrakonsert lørdag.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag og lørdag kl. 19

2. From Kenya with Afropop

Afropop er ikke den sjangeren nordmenn flest er kjent med, men nå kan man stifte bekjentskap med et av de mer prisbelønte bandene fra Afrika: Kenyanske Sauti Sol er ikke bare kåret til Best Group ved MTV Africa Music Awards i 2016, men også på Soundcity MVP Awards og African Muzik Magazine Awards. Det ble også Best African Group ved All Africa Music Awards i 2015 og MTV EMA Award som Best African Act i 2014, så her er CV-en i orden.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 20

3. Musikalsk dynamitt

Promo

Fanfara Tirana møter Transglobal Underground. To særdeles ulike musikalske prosjekter har her slått seg sammen, men det viste seg at blandingen av reggae og elektronika koblet sammen med søralbansk kaba og iso-polyfoni var kuler og krutt. Resultatet ble utgivelsen Kabatronics i 2013, som raskt ble en publikums- og kritikerfavoritt. Det sendte bandene til mange av verdens største festivaler og skaffet dem en rekke internasjonale priser og utmerkelser – samt Grammy-nominasjon for beste verdensmusikkalbum i 2014.

Hvor: Riksscenen

Når: Lørdag kl. 20

4. Nær-originalen-opplevelse 1

Promo

Fra torsdag er det klart for showet The Original Band – Music of ABBA & Mamma Mia. I et to timer langt show vil The Original Band sammen med fire ABBA-vokalister- og korister fremføre en hitrekke av de sjeldne. Showet ledes av ABBAs originaldesigner Owe Sandström, som også har laget showets kostymer.

Hvor: Edderkoppen, St. Olavs plass

Når: Premiere torsdag kl. 19.30, spilles fredag kl. 18, lørdag kl. 18 og 21.30

5. Nær-originalen-opplevelse 2

Sakura

Brit Floyd – The World’s Greatest Pink Floyd Show, returnerer med en nylaget forestilling i anledning 45-årsjubileet for det ikoniske albumet The Dark Side of the Moon. Pink Floyd-albumet, som har solgt i overkant av 45 millioner, er av mange regnet som verdens beste rockeutgivelse gjennom tidene.

Fenomenet Brit Floyd regnes av mange som verdens ypperste hyllestband til Pink Floyd. Ved siden av klassiske låter fra The Dark Side of the Moon blir det godbiter fra Wish You Were Here, Animals, The Wall og The Division Bell – pluss et voldsomt lysshow.

Hvor: Konserthuset

Når: Søndag kl. 19.30

6. Nær-originalen-opplevelse 3

Norske Tony and the Banks inviterer til en hyllestkonsert for det legendariske rockebandet Genesis. Genesis ble startet av Tony Banks, Peter Gabriel og Mike Rutherford i 1967, og albumene mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste innen progressiv rock. Mellom 1980 og 1992 skiftet bandet gradvis fra progressiv rock i retning mer rendyrket og enklere pop og rock.

Låtene på denne konserten er først og fremst hentet fra Genesis’ tidlige periode, med legendariske låter som «Watcher of the Skies», «The Cinema Show» og «Firth of Fifth». Men du får også høre mye fra det glimrende albumet «… And Then There Were Three …» (1978) og hitlåter som «Mama» og «Turn It On Again».

Hvor: Herr Nilsen

Når: Søndag kl. 20

7. Film av det ekstreme slaget

Promo/IMDB

Karrieren til Nicolas Cage har mildt sagt gått opp og ned. I det siste har den gått mest ned. I Mandy får han spille ut sine demoner i det mange amerikanske filmanmeldere omtaler som ren og skjær galskap. Det er en hevnhistorie i regi av Panos Cosmatos, og det er visst ikke historien i seg selv som er viktig, men atmosfæren, estetikken, musikken og volden. Ikke en film for sarte sjeler, men en film for deg som vil bli utfordret.

Hvor: Cinemateket

Når: Fredag kl. 21.15 og søndag kl. 18.30

8. To enaktere av Puccini

Erik Berg/Den Norske Opera & Ballett

Mens Il tabarro er en kompakt thriller, er Gianni Schicchi en komedie om døden. Lørdag er det premiere på to enaktere fra Puccinis Il trittico i Operaen. Her blir det intense musikalske stemninger og vakre arier som «O mio babbino caro» – på én kveld. Puccinis Il trittico hadde sin første premiere ved Metropolitan Opera i 1918 og består av tre operaer. Den tredje, Suor Angelica, kommer våren 2019.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Lørdag kl. 18

9. Streetdansere inntar Sentralen

NTB scanpix

I helgen fylles Sentralen i Oslo med streetdansere fra hele Norge, Skandinavia og verden under Soul Sessions Extended. Noen fra verdenseliten kommer for å dømme battles (konkurranser) i dansestilene hiphop, house, popping, breaking og showcases. Her kan du se battles på høyt nivå og føle litt på hva kulturen i Oslo har å by på. For fullt program, sjekk her.

Hvor: Sentralen

Når: Fredag, lørdag og søndag

10. Balkanske toner i kjelleren

Željko Joksimović er en av Serbias mest kjente musikere. Han ble internasjonalt kjent i 2004, da han kom på annenplass under Eurovision Song Contest med sangen «Lane moje». Lørdag har han med seg Amel Ćurić til Chateau Neuf.

Hvor: Betong, kjelleren i Chateau Neuf

Når: Lørdag kl. 22