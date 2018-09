– Vi kan ikke sitte her i indre Oslo og vente på at publikum kommer til oss. Vi må ut til dem, sier ny kunstnerisk leder Thorbjørn Tønder Hansen. Derfor legger samtidsmusikkfestivalen Ultima et av sine konsertarrangementer til Furuset bibliotek i Groruddalen lørdag.

– Dette er begynnelsen på et langsiktig arbeid med å nå nye publikumsgrupper, sier festivalsjefen.

Ultimafestivalen byr på et mangfold av konserter, teater, dans og samtaler og lar publikum oppleve «musikken de ikke visste at de likte».

Migrasjon rød tråd

Årets festival har migrasjon som rød tråd. «Migration – People and Music in Flux» utforsker hvordan migrasjon påvirker samfunn, individer og kultur, og hvordan det gir seg uttrykk i musikken.

– Vi ønsker å presentere samtidsmusikk som forholder seg til tiden vi lever i, sier den danske festivalsjefen.

Sine Nielsen

Han har lang erfaring fra samtidsmusikkfeltet, og har alltid vært fascinert av samtidsscenen i Norge.

– Styrken er at den er åpen og mangfoldig. Norge har ikke som for eksempel Tyskland en lang og tung musikkhistorie å forholde seg til. Her kan man være mer fri, og komponistene arbeider på tvers av sjangere, sier han.

Ultimafestivalen favner alt fra store konserter med symfoniorkester til det smale og eksperimentelle i små formater. En stor andel publikummere er i 20–30-årene, gjennomsnittsalderen er rett under 45 år.

Festivalsjefens fem anbefalinger:

De utvalgte

1. De Utvalgte: «The Ship Vol. 5. Short Cuts»

Siste kapittel i en serie stedsspesifikke verk som har gått sin seiersgang i Europa og nå kommer hjem til Nesodden og skal fremføres i et naturlig amfi med video, musikk og teater.

Hvor: Nordstrand Steinbrudd

Når: Premiere lørdag 15/9, kl. 21.30. Fremføres også 16/9, 20/9, 21/9, 22/9 og 23/9 kl. 21.30.

Les mer her:

Paula Court

2. William Kentridge: «Ursonate»

Europa-premiere på den sørafrikanske kunstneren William Kentridges svært fysiske tolkning av Kurt Schwitters berømte lyddikt. Byr også på videoanimasjoner og musikk som utfyller og kommenterer teksten.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2

Når: Lørdag 15. og søndag 16/9, kl. 19

tandun.com

3. Tan Dun med Eldbjørg Hemsing og Oslo-Filharmonien

Den kinesiske komponisten Tan Dun dirigerer Oslo-Filharmonien i tre egne verk, blant annet fiolinkonserten «Fire ritual – a music ritual for the victims of war», fremført av Eldbjørg Hemsing. Tan Dun vant både Oscar og Grammy for musikken til filmen «Snikende tiger, skjult drage» og har samarbeidet nært med Hemsing i flere år.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Onsdag 19/9, kl. 19

SISU

4. Jubileumskonsert SISU

Perkusjonsensemblet SISU fyller 25 år i år og fremfører originale og detaljrike perkusjonsverk av Iannis Xenakis – en av det 20. århundrets mest dynamiske komponister – samt et nytt bestillingsverk fra norske Lene Grenager. På konserten blir det også utdeling av Arne Nordheims komponistpris 2018 ved kulturminister Trine Skei Grande.

Når: Torsdag 20/9, kl. 21

Hvor: Kulturkirken Jakob

5. Laurie Anderson & Zeitkratzer

Ultimas avslutningskonsert med den amerikanske musikeren og performanceartisten Laurie Anderson, kjent for sine verk innen eksperimentell musikk, kunst og teater, i eksklusivt samarbeid med det anerkjente tyske musikk-kollektivet Zeitkratzer for anledningen.

Når: Lørdag 22/9, kl. 21

Hvor: Rockefeller