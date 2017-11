1. Miniøya blir juleøya

Når gamle rockere får barn lager de egen musikkfestival for barn. Miniøya har vært en stor suksess, og i år utvider de og inviterer til et eget julemarked. Musikk, dans, teater, litteratur, aktiviteter, julegavemarked, grøt og popcorn står på programmet. Det blir også smakebiter fra Nøtteknekkeren, Snøkvit, morsomme historier med Morten Ramm, juleverksted, fortellerstund, live-karaoke, julefortellinger og disco med Oh Mama! Crew.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag og søndag fra kl. 11.00

2. Kvelden før finalen

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Dagen før cupfinalen mellom Sarpsborg og Lillestrøm på Ullevaal blir det vorspiel for Sarpsborg 08-supportere med musikk og stemning på Rockefeller. På scenen opptrer lokale Sarpsborg-artister som Stian Joneid, Lars Ingar Bragvin Andresen, Jonas Groth, Vigdis Wisur, Malin Schavenius med flere. I tillegg får du høre nasjonale artister, møte kjente fotballpersonligheter pluss flere overraskelser på scenen gjennom kvelden.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag fra kl. 16.30

3. La Traviata i adventkonsert

TORSTEIN IHLE

Verdis opera La Traviata blir fremført i kortversjon som del av de tradisjonsrike adventkonsertene i Gamle Logen de to første søndagene i advent. Tradisjonell julemusikk inngår også i programmet.

Profesjonelle operasolister står på scenen, sammen med 60 korsangere. Solister er blant andre Mathilde Salmi Marjavara, Knut Kristian Mohn og Ole Jørgen Kristiansen. Inntektene går til Kirkens bymisjons arbeid for barn og unge.

Hvor: Gamle Logen

Når: Søndagene 3. og 10. desember kl.14.00

4. Oss i mellom

Medieoperatørene

Vi kunne sagt at Aftenposten, Medieoperatørene, Norsk filminstitutt og Sparebankstiftelsen har gått sammen om å lage Mellom oss. Men egentlig er det du som har laget filmen. Dette er den første norske dokumentaren laget på utelukkende med innsendt filmmateriale.

Statistisk sett lever vi i et av verdens beste land, men livet er som kjent fullt av kontraster. Hva betyr det?

– Det er hvordan du forholder deg til det du ser, som teller. Jeg vil se folks dager og følelser uttrykt på ulike måter – noe morsomt, rart, forvirret, styggpent, noe som gir meg følelsen av ekte. Gi råd og få råd. Ved å bli kjent på denne måten håper jeg å bli inspirert til å reflektere over eget liv, sa regissør Charlotte Røhder Tvedt i et intervju med Aftenposten.

Mellom oss vant publikumsprisen under filmfestivalen Oslo Pix i juni 2017.

Hvor: Klingenberg

Når: Fredag kl. 18.00

5. Jul på festningen

Oslo Bymuseum / Andreas Friedri

Akershus festning er et godt sted for julestemning midt i byen med sitt vakre slott. Her er det ikke kjøp og salg men opplevelsene som står i sentrum med nisseskole, julefortellinger, juleverksted, spøkelsesjakt, rebusløp, pepperkakeverksted og historiske spill. I Ridehuset kl. 13 og 15 blir det julekonsert med Herborg Kråkevik og Forsvarets stabsmusikkorps. Det er også det eneste som koster noe - alt det andre er gratis. Og så må man selvsagt tenne julegrana for å få ekte stemning. Det skjer lørdag kl. 16.00

Hvor: Akershus festning

Når: Lørdag og søndag kl. 11.00–16.00

6. Komikveld

Ingar Storfjell

Vi har en følelse av at det kan bli morsomt når Bjarte Hjelmeland, Lene Kongsvik, Hilde Louise Asbjørnsen og Espen Beranek Holm står på samme scene. Det blir i alle fall gjensyn med kjente karakterer, parodier og mye musikk.

Hvor: Chat Noir

Når: Fredag kl. 19.00 og 21.30, lørdag kl. 17.00 og 19.30

7. Svinger pinnen med KORK

Handout/KORK

Det finnes dirigenter av det slaget som umiddelbart inviteres tilbake når de har dirigert et orkester for første gang. Slik var det da Kringkastingsorkesteret møtte Eun Sun Kim i vår. En sensasjonelt god dirigent, og en som er verd å oppleve Til Aulaen kommer hun med et rent symfonisk repertoar i aller beste forstand, det vil si Franz Schuberts Symfoni nr. 5 og Johannes Brahms’ Symfoni nr. 2.

Hvor: Universitetets aula

Når: Torsdag kl. 19.30

8. Design til jul

Designernes eget julemarked arrangeres i år for 19. gang. Her kan du finne nye unike design lenge før det kommer i vanlige butikker. Markedet byr blant annet på klær, smykker, vesker, lamper, puter, keramikk, glass og møbler.

Hvor: DOGA, Hausmanns gate 16

Når: Lørdag og søndag kl. 10.00–17.00

Misjonskirken Nesodden

9. Orientalsk julemarked

Hva sier du til en ekte, japansk kimono? På Nesodden arrangeres det julemarked med eksotiske innslag, blant annet en håndsydd, japansk brudekimonoen. Kimonoen er for salg, sammen med andre orientalske skjønnheter, retro-perler og andre bruktgjenstander.

Hvor: Misjonskirken Nesodden, Alværnveien 8, Bjørnemyr

Når: Fredag kl. 17–20 og lørdag kl. 11-16.30

10. Jul med Sissel

Indrelid, Trygve

Du vet at det er klart for årets julekonsertsesong når Sissel Kyrkjebø inntar Oslos storstue med fullt band og julesanger på programmet. Arrangørene skriver at konserten spenner fra klassiske julesanger til soul, gospelperler og sanger som får julestemningen til å senke seg.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 18.00