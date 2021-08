Grønlands nye attraksjon: Et klatresenter på størrelse med en hybel

Adil Khan og Julian Nazario Vargas åpner buldrested i et gammelt butikklokale på Grønland.

I et lite butikklokale kan både nybegynnere og profesjonelle klatre døgnet rundt. I dag åpner Oslos femte klatresenter.

Nå nettopp

– Klatring er på mange måter ganske likt dansing. Du danser, men på en vegg.

Tidligere danser Adil Khan står på en store pute som utgjør nesten hele gulvarealet til det nye buldresenteret.

Han har lenge vært borte fra TV-skjermene. De siste årene har han blant annet jobbet for organisasjonen Mental helse.

Den siste uken, derimot, har han båret, skrudd og ryddet i et lokale på 25 kvadratmeter i Urtegata.

Mikrobuldreriet har én vegg. Man kan velge mellom 40.000 utfordringer. Ruten man velger, lyser opp på veggen.

Lysløyper

Khan åpner Oslo mikrobuldreri sammen med Julian Nazario Vargas. De møttes for rundt ti år siden, da de jobbet med en produksjon for NRK.

Buldring er klatring uten tau. Det nye senteret er i et lite butikklokale. Vargas sier at dette blir verdens minste buldresenter.

– I hvert fall som vi har klart å finne etter tapper googling.

Oslo mikrobuldreri har altså kun én vegg. Den er tettpakket med klatretak. Selv om lokalene er på størrelse med en romslig hybel, er det over 40.000 ulike utfordringer man kan prøve på veggen.

Man velger rute eller utfordring via en app. Takene som er tilgjengelige på ruten, lyser opp på veggen.

I tillegg kan man justere vinkel på veggen fra 15 til 60 graders helling. Dette skal gjøre at både nybegynnere og profesjonelle klatrere skal kunne bruke den.

Julian Nazario Vargas har klatret i over tjue år. Han vil at både nybegynnere å profesjonelle skal bruke buldrestedet.

For alle

– Jeg ser for meg du kan stikke innom hvis du har dårlig tid på vei hjem fra jobb, eller om du er i mamma- eller pappaperm kan du ta en rask buldring mens vognen står utenfor, sier Vargas.

På appen kan man velge utfordringer for alle nivåer. De vil at både nybegynnere og profesjonelle skal bruke tilbudet.

Slår det an, vil de lage flere små buldresentre i sentrum av Oslo.

– Grønland, Grønland, Grønland

Neste uke åpner de også en kafé i samme bygning. Julian og Adil driver kaffebarkonseptet Neongrut sammen med barista Anton Söderman fra før. Nå får kaffebaren egne lokaler på Grønland.

– Man har jo snakket om det veldig lenge. Grønland, Grønland, Grønland. Man hører mye om at Grønland skal endre seg, så vi prøver å hjelpe den utviklingen på vei.

Khan sier at de har et langsiktig mål om å lage et kulturhus på dette hjørnet mellom Urtegata og Tøyengata.

Her kan du klatre

Det er mange som driver med klatring i Oslo. Det er ikke manko på klatremuligheter. Det finnes flere sentre både i og utenfor sentrum. Alle sentrene har drop inn, klippekort og ulike abonnementer.

Oslo klatresenter

Olaf Helsets vei 5

Oslo klatrepark holder til rett ved siden av Skullerud T-banestopp.

Norges største klatresenter er i Oslo, nærmere bestemt på Skullerud. Rett ved siden av T-banestoppet er over 3000 kvadratmeter med klatre- og buldrevegger.

Her har de egne familierom og klatrevegger for barn. I de to øverste etasjene er det buldrevegger.

De 20 sikringsmaskinene gjør at du kan klatre med tau alene og uten brattkort.

De arrangerer hele tiden ulike kurs. Nybegynnerkurs og klatring med personlig trener er mulig hver uke.

Senteret har også et eget bakeri.

Vulkan klatresenter

Vulkan 13

Rett ved siden av Mathallen finner man klatresenteret drevet av Kolsås klatreklubb. Her kan man både klatre med tau og buldre.

De arrangerer flere kurs hver uke, både ute og inne. I tillegg har de treningsgrupper for barn og ungdom.

Klatresenteret har også god oversikt over klatremulighetene ute. De gir ut boken Klatrefører for Oslo og omegn.

Klatreverket Torshov

Sandakerveien 24C

Klatreverket på Torshov har flere klatre- og buldrevegger.

Klatreverket på Torshov deler lokaler med Myrens treningssenter. Her har de buldrevegger i tre etasjer og tauvegger med til sammen ca. 200 ruter.

De har også sikringsmaskiner slik at man kan klatre alene.

Klatreverket har flere kurs, både ute og inne. Det er kurs tilpasset ulike nivåer ute. Inne har de både nybegynnerkurs og forskjellige teknikkurs.

Hver uke har de et konsept som heter Voksne med barn som passer for barn fra 3–11 år. Med veiledning fra en instruktør sikrer de voksne barna.

Her får du i overkant av 1500 kvadratmeter med klatremuligheter.

Klatreverket Bryn

Brynsveien 3

Klatreverket på Bryn er et senter for buldring.

Mellom industribyggene på Bryn er et eget senter dedikert buldring. Lokalene er på 700 kvadratmeter. Her har de vegger tilpasset både nybegynnere og profesjonelle klatrere.

De skrur daglig på veggene og lager nye løyper. Levetiden på hver rute er rundt tre uker.

Hver mandag er det barselbuldring klokken 10. Da skrus musikken ned og de som skrur nye løyper legger fra seg drillene.

Buldreverket har også flere kurs hver måned, blant annet nybegynnerkurs og teknikkurs.